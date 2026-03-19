Az ellenőrzés során kiderült, hogy a két férfi közül az egyik svéd, a másik szíriai állampolgár, illetve mindkét jármű kulcsát a szíriai férfi őrizte.
Azonnali hatállyal lépett a hatóság: veszélyes anyag miatt hívják vissza ezt a kedvelt terméket a boltokból
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint visszahívták a Fitodry citromfű levél egyik tételét, mert nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt találtak benne.
A hatósági ellenőrzések során DDT hatóanyagot mutattak ki a termékben, ráadásul a megengedett határérték feletti mennyiségben. Emiatt az érintett árut azonnali hatállyal kivonták a forgalomból, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívást.
Az érintett termék egy 100 grammos kiszerelésű Fitodry citromfű levél, amelynek minőségmegőrzési ideje 2028. szeptember 30. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen tételből vásárolt, ne fogyassza el.
A visszahívás a fogyasztók egészségének védelmét szolgálja, a terméket a megadott határidőig vissza lehet vinni a forgalmazóhoz.
A Nébih idegen anyag szennyezettség miatt több gyártási tételt is visszahívott a Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kilós kiszereléséből.
Életbe lépett az új szabály a magyar boltokban: így kaphatod vissza a teljes vételárat, ha elromlik egy termék
Március 1-től új szabályok léptek életbe, amelyek több ponton is változást hoztak.
Kiderült, mit kevernek a McDonald's sültkrumpliba Amerikában: a magyarországi változatból ez teljesen hiányzik
Az amerikai változat valamivel több szénhidrátot és minimálisan több zsírt tartalmaz, illetve kis mennyiségű cukor is megjelenik benne.
Brutálisan leárazta ikonikus csúcstermékét a Lidl: garantált a sor, több ilyen akció talán nem is lesz
Sokak által ismert és szeretett márkát állít harcba a Lidl hétfőtől.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 27-től négynapos elektronikus árverést tart. Az eseményen a regisztrált érdeklődők közel 1500 tételre licitálhatnak.
Egy friss felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek 21 százaléka szemtanúja volt valamilyen incidensnek vásárlás közben.
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
A gázpalack ára egy év alatt több mint 10 százalékkal emelkedett, majd 2025 tavaszától fordult a trend, és fokozatos csökkenés indult.
Kiderült a magyar boltok húsvéti titka: brutális roham indult a diszkontokba, hiperekbe - ezt keresi mindenki
A húsvéti szezon előtt ismét megszólaltak a húsipar szereplői, az eseményen pedig a Pénzcentrum is részt vett.
Vaskos pluszköltség érkezik az olcsó online rendelésekre: rengeteg magyarnak kell majd a zsebébe nyúlnia júliustól
Az Európai Unió július 1-jétől 3 eurós egységes vámot vezet be a kisértékű online rendelésekre. A lépés azonban nem biztos, hogy hatásos lesz.
Végre kiderült, meddig tart még a kegyetlen drágulás Magyarországon: igazi hidegzuhanyt kaptak a vásárlók
Az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben Magyarországon volt az egyik legmagasabb infláció Európában.
Brutális terjeszkedést jelentett be a Lidl: itt nyitnak több mint 40 boltot, akár 1000 embernek is munkát adhat a diszkontlánc
Az új üzletek nemcsak a nagyvárosokban, hanem az agglomerációs övezetekben és a kisebb településeken is megjelennek majd.
Fájdalmas pofont kaphat az Amazon: ez az új kínai webshop tarolja le most a piacot - idők kérdése, és Magyarországra érnek
A logisztikai hátteret több mint hatvan, összesen 300 ezer négyzetméternyi európai raktár és 49 ezer átvételi pont biztosítja.
Átfogó kutatás készült az emberek hétköznapokhoz kötődő étkezési szokásairól.
Váratlan dolog derült ki a hazai boltokban kapható tejekről: erre a legtöbb vásárló egyáltalán nem gondolna
Bár a piaci túlkínálat miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar tejtermelők és -feldolgozók, az áruházak polcait továbbra is stabilan a hazai tej uralja.
Fű alatt indult hatalmas árzuhanás a magyar boltokban: ezeket a termékeket érdemes most azonnal a kosárba tenni
Bár a legutóbbi inflációs adatok kapcsán főként a brutálisan dráguló termékek kerültek reflektorfénybe, a KSH számait böngészve egészen más történetek is kirajzolódnak.
Titokban milliárdokat kellett beletolni a hazai üzletláncokba: óriási bajban vannak a vásárlók kedvenc boltjai
Súlyos pénzügyi nehézségeket okoznak a magyarországi kiskereskedelmi láncoknak a kormányzati különadók és az árréskorlátozások.
Sokkoló akciókkal szédíti az Aldi a vásárlókat: ilyet is ritkán látni - most ez tényleg teljesen komoly?
Egy TikTok-videó indított vitát az Aldi legújabb akciós újságáról, melyben pár forintos árcsökkenéseket is találtak.
A világ legnagyobb márkái tovább növelték értéküket, miközben a rangsort változatlanul a technológiai vállalatok uralják.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
