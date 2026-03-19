Azonnali hatállyal lépett a hatóság: veszélyes anyag miatt hívják vissza ezt a kedvelt terméket a boltokból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint visszahívták a Fitodry citromfű levél egyik tételét, mert nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt találtak benne.

A hatósági ellenőrzések során DDT hatóanyagot mutattak ki a termékben, ráadásul a megengedett határérték feletti mennyiségben. Emiatt az érintett árut azonnali hatállyal kivonták a forgalomból, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívást.

Az érintett termék egy 100 grammos kiszerelésű Fitodry citromfű levél, amelynek minőségmegőrzési ideje 2028. szeptember 30. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen tételből vásárolt, ne fogyassza el.

A visszahívás a fogyasztók egészségének védelmét szolgálja, a terméket a megadott határidőig vissza lehet vinni a forgalmazóhoz.