Az Európai Unió július 1-jétől 3 eurós egységes vámot vezet be a kisértékű online rendelésekre. A lépés azonban nem biztos, hogy hatásos lesz.
Kiderült a magyar boltok húsvéti titka: brutális roham indult a diszkontokba, hiperekbe - ezt keresi mindenki
A húsvéti szezon előtt ismét megszólaltak a húsipar szereplői, a Magyar Húsiparosok Szövetsége idei sajtótájékoztatóján az ágazat helyzetéről, a várható fogyasztói trendekről és az ünnepi vásárlás kulcskérdéseiről adtak képet. Az eseményen a Pénzcentrum is részt vett, ahol szó esett arról is, mire érdemes figyelniük a vásárlóknak a húsvéti készülődés során.
"A kiskereskedelem növekedését továbbra sem a volumen, hanem az árak húzzák Magyarországon" - ezzel kezdte előadását Vágyi Erik, a NIQ Hungary ügyvezető igazgatója a Magyar Húsiparosok Szövetségének eseményén. Elmondta, hogy a tavalyi közel 6 százalékos bővülés mögött mintegy 5 százalékos árhatás állt, miközben a mennyiségi növekedés mindössze 1 százalék körül alakult.
A szakember szerint a piac erősen promócióvezérelt, a vásárlások mintegy 40 százaléka akciókhoz kötődik. Bár korábban voltak jelek a fogyasztás élénkülésére, a lendület megtorpant, így a bővülés szerkezete továbbra is törékeny.
A csatornák közül a diszkontok folyamatosan erősödnek, részesedésük a húsvéti szezonban már eléri a 41 százalékot, ugyanakkor az ünnepi időszakban a hipermarketek szerepe is felértékelődik, mivel a nagybevásárlások egy része továbbra is ezekben az üzletekben történik.
Húsipar és húvét
Az eseményen elhangzott, hogy a húsvéti időszak kiemelt jelentőségű a húsipar számára. Az ünnepet megelőző négy hétben 6,1-6,3 milliárd forint körül alakul a forgalom, miközben az utolsó egy hét súlya tovább nőtt, már az értékesítés több mint egyharmadát adja.
Az viszont látszik, hogy a fogyasztók viselkedése egyre inkább kettéválik. Egy részük a prémium termékek felé mozdul, különösen a fővárosban és környékén, míg mások az olcsóbb kategóriák felé fordulnak. Emiatt a középkategóriás, úgynevezett mainstream termékek nehezebb helyzetbe kerültek
- fogalmazott Vágyi Erik, aki ugyan hozzátette, a húsfogyasztás ugyanakkor továbbra is stabil maradhat. A NIQ friss kutatása szerint a vásárlók 67 százaléka ugyanannyit vagy többet tervez költeni húsra, és mindössze 20–22 százalék jelezte, hogy csökkentené a fogyasztását. Látszik ezen felül az is, hogy a fiatalabb generációk nyitottabbak a növényi alternatívákra, de ezek egyelőre nem váltják ki az állati eredetű termékeket.
Vágyi Erik arra is kitért, hogy Magyarországon az e-kereskedelem aránya még mindig nagyon alacsony, bár folyamatosan növekszik, miközben a húsfélék továbbra is a legfontosabb élelmiszerkategóriák közé tartoznak, a teljes piac közel ötödét adják.
-
-
-
