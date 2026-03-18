Elszabadult a pokol a boltokban: bűnbandák terrorizálják a dolgozókat, napi szinten csapnak le
A Brit Kiskereskedelmi Szövetség (BRC) legfrissebb felmérése szerint az Egyesült Királyságban több mint 14 millió ember volt szemtanúja bolti dolgozók elleni erőszaknak vagy bántalmazásnak az elmúlt évben. Mindeközben a bolti lopások száma is változatlanul magas - számolt be a Grocery Gazette.
Az Opinium közvélemény-kutató céggel közösen végzett felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek 21 százaléka látott már valamilyen incidenst vásárlás közben. Ezek között faji vagy szexuális zaklatás, testi bántalmazás, illetve fegyveres fenyegetés is szerepelt. Bár ez az arány kismértékben csökkent az előző évi 23 százalékhoz képest, a probléma továbbra is súlyos maradt. A BRC adatai rávilágítanak, hogy tavaly naponta mintegy 1600 erőszakos vagy bántalmazó cselekmény történt a kiskereskedelmi dolgozók ellen az országban, ez pedig a valaha mért második legmagasabb érték. Az esetek közül naponta átlagosan 118 alkalommal fizikai erőszakot, 36 esetben pedig fegyvert is alkalmaztak az elkövetők.
A bolti lopás szintén változatlanul elterjedt jelenség, a válaszadók 23 százaléka volt tanúja ilyen esetnek az elmúlt egy évben. A kereskedők beszámolói alapján a szervezett bűnözői csoportok egyre inkább a könnyen továbbértékesíthető, nagy értékű árucikkeket veszik célba.
A statisztikákban jelentős regionális eltérések mutatkoznak. Londonban a vásárlók 32 százaléka látott erőszakos cselekményt. A fővárost Yorkshire és a Humber régió követte 26, majd Északkelet-Anglia 23 százalékkal. A legalacsonyabb, 13 százalékos arányt Kelet-Angliában regisztrálták. A lopások terén London és Nyugat-Midlands holtversenyben vezet, mindkét térségben 29 százalékos volt az arány.
A kiskereskedők becslések szerint mintegy 5 milliárd fontot költöttek a bűnözés elleni védekezésre az elmúlt öt évben. Ezt az összeget többek között kamerarendszerekre, biztonsági személyzetre, lopásgátló eszközökre és testkamerákra fordították. A BRC arra figyelmeztetett, hogy ezek a kiadások tovább növelik az ágazat amúgy is jelentős pénzügyi terheit. A többletköltségek pedig végső soron a fogyasztói árak emelkedéséhez vezethetnek.
A brit kormány új jogszabály bevezetésére készül a kiskereskedelmi bűncselekmények visszaszorítása érdekében. A tervezett bűnügyi és rendészeti törvényjavaslat (Crime and Policing Bill) önálló bűncselekményi tényállásként határozná meg a bolti dolgozók elleni támadásokat. Emellett eltörölné azt a 200 fontos értékhatárt, amely alatt eddig kisebb súlyú szabálysértésként kezelték a lopásokat.
A kereskedők üdvözlik a kormányzati lépést, azonban még ezt sem tartják elégségesnek. Helen Dickinson, a BRC vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az angliai és walesi kiskereskedelmi dolgozók ugyanolyan szintű jogi védelmet érdemelnek, mint a skót kollégáik. Dickinson szerint a fokozott védelmet minden olyan munkakörre ki kellene terjeszteni, ahol a dolgozók közvetlenül érintkeznek az ügyfelekkel, beleértve például a futárokat is.
Magyarországon is egyre magasabb a lopások száma a kiskereskedelemben, a nehezebb gazdasági környezet többek között ebben is megmutatkozik. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint egyre kevésbé beszélhetünk alkalmi, egyszerű élelmiszerlopásokról: a hangsúly mindinkább a szervezett, sorozatos, sok esetben megrendelésre történő eltulajdonításokra helyeződik át, különösen érintettek az égetett szeszek, az édességek és a vegyi áruk. A szövetség ugyanakkor kiemelte: a kereskedelmi egységek többsége régóta rendelkezik vagyonvédelmi kamerarendszerekkel, amelyek jó minőségű felvételekkel segítik a rendőrségi eljárásokat a feljelentések után.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.