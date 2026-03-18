Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A Lidl nagy német élelmiszerüzletlánc a Designer Outlet Parndorf közelében és a bevásárlószatyrokkal távozó emberek
Vásárlás

Brutálisan leárazta ikonikus csúcstermékét a Lidl: garantált a sor, több ilyen akció talán nem is lesz

Pénzcentrum
2026. március 18. 17:31

Óriásit húzott a Lidl: a lengedás Singer márka varrógépe érkezik a polcokra, méghozzá elég nyomott áron. A készülékhez ráadásul számos tartozék is jár.

Sokak által ismert és szeretett márkát állít harcba a Lidl. A friss akciós újság szerint ugyanis a boltláncnál jövő hétfőtől Singer varrógép lesz kapható, mégpedig 39 999 foirntért, a csomagban számos tartozékot is adnak hozzá - szúrta ki a Pézncentrum az akciós újságban.

Az újságban található, 32 öltésfunkcióval rendelkező Singer Tradition készülékeket 75 ezer és 83 ezer forint közötti összegért találtuk meg egy gyors internetes kereséssel, tehát elég jó áron lehet majd hozzájutni az ikonikus varrógéphez a diszkontban.

A Singer varrógép története a 19. század közepén kezdődött, amikor Isaac Merritt Singer 1851-ben szabadalmaztatta az első ipari varrógépet. Bár nem ő találta fel a varrógépet, Singer újítása a használhatóságra és a megbízhatóságra fókuszált, és az első kereskedelmileg sikeres modellhez vezetett.

Az ő varrógépe egyszerűbb és hatékonyabb lett, mivel lábpedállal működött, így mindkét kéz szabadon maradt a varrás irányítására. A cég később bevezette a részletfizetési rendszert, amely lehetővé tette a háztartások számára, hogy fokozatosan kifizessék a gépet, ezzel a Singer gépek széles körben elterjedtek.

Singer varrógép a Lidl akciói között. Forrás: Lidl

A Singer vállalat a 19. század végére világszerte ismert márkává vált, és meghatározó szerepet játszott a háztartási varrógépek forradalmában. A cég folyamatosan fejlesztette gépeit, hogy azok egyre gyorsabbak és könnyebben használhatók legyenek. A 20. században a Singer márka a modernizáció és a technológiai fejlődés jelképévé vált, termékeik pedig világszerte népszerűek lettek mind az ipari, mind a háztartási varrásban.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
