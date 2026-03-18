A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 27-től négynapos elektronikus árverést tart. Az eseményen a regisztrált érdeklődők közel 1500 tételre licitálhatnak.
Brutálisan leárazta ikonikus csúcstermékét a Lidl: garantált a sor, több ilyen akció talán nem is lesz
Óriásit húzott a Lidl: a lengedás Singer márka varrógépe érkezik a polcokra, méghozzá elég nyomott áron. A készülékhez ráadásul számos tartozék is jár.
Sokak által ismert és szeretett márkát állít harcba a Lidl. A friss akciós újság szerint ugyanis a boltláncnál jövő hétfőtől Singer varrógép lesz kapható, mégpedig 39 999 foirntért, a csomagban számos tartozékot is adnak hozzá - szúrta ki a Pézncentrum az akciós újságban.
Az újságban található, 32 öltésfunkcióval rendelkező Singer Tradition készülékeket 75 ezer és 83 ezer forint közötti összegért találtuk meg egy gyors internetes kereséssel, tehát elég jó áron lehet majd hozzájutni az ikonikus varrógéphez a diszkontban.
A Singer varrógép története a 19. század közepén kezdődött, amikor Isaac Merritt Singer 1851-ben szabadalmaztatta az első ipari varrógépet. Bár nem ő találta fel a varrógépet, Singer újítása a használhatóságra és a megbízhatóságra fókuszált, és az első kereskedelmileg sikeres modellhez vezetett.
Az ő varrógépe egyszerűbb és hatékonyabb lett, mivel lábpedállal működött, így mindkét kéz szabadon maradt a varrás irányítására. A cég később bevezette a részletfizetési rendszert, amely lehetővé tette a háztartások számára, hogy fokozatosan kifizessék a gépet, ezzel a Singer gépek széles körben elterjedtek.
A Singer vállalat a 19. század végére világszerte ismert márkává vált, és meghatározó szerepet játszott a háztartási varrógépek forradalmában. A cég folyamatosan fejlesztette gépeit, hogy azok egyre gyorsabbak és könnyebben használhatók legyenek. A 20. században a Singer márka a modernizáció és a technológiai fejlődés jelképévé vált, termékeik pedig világszerte népszerűek lettek mind az ipari, mind a háztartási varrásban.
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
Végre kiderült, meddig tart még a kegyetlen drágulás Magyarországon: igazi hidegzuhanyt kaptak a vásárlók
Az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben Magyarországon volt az egyik legmagasabb infláció Európában.
Brutális terjeszkedést jelentett be a Lidl: itt nyitnak több mint 40 boltot, akár 1000 embernek is munkát adhat a diszkontlánc
Az új üzletek nemcsak a nagyvárosokban, hanem az agglomerációs övezetekben és a kisebb településeken is megjelennek majd.
Fájdalmas pofont kaphat az Amazon: ez az új kínai webshop tarolja le most a piacot - idők kérdése, és Magyarországra érnek
A logisztikai hátteret több mint hatvan, összesen 300 ezer négyzetméternyi európai raktár és 49 ezer átvételi pont biztosítja.
Átfogó kutatás készült az emberek hétköznapokhoz kötődő étkezési szokásairól.
Váratlan dolog derült ki a hazai boltokban kapható tejekről: erre a legtöbb vásárló egyáltalán nem gondolna
Bár a piaci túlkínálat miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar tejtermelők és -feldolgozók, az áruházak polcait továbbra is stabilan a hazai tej uralja.
Fű alatt indult hatalmas árzuhanás a magyar boltokban: ezeket a termékeket érdemes most azonnal a kosárba tenni
Bár a legutóbbi inflációs adatok kapcsán főként a brutálisan dráguló termékek kerültek reflektorfénybe, a KSH számait böngészve egészen más történetek is kirajzolódnak.
Titokban milliárdokat kellett beletolni a hazai üzletláncokba: óriási bajban vannak a vásárlók kedvenc boltjai
Súlyos pénzügyi nehézségeket okoznak a magyarországi kiskereskedelmi láncoknak a kormányzati különadók és az árréskorlátozások.
Sokkoló akciókkal szédíti az Aldi a vásárlókat: ilyet is ritkán látni - most ez tényleg teljesen komoly?
Egy TikTok-videó indított vitát az Aldi legújabb akciós újságáról, melyben pár forintos árcsökkenéseket is találtak.
A világ legnagyobb márkái tovább növelték értéküket, miközben a rangsort változatlanul a technológiai vállalatok uralják.
A NAV pénteken közölte a Magyar Távirati Irodával az intézkedés részleteit.
A visszatérítések teljes összege meghaladhatja az 500 millió forintot, miközben a német vállalat 505 millió forint bírságot is befizetett a magyar központi költségvetésbe.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
Blokád a Hormuzi-szorosban: brutális lépésre kényszerülnek a cégek, hogy elkerüljék a globális áruhiányt
A közel-keleti katonai konfliktusok és a légtérzárak súlyosan megzavarták a globális ellátási láncokat.
A kapszulák darabszáma sok csomagnál nem változott, mégis csökkent az összsúly, a módosítás néhol csak néhány gramm.
Az új IKEA-üzletek jóval kisebbek lesznek a megszokottnál, de több mint kétezer termék és teljes online rendelési lehetőség várja a vevőket.
Tovább bővíti az online elérhetőségét az Auchan: már az összes, azaz 19 hipermarket és 5 szupermarket kínálata elérhető a foodora népszerű házhozszállítási szolgáltatásán keresztül.
Az ékszereket követően ezúttal háztartás-vegyipari termékeket és illatosítókat ellenőriztek a szakemberek.
Fogós kérdést szegez a vásárlóknak a CBA-Príma a kasszáknál: te meg tudod helyesen válaszolni a kedvezményért?
A robotkassza arról érdeklődött, hogy van-e pontgyűjtőkártyája, de a válasz nem volt olyan egyszerű, mint azt a legtöbben gondolnánk.
-
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
