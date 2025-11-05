Újabb SZÉP-kártya változás élesedik még 2025-ben: így még a karácsonyi bevásárlás is könnyebb lehet - Itt a hideg élelmiszer lista

A Széchényi Pihenőkártya, röviden csak SZÉP kártya 2025-ben is az egyik legelterjedtebb béren kívüli juttatási forma Magyarországon. A kártyára tölthető kedvezményes adózású összeg jelenleg évi bruttó 450 000 Ft (+ bruttó 120 000 Ft Aktív Magyarok keretösszeg), mellyel kapcsolatban az a legfrissebb SZÉP kártya változás, hogy december 1-től a hideg élelmiszer listán szereplő termékekre is elkölthetjük. Nézzük, hogyan használható a SZÉP kártya hideg élelmiszer vásárlására!

Cikkünkben annak jártunk utána, mi változott a SZÉP kártya használata kapcsán 2025-ben: meddig használható a SZÉP kártya élelmiszer vásárlásra, milyen termékeket tartalmaz a hideg élelmiszer lista és melyek azok a SZÉP kártya elfogadóhelyek, ahol élelmiszerre tudjuk költeni a kártyánkon fennmaradt összeget? Mi egyebet érdemes tudni a Széchényi Pihenőkártya igényléséről és a SZÉP kártya egyenleg lekérdezésről? Minden fontos kérdést megválaszolunk.

SZÉP kártya változás 2025: mi történt eddig?

Az elmúlt évek során számos alkalommal változott, hogy mire tudjuk elkölteni a SZÉP kártyánkon lévő béren kívüli juttatásunkat, melynek jelenleg legfeljebb bruttó 450 000 Ft az általános keretösszege. Gulyás Gergely a 2025. október 30-i Kormányinfón bejelentette, hogy idén újabb SZÉP kártya változás élesedik:

2025. december 1-től 2026. április 30-ig a SZÉP-kártyás összegek hideg élelmiszerekre is felhasználhatók.

Aki régebb óta rendelkezik SZÉP kártyával, emlékezhet rá, hogy nem ez az első alkalom, hogy a SZÉP kártya hideg élelmiszerre is elkölthető: átmeneti jelleggel 2023-ban is engedélyezték, hogy a kártyán található cafeteriát ne csak meleg, hanem hideg ételre is el lehessen költeni. Ugyanebben az évben a korábbi SZÉP kártya zsebeket összevonták, így az elmúlt két év során már a zsebek kötöttségei nélkül lehetett SZÉP kártyával vásárolni.

2024-ben bevezették, hogy a SZÉP kártya összegét lakásfelújításra is el lehessen költeni, így a SZÉP kártya műszaki cikk vásárlásra (pl. világítástechnika, gépek) is használható a keretösszeg 50%-ig. Bútoráruházakban, barkácsboltokban, építőanyag-kereskedésekben, és festéket, szőnyeget, világítástechnikai eszközöket, szerszámokat árusító áruházakban fizethetünk vele 2025-ben is. 2025. január 1-jén történt meg az Aktív Magyarok alszámla bevezetése, ami az alap keretösszegen felül bruttó 120 000 Ft extra keretösszeget biztosít kirándulási- és sportlehetőségekre, rekreációs programokra.

A SZÉP kártya élelmiszerre is használható: itt a hideg élelmiszer lista

Ugyanúgy, ahogy ez a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványokra is igaz, a SZÉP kártya hideg élelmiszerre is elkölthető. Azt, hogy pontosan milyen árucikkek minősülnek „hideg élelmiszernek”, azt az EU vám- és a statisztikai nómenklatúrájáról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete összegzi. A megvásárolható hideg élelmiszerek közé tartoznak az I–IV. áruosztályba tartozó termék (kivéve az alkohol), illetve az V. áruosztályba tartozó termékek közül a só.

A teljesség igénye nélkül elmondhatjuk, hogy a hideg élelmiszer lista általánosságban a következő árucikkeket tartalmazza:

hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont);

halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok;

tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin);

élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is);

élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja;

kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoránna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió);

gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles);

malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér;

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű);

máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy);

állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír;

húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek;

cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz);

kakaó és kakaókészítmények;

gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek;

zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak);

különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak;

italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet;

só.

SZÉP kártya elfogadóhelyek Magyarországon

A SZÉP kártya elfogadóhelyek száma folyamatosan bővül, országszerte rengeteg változatos szolgáltatást tudunk vele igénybe venni és számtalan különböző terméket tudunk vele megvásárolni. A keretösszeg kizárólag a SZÉP kártya elfogadóhelyek listáján szereplő szolgáltatóknál, a jogszabályban meghatározott célokra költhető el, készpénzre nem váltható.

A SZÉP kártya igénylés 2025-ben három magyarországi banknál (OTP, MBH, K&H) lehetséges – azt, hogy az említett kibocsátók konkrétan mely partnerekkel szerződtek le, az adott bank honlapján tudjuk megtekinteni. Élelmiszert SZÉP kártyával egyébként bármelyik hazai nagyáruházban (pl. Tesco, Lidl, Aldi, Auchan, Penny, CBA, Príma, Spar, Interspar, Coop, Reál) vásárolhatunk december 1-től.

SZÉP kártya egyenleg lekérdezés: mennyi pénz maradt a kártyánkon?

Ugyanúgy, ahogy a folyószámla egyenlegünk esetében, a SZÉP kártya egyenleg lekérdezésére is bármikor van lehetőségünk. Mindössze annyi a teendőnk, hogy bejelentkezünk/beírjuk kártyánk adatait a választott SZÉP kártya kibocsátó bank hivatalos Széchényi Pihenőkártya bejelentkezési/lekérdezési felületén, ezt követően megtudhatjuk, mekkora részét használtuk fel eddig a rendelkezésünkre álló keretösszegnek.

A SZÉP kártya igénylés kapcsán mindemellett jó, ha tudjuk, hogy a kártya nem jár alanyi jogon mindenkinek. Kizárólag azok a dolgozók igényelhetik meg, akiknek a munkáltatója képes és szándékozik biztosítani számára ezt a cafeteria lehetőséget és szerződésben áll a SZÉP kártya kibocsátó bankok egyikével. A kártyatulajdonosok bankjuktól társkártyát is igényelhet családtagjaik számára, hogy közösen használhassák fel a cafeteria összegét.