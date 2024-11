Fontos változás élesedik a SZÉP kártyáknál: erre készülhet, aki így kap béren kívüli juttatást

A SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százaléka lakásfelújításra is felhasználható lesz – újabb intézkedés a megfizethető lakhatás és a magyar családok lakáskörülményeinek javítása érdekében.

A 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv kilencedik pontja értelmében a kormány 2025-ben lehetővé teszi a Széchenyi Pihenőkártyára (SZÉP) érkező juttatások 50 százalékának lakáscélú felhasználását. A kormány ezzel az intézkedéssel újabb eszközzel támogatja a megfizethető lakhatást, amely az Akcióterv egyik alappillére. Emellett a SZÉPkártya könnyebb használata érdekében annak digitalizálására is sor kerül, az aktív életmód támogatása érdekében pedig új zseb is nyílik a SZÉP-kártyán Aktív Magyarok néven. A kártyán keresztül fizethető béren kívüli juttatás összege ezáltal havi 10 ezer forinttal nő. A vonatkozó jogszabály-módosítások társadalmi egyeztetése a mai napon kezdődik meg.

A 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv egyik kiemelt célja a megfizethető lakhatás biztosítása, melyet a kormány többek közt olyan intézkedéssekkel támogat, mint a Vidéki Otthonfelújítási Program, az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának biztosítása, vagy az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfa fenntartása. Az akcióterv kilencedik pontjának értelmében a kormány újabb intézkedésről döntött, a családok lakáskörülményeinek javítása érdekében 2025-ben a SZÉPkártyára érkező juttatások 50 százalékát lakásfelújításra is felhasználhatják. A béren kívüli juttatásukból többek között vasáru, építőanyag, festék, üveg, bútor, valamint világítási eszközök vásárlása is lehetségessé válik.

A SZÉP-kártya már eddig is meghatározó szerepet játszott a magyar családok pénzügyi eszköztárában, támogatja gondtalan pihenésüket, miközben a hazai turisztikai- és vendéglátóipart is erősíti a kereslet növekedésén és a fogyasztás bővülésén keresztül. 2024. január-októberében a SZÉP-Kártya feltöltések összértéke megközelítette a 348 milliárd forintot, azonban a SZÉP-kártyákon még mindig közel 90 milliárd forintnyi szabad forrás érhető el, amely összeg a kormány intézkedésének köszönhetően érdemi támogatást jelenthet a magyar családoknak otthonaik felújításában, lakásaik komfortjának javításában. A kormány továbbá a kialakult online fogyasztói szokásokkal összhangban biztosítja, hogy a SZÉP-kártya a jövőben ne csak fizikai formában kerüljön kibocsátásra, hanem infokommunikációs eszközre is digitalizálható legyen, ezáltal is megkönnyítve a SZÉPkártyára érkező juttatások felhasználását.

A kormány a magyar munkavállalók egészségének megőrzése és aktív életvitelük támogatása érdekében Aktív Magyarok néven új zsebet nyithat jövőre a SZÉP-kártyán. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott tervezet értelmében a munkavállalók az így kifizethető havi 10 ezer forintot kizárólag sportolásra, aktív életmóddal kapcsolatos szolgáltatásokra fordíthatják majd. Ennek keretében a juttatás többek között felhasználható lesz szabadidős vagy sporteszközök kölcsönzésére, sport vagy szabadidős képzésekre, de akár sportegyesületi tevékenység finanszírozására is. A kormány intézkedése nyomán a SZÉP-kártyán keresztül évente fizethető összeg így havi 10 ezer, évi 120 ezer forinttal nő, 450 ezerről 570 ezerre.