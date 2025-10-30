2025. október 30. csütörtök Alfonz
Kiakadtak a magyar boltok: Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült!

Pénzcentrum
2025. október 30. 10:37

Az Országos Kereskedelmi Szövetség bírálja az árrésstop meghosszabbítását és kiterjesztését, amely szerintük minden előzetes egyeztetés nélkül történt. Álláspontjuk szerint az intézkedést már ki kellett volna vezetni, mivel az élelmiszer-infláció hónapok óta 5 százalék alatt van, és szeptemberben nem emelkedtek az árak. A szövetség szerint az árrésstop nemcsak a kiskereskedelem mozgásterét szűkíti, hanem a gazdasági növekedést is visszafogja, miközben a lakosság sem jár vele jól.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is.

Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült: az élelmiszer infláció március óta az 5 százalékos határ alatt mozog, és szeptemberben egyáltalán nem növekedtek az árak az előző hónaphoz képest.

Az árak idővel mindenképpen visszatérnek az eredeti pályájukra, de a lakosság addig sem nyertese, hanem vesztese lesz az árrésstopnak. A kiskereskedelem nem tud annyi akciót indítani, amennyit a vevők szeretnének, a települési kisboltok egyre nagyobb bajban vannak, és az intézkedés visszafogja a GDP növekedést is.

Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kormány #élelmiszer #árak #kiskereskedelem #infláció #gdp #kisboltok #gazdasági növekedés #Országos Kereskedelmi Szövetség #árrésstop

