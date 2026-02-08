Fontos részlet derült ki az árrésstopról: erre készülj a magyar boltokban

Az árrésstop akár a választásokig is maradhat, miközben a boltosok szerint már most is vállalhatatlan terheket ró a kiskereskedelemre. A kereskedők 20 százalékra emelnék a jelenlegi 10 százalékos árrésplafont, mert állításuk szerint egyre több üzlet kerül a bezárás szélére – tavaly már több száz élelmiszerbolt tűnt el a piacról.

Az árrésstop akár a választásokig is érvényben maradhat – erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt a Világgazdaságnak. Bár Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón még azt mondta, csak a jövő héten döntenek a február végén lejáró intézkedés sorsáról, a miniszter már jóval határozottabban fogalmazott. Szerinte a kérdésre „a választások után térnek vissza” .

A jelenlegi szabályozás szerint a boltok legfeljebb 10 százalékos árrést tehetnek rá az érintett termékekre. A Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint ez tarthatatlan: azt kérik a kormánytól, hogy márciustól 20 százalékra emeljék a plafont, különben egyre több üzlet kényszerülhet bezárásra. A szövetség szerint a 10 százalékos árrés sok esetben még a hűtött áruk kiszállításának költségét sem fedezi, nemhogy a rezsit vagy a megemelt béreket .

A kereskedők arra figyelmeztetnek, hogy a veszteségek már most is óriásiak: szektorszinten 500 milliárd forintos mínusszal számolnak az árrésstop miatt. A kisebb, magyar tulajdonú boltok vannak a legnehezebb helyzetben, sok helyen már csökkentették a választékot vagy a létszámot, és attól tartanak, hogy a következő hónapokban még több üzlet zárhat be végleg - számolt be az RTL Híradója.

A folyamat már most is látszik: a KSH adatai szerint tavaly június végén 804-gyel kevesebb élelmiszerbolt működött, mint egy évvel korábban. A közelmúltban a Spar is bejelentette, hogy részben az árrésstop miatt zárja be egyik oroszlányi üzletét. A szakértők szerint ha a jelenlegi szabályozás marad, a tendencia tovább gyorsulhat.

A kormány ugyanakkor továbbra is azzal érvel, hogy az árrésstop fontos szerepet játszott az infláció letörésében. Nagy Márton szerint nem a világpiaci árak csökkenése, hanem a kormányzati beavatkozás fékezte meg az élelmiszerdrágulást. A miniszter úgy fogalmazott: „érdekes módon ma már nem támadják az árrésstopot, hanem azt mondják, kivezethető, mert az infláció megoldódott” – de szerinte erről csak a választások után érdemes beszélni .

A kereskedők viszont úgy látják, hogy a jelenlegi szabályozás hosszú távon nem fenntartható. Ha nem emelik meg az árrésplafont, szerintük újabb boltok húzhatják le a rolót – különösen a kisebb településeken, ahol már most is egyre nehezebb fenntartani a működést.