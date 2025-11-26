Így változtak az EPR díjak 2025-ben: itt az új EPR jogszabály, ekkora lesz az emelés

Emelkedtek az EPR díjak 2025 októberében: mutatjuk, mi az EPR díj emelés célja és mit ír az új EPR jogszabály a kiterjesztett gyártói felelősségről, a gyártók kötelezettségeiről, illetve a költségek növekedéséről. Mikor vezették be a magyarországi EPR rendszert és miért fontos a szabályok betartása? Melyek a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és kikre vonatkozik az EPR kötelezettség?

Korunk egyik legjelentősebb társadalmi problémájaként tartjuk számon a háztartások, az intézmények és az ipari szereplők megsokszorozódott hulladéktermelését. Az általunk termelt hulladék jelentős része még most sem kerül vissza az anyagkörforgásba és nem lesz újrahasznosítva, helyette a környezetet terheli. Ennek kapcsán cikkünkben az EPR rendszerről, azaz a kiterjesztett gyártói felelősségről tájékoztatjuk olvasóinkat a legfrissebb változásokról. Tudd meg, kikre, milyen termékek esetén vonatkozik az EPR kötelezettség, mikor történt EPR díj emelés és hogyan alakulnak a friss változások következményeképp az EPR díjak 2025 évében! Mire számíthatnak a gyártók 2026-ban – lesz újabb EPR emelés?

Mi a kiterjesztett gyártói felelősség jelentése?

Hogy meg tudjunk felelni az Európai Unió hulladékgazdálkodási elveinek, 2023 júliusában bevezették Magyarországon az EPR rendszert, melynek szabályait az EPR jogszabály, azaz a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet összegzi. Az EPR jelentése extended producers responsibility, magyarul „kiterjesztett gyártói felelősség”, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért elsősorban azok gyártói és forgalmazói lettek a felelősek.

Az EU új hulladékgazdálkodási irányelveinek az a célja, hogy a tagállamokban – köztük Magyarországon is, a Magyar Hulladékgazdálkodási és Környezeti-gazdasági Ügyekért Felelős Akciócsoport (MOHU) közreműködésével – keletkezett hulladék minél nagyobb részét újrahasznosítsuk, ezáltal bekerülhessen a körforgásos gazdaságba. A körforgásos gazdasági modell lényege, hogy minden nem megújuló anyag zárt körben kering, ezáltal a hulladéknak legalább a fele újrahasznosított nyersanyagként kerülhet vissza az ipari termelésbe.

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb brutális áremelési hullám érheti el Magyarországot: élelmiszerek, ruhák, bútorok sem ússzák meg Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.

Az EPR bevezetése óta a gyártó vagy az első forgalomba hozó a felelős az ún. körforgásos termékek teljes életciklusáért, a termék hulladékká válását is beleértve. Mindez olyan működési és pénzügyi kötelezettségekkel jár, mint az általuk gyártott későbbi hulladék begyűjtése, újrahasznosítása és ártalmatlanítása, illetve a termékek gyártásával kapcsolatos adatszolgáltatás. Az EPR kötelezettség célja, hogy ösztönözze a gyártókat a környezetbarát termék- és csomagolástervezésre, a hulladéktermelés csökkentésére és az újrahasznosításra.

Tudtad, hogy mást is jelent az EPR rövidítés? Az EPR mozaikszó nem csak kiterjesztett gyártói felelősséget jelenthet, hanem Elektronikus Pályázati Rendszert is. Magyarországon ezalatt tipikusan az NKFIH EPR-t vagy NKFI EPR-t értjük – mindkét rövidítés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Elektronikus Pályázati Rendszerére vonatkozik.

EPR díj emelés: így alakulnak az EPR díjak 2025-től

2025. október 1-től emelkedtek a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, melyek mértékét a 22/2024. (XI. 28.) EM rendelet állapítja meg (4-6. melléklet). Az EPR 2025 októberétől érvényes díjainak alakulását a lenti táblázat foglalja össze.

A rendelet külön táblázatban részletezi a gépjármű gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét, illetve a borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét.

Mekkora EPR díj emelésről van szó?

A fenti EPR 2025 évétől érvényes díjtáblázatában látható tételek közül a műanyag, a papír és karton, a fém és az egyéb csomagolások díja nem változott a tavalyi évhez képest. Ugyanígy az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek, a hőcserélő berendezések, a hordozható, illetve az ipari elemek és akkumulátorok EPR díja, továbbá az irodai papír EPR díja sem emelkedett.

Ezzel szemben a fa csomagolás EPR díjának mértéke a 2025. októberét megelőző díj 116%-ra, az üveg csomagolásé 139%-ra, a társított (kompozit) csomagolásé 114%-ra, a textil csomagolásé pedig 221%-ra emelkedett. A lámpák EPR díjának mértéke a korábbi díj 137%-a, a textiltermékeké a 113%-a, a sütőolajé és a zsíré pedig a 172%-a lett. Kiemelkedően magas EPR díj emelés érintette a fából készült bútorokat, melyek díja a korábbi 300%-ra emelkedett.

Az egyik legmagasabb októberi EPR díj emelés a reklámhordozó papírokat érintette volna: az egész magyar nyomdaipart sokkolta az újonnan hatályba lépő rendelet, melynek értelmében ezek díja a korábbi 217%-ra emelkedett. Az emelt díj mindössze néhány napig volt érvényes, ezt követően az általános felháborodás hatására visszavonták a rendelet reklámhordozó papírokat érintő részét, így a reklámhordozó papírok EPR-díja maradt kilónként 94 Ft. A döntés oka az volt, hogy

a díjemelés azonnal 50–80%-kal növelte volna a nyomdai papírok árát, ami közvetlenül növelte volna az inflációt is, ugyanis a többletköltség végső soron a fogyasztókra hárul.

EPR 2026: újabb áremelés van kilátásban?

Az ERP jogszabály 19. §-a kimondja, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben határozza meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalának javaslata alapján. Amennyiben a tárgyévre vonatkozó rendelet kihirdetésére nem kerül sor a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, akkor a tárgyévet megelőző évre meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díj – a Magyar Nemzeti Bank által publikált, a fogyasztói árindexre készített, a díjmegállapítás évére vonatkozó előrejelzésének megfelelően – indexált mértéke alkalmazandó.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Pénzcentrum ezzel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy a hazai gyártó, forgalmazó és kereskedő vállalkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy a legkésőbb november 30-ig kihirdetendő 2026. évi, csomagolásokat és termékeket terhelő EPR díjak esetleges újabb emelésének érezhető inflációnövelő hatása lehet. Mindez azért is okoz problémát a vállalkozásoknak, mert

Európa egyik legdrágább EPR-rendszere működik Magyarországon, ami kedvezőtlenül hat a hazai gyártók versenyképességére. Tehát: ha 2025. november 30-ig mégsem jelentenék be az EPR díj emelés mértékét, akkor a terhek a 2026-ra tervezett infláció mértékével emelkedhetnek.

Az érintett piaci szereplők 2025. november 17-i közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a szakmai szervezetek prioritásként tekintenek a díjak további emelkedésének megelőzésére. A gyártók felhívják a figyelmet arra is, hogy az évközi díjmódosítások lehetőségének eltörlése, a hulladékgazdálkodási rendszer átláthatóvá tétele, valamint működésének optimalizálása tovább segíthetné a hazai vállalkozások versenyképességét. Közölték:

A hazai gyártók, forgalmazók és kereskedők együttesen kérik, hogy a Kormány a jövő évi EPR-díjakat csökkentse legalább a 2024. évi mértékűre, és mindezt hirdesse ki a november 30-i határidőig, ezzel is segítve az infláció mérséklését és a magyarországi, főként KKV vállalkozások versenyképességét.

Kikre vonatkozik az EPR kötelezettség?

Az EPR jogszabály kimondja, hogy az EPR kötelezettség a termék gyártóját vagy – ha a terméket nem Magyarország területén állítják elő - a termék első belföldi forgalomba hozóját terheli. A forgalomba hozatal alatt elsősorban a körforgásos termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes/visszterhes átruházását értik. Ide tartozik továbbá

a külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása, ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházása;

az adóraktárból vagy termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása;

és a termék a saját célú felhasználása is.

Az EPR 2025 évi előírásai kiterjednek a termék életciklusának lejártát követően annak begyűjtésére, kezelésére, újrahasznosítására és ártalmatlanítására – ennek intézése és költségeinek finanszírozása az EU-s alapelvek szerint az ERP kötelezettek felelőssége. A folyamatból a hulladék begyűjtését – az EPR kötelezettek finanszírozásával –, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét, kezelésre történő átadását, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését Magyarországon a MOHU végzi.

2023. július 1-től a következő körforgásos termékek gyártóira/első forgalomba hozóira vonatkozik az EPR regisztrációs és díjfizetési kötelezettség:

csomagolások,

egyes egyszer használatos műanyag termékek,

elektromos és elektronikus berendezések,

elemek és akkumulátorok,

fából készült bútorok,

gépjárművek,

gumiabroncs,

reklámhordozó és irodai papír,

sütőolaj és -zsír,

textil termékek.

A gyártók, forgalomba hozók egyéb kötelezettségei és teendői

A EPR díjak megfizetésén felül a kiterjesztett gyártói felelősség kapcsán a kötelezetteknek kérelmezniük kell az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnál (OHH) a nyilvántartásba vételüket (már a körforgásos termékkel végzett tevékenységek megkezdését megelőzően). Ehhez egyéni teljesítőknek a MOHU-val kötött egyéni teljesítési szerződésük bemutatása is szükséges. A gyártóknak az OHH felé negyedéves jelentési (adatszolgáltatási) kötelezettségük van – ennek határideje mindig az aktuális negyedévet követő hónap 20. napja.

A gyártóknak regisztrálniuk kell a MOHU Partner Portálján is – ez a gyártók és a nevükben a begyűjtési kötelezettséget teljesítő MOHU közötti kommunikációs felület, itt történik a szerződések megkötése és a kötelezettségek nyomon követése is. A hulladékra vonatkozó negyedéves adatszolgáltatást a MOHU az OHH-n keresztül kapja meg – ezt követően a MOHU kiállítja az ERP kötelezettek számára az ERP díjakról szóló számlát. Az ERP díjak 2025 évi befizetési határideje a számla kézhez vételétől számítva 15 nap.