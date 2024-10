Hiába a Temu nyomulása: imádják a magyarok a hazai webshopokat, innen rendelnek sokan

Továbbra sem könnyű a hazai e-kereskedők helyzete az ország e-piacára begyűrűző olyan külföldi gigacégekkel szemben, mint a Temu vagy épp a frissen érkezett Allegro. Ennek ellenére egy ilyen nehezített pályán, a globális recesszió ellenére is akad Magyarországon, aki képes a stabil növekedésre és világszinten piacképessé vált az elmúlt években - és ehhez még csak nem is kellett több tízmilliárdos árbevétel.

Hónapok óta egyre nehezedő súlya van azoknak a külföldi gigacégeknek, melyek extrém olcsó termékeikkel és mértéktelen reklámmal lopták be magukat a vásárlók szívébe a COVID-ot, majd a háborút követő energiaválságban, bizonytalan gazdasági és inflációs helyzetben. De még az AliExpress, Shein, Wish, Temu és most a legfrissebb szereplő Allegro mellett is akad jó pár agilis magyar e-kereskedő, akik képesek meghatározó konkurenciái lenni nemhogy itthon, hanem világszinten is ezeknek a gigacégeknek.

Ahogyan Európa több pontján, úgy Magyarországon is érezhető volt a lassulás az e-kereskedelemben, így ennek ösztönzésére hozta létre a Growww Digital, a Digitális Kereskedelmi Szövetség és az Ecommerce Hungary a HungarEcomm Stars díjat, kiemelve azokat a cégeket, akik egy ilyen bizonytalan piaci környezetben is képesek voltak a növekedésre. Erre azért is lesz szükség, mert a digitálismarketing-ügynökség szerint míg jelenleg az e-kereskedelem a teljes magyar kereskedelmi forgalom mindössze 10%-át teszi ki, ez az arány tíz év múlva a 20-25%-ot is elérheti. Ilyen környezetben, a külföldi cégek térhódítása mellett szükség lesz olyan magyar szereplőkre, akik világszinten képesek tényezővé válni.

Az Internet Hungary szakmai konferenciájának díjátadóján 47 e-kereskedőt díjaztak, de korántsem csupán az éves árbevétel számított. A gazdasági stabilitás, a digitális kompetencia és a piaci stratégia is döntő fontosságú volt. Három kategóriában, árbevétel szerint csoportosítva külön kiemelték a legsikeresebbeket. A lista alább olvasható:

1–5 milliárd forint árbevételű cégek:

Greenman Kft. (greenman.hu) Nutriversum Kft. (nutriversum.com) Suller-Táp Kft. (kutyakajas.hu) Webshop Logisztika Kft. (Vágyaim.hu) eOptika.hu Kft. (eoptika.hu)

5–10 milliárd forint árbevételű cégek:

WhiskyNet Kft. (whiskynet.hu) Mobilredfox Kft. (mobilfox.com) Furbify Hungary Kft. (furbify.hu) Zákány Szerszámház Kft. (zakanyszerszamhaz.hu) Dockyard Islands Kft. (dockyard.hu)

10 milliárd forint feletti árbevételű cégek: