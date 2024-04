Megtudtuk: 780 milliárdos bírságot is kaphat a Temu, így reguláznák meg a kacat-webshopot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A GVH szerint megalapozott a versenyfelügyeleti eljárás megindítása a Temuval szemben a bejelentések nyomán, mint a Pénzcentrummal közölték, a kínai gyökerű cég írországi leányvállalata ellen folyik most eljárás. Horváth Bálint, a Versenyhivatal kommunikációs vezetője a CashTag eheti részében arról beszélt, hogy a jogszabályok szerint a cég nemzetközi csoportszintű éves árbevételének a 13 százaléka is lehet a versenyhatósági bírság összege, a Temu esetében ez 780 milliárd forintot jelent. Leszögezte azt is: több nagy online platformot is megbüntettek már, és nem csak a súlyos pénzbírság van az eszköztárban. Zabari István, az Ecommerce Hungary alelnöke a videóban elmagyarázta, miért is vannak bajban a magyar kereskedők a kínai webshop miatt.

Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, az Ecommerce Hungary bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál, ahol el is kezdték a vizsgálatot a Temu ellen, mégpedig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Miközben a vásárlók örülnek az extrém alacsony áraknak, az egyesület szerint a teljes hazai kiskereskedelmi szektor veszélyben van a kínai webáruház miatt. A CashTag mai részében annak jártunk utána, hogy áll az ügy a GVH-nál, és az Ecommerce Hungary is megszólalt a fejlemények kapcsán. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Zabari István, az Ecommerce Hungary alelnöke arról beszélt, a Temu megjelenése az utolsó csepp volt a pohárban, aggasztó folyamatok zajlanak a magyar e-kereskedelemben. Viszont a kínai webshop módszerei már szabálytalanok lehetnek, túlzottan befolyásolják a vásárlókat Hogy mit nevezek eredeti árnak, annak egy nagyon tiszta szabálya van. Mit nevezek sürgetésnek? Mi az a sötét mintázat? Ezzel olyan mértékben befolyásolod a döntést, hogy igazándiból kétszer annyit lehet eladni, hogy ha a kereskedelmi oldalról nézzük, nem véletlenül tiltott. Ez nem csak Magyarországon tiltott viselkedés, ez egész Európában tiltott viselkedés - magyarázta. Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője érdeklődésünkre közölte, a hatóságnál részletesen megvizsgálták a Temuval kapcsolatos bejelentéseket, az ezekben foglalt állításokat, illetve saját maguk is információgyűjtést, adatgyűjtést végeztek a céggel kapcsolatban. Ennek eredményeként a GVH úgy látta, hogy megalapozott a versenyfelügyeleti eljárás megindítása a kínai gyökerű vállalattal szemben - egész pontosan a Temu Európában, Írországban bejegyzett leánycégével szemben indult meg ez a versenyfelügyeleti eljárás. A Gazdasági Versenyhivatalnak meglehetősen nagy tapasztalata van az úgynevezett Big Tech cégekkel kapcsolatos eljárásokban. Az elmúlt években volt már eljárásunk a Google-lel szemben, a Bookinggal szemben, a Wish-sel szemben, ami egy hasonló elven működő online piactér, mint ez a kínai platform. Itt azt kell látni ilyenkor, hogy az a gyanú merült fel, hogy ez a kínai gyökerű cég több szempontból is megtéveszti a fogyasztókat, és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, elsősorban az árazással és az akciózással kapcsolatos gyakorlata tekintetében, illetve különböző sürgető üzeneteket alkalmaz. Pszichés nyomásgyakorlás alá helyezi gyakorlatilag a vásárlókat azáltal, hogy azt sugallja nekik, hogy már egy termékből csak három darab maradt, már csak egy óráig lehet kapni. Most gyorsan vegye meg, mert éppen most 14-en nézik ezt a terméket - magyarázta a GVH kommunikációs vezetője. Hozzátette, ezek mind olyan sürgető üzenetek, amelyeket tilos alkalmazni a fogyasztókkal szemben, hiszen ez befolyásolja a vásárlók döntését, esetleg az emberek olyan vásárlásokat is véghez visznek, amelyeket egyébként nem tennének meg. Az úgynevezett impulzusvásárlást rendkívüli módon erősítik ezek a sürgető üzenetek. Ugye azt tudni kell, hogy az akciótartásnak, az akciózásnak vannak szigorú szabályai, jogszabályokban foglalt szabályai. Olyan árat lehet akciósként feltüntetni egy hirdetésben, amikor az eredeti árat a cég az elmúlt 30 napban alkalmazta. Tehát olyan árból lehet az akciót meghatározni, ami egy valós ár volt valamikor - tette hozzá Horváth Bálint. Az értékelésekkel is manipulálnak? A túlzottan nyomuló akciós ajánlatok mellett más is felmerült a kínai webshoppal szemben, mégpedig az, hogy manipulál a termékértékelésekkel is. Zabari István ennek kapcsán elmondta, a szabályok szerint ezeket nem lehet úgy összevegyíteni, hogy a vásárló csak a legjobb értékeléseket lássa, ezeket időrendben kell megmutatnia a webáruháznak. A Temun szerinte előrébb vannak téve az 5-ös értékelések, a vásárló csak több kattintás után juthat el a negatív bejegyzésekig, így pedig a szakember szerint nem kap valós képet a termékről. Veszélyes termékeket is árulhatnak Sőt, Horváth Bálint szerint komoly termékbiztonsági aggályok is felmerültek: mint kifejtette, a kínai webshopban kereskedők alkalmazzák például az úgynevezett CE sztenderd jelölést, főleg elektronikai cikkeknél. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban lehet forgalmazni az adott terméket, tehát megfelel az Unió termékbiztonsági követelményeinek. Ám az a gyanú is felmerült, hogy ezek a jelölések nem megalapozottak, nincs mögöttük valójában ez a sztenderd. Így viszont felmerül az, hogy egy elektronikai cikk az lehet, hogy csak egy nyarat bír ki, vagy mondjuk egy drón lepottyan az égből, de az is lehet, hogy például áramütést szenved valaki, aki mondjuk egy ilyen terméket rendel. Tehát akár ilyen veszélyeket is rejthet, ha a cégek, az eladók nem megfelelően, nem megalapozottan alkalmazzák ezeket a jelöléseket - húzta alá a GVH kommunikációs vezetője. Emellett a cégnek a különböző környezetvédelmi fenntarthatósággal kapcsolatos állításaival kapcsolatban is felmerültek aggályok. 780 milliárdos büntetés is lehet a vége? A Versenyhivatal munkatársai most első körben három hónapon keresztül vizsgálják a versenyfelügyeleti eljárás keretében azt, hogy a Temu akciózási, árazási gyakorlata megfelelő-e, és a termékjelölésekkel is behatóan foglalkoznak. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Ilyenkor bizonyítékokat gyűjtenek, a céggel is kommunikálnak, adatokat kérnek, például a fenntarthatósággal kapcsolatos állítások megalapozottságát tekintve: milyen kutatások állnak amögött, amit ők állítanak a saját maguk fenntarthatóságáról, vagy akár a környezetre gyakorolt hatásáról az egyes termékeknek? A vizsgálatok lefolytatása után GVH Versenytanácsa hozhat döntést az ügyben, és ahogy minden más versenyfelügyeleti eljárás esetében - sorolta a kommunikációs vezető. Leszögezte, az, hogy valami olcsó, önmagában nem próbélma, hiszen egyfelől jó a fogyasztóknak, másrészt élénkíti a piaci versenyt. Ugyanakkor az nagyon fontos kérdés, hogy egyenlőek-e a versenyfeltételek. A piac szereplői, akik versenyeznek egymással, azok mindannyian betartják-e a szabályokat - tette hozzá. Mint emlékeztetett, a GVH korábban sem volt rest komoly büntetést kiszabni a nagy online platformokra, Booking például több mint 2,5 milliárd forintos bírságot fizetett Magyarországon, a Wish pedig kompenzációt vállalt az eljárás végén, mintegy 100-150 ezer magyar felhasználónak adott különböző kuponokat, visszatérítéseket. A Tiktok pedig a gyermekek adatvédelmével kapcsolatban tett nagyon komoly vállalásokat, oktatóvideókat tesz közzé az oldalain, hogy a gyerekek tudatosabban tudják használni. A jogszabály azt írja elő, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban a kiszabható bírság maximális mértéke az adott cég nemzetközi csoportszintű éves árbevételének akár a 13 százaléka is lehet. Horváth Bálint szerint a Temu 2023-as nemzetközi csoportszintű árbevétele meghaladhatta a 16 milliárd dollárt, ami közel 6 ezer milliárd forint - így gyors fejszámolással kiderül, hogy a cég akár 780 milliárd forintra is büntethető lehet a szabályok szerint. Ugyanakkor a GVH kommunikációs vezetője megjegyezte, még a vizsgálati szakaszban van az eljárás: a szakértők dolgoznak a bizonyítékok összegyűjtésén, "amelyek első látásra elég egyértelműnek tűnnek" szerinte. A Versenytanács ezt követően dönti el, szankciót alkalmaz-e, valamilyen, a működési módszertanon való változást támogat, vagy akár a fogyasztóknak a célzott kompenzációjára kötelezi a kínai webshopot. Ne dőlj be az akcióknak! Horváth Bálint azt tanácsolta mindenkinek, aki a Temuról vásárolna, hogy legyen nagyon körültekintő. A vásárló mindig vizsgálja meg azt, hogy milyen adatokat ad meg a vásárláshoz. Valljuk be, kevesen olvasgatják ezeket az ÁSZF-eket, de azért ezt érdemes elolvasni, főleg, ha nagy értékű terméket vásárolunk. Mi van a garanciával? Mi történik egy elektronikai cikknél, ha valamilyen módon elromlik, nem felel meg a működése a kívántnak, akkor hová tudunk fordulni, hol tudjuk ezt visszaváltani? Ezek mind-mind olyan kérdések, amik fel kell merüljenek bennünk, ezért azt tanácsoljuk mindig a fogyasztóknak, hogy legyenek nagyon körültekintőek - magyarázta. Emellett kiemelte, hogy lehetőleg utánvétes fizetési megoldásokkal rendeljünk az internetről, a bankkártya adatait csak akkor adjuk meg, ha valóban megbízunk egy szolgáltatóban vagy a cégben, hiszen nem lehet tudni, hogy az adatok pontosan hová kerülnek, milyen szervereken vannak, ki és hogyan fogja ezeket használni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ne dőljünk be az akcióknak: ingyenes termékek nem léteznek, ha nem is pénzzel fizetünk érte, más értékünket átadhatjuk a kereskedőnek. Mint kifejtette online vásárlás során háromféleképpen tudunk fizetni a pénzen kívül: a figyelmünkkel,

azzal, hogy ha használunk bizonyos applikációkat, megnézünk reklámokat,

és tudunk fizetni az adatainkkal is. Nagyon gyakori, hogy a különböző online platformok profiloznak minket, különböző adatot gyűjtenek a vásárlási szokásainkról, és már-már kecsegtető ajánlatokkal bombáznak.

NEKED AJÁNLJUK