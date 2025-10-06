2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Vásárlás

Kifakadtak a magyar boltok: lehetetlen akciózni, elképesztő károkat okoz az árrésstop

Pénzcentrum
2025. október 6. 10:31

A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg – figyelmeztet Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A kiskereskedelmi szektor továbbra is nyomás alatt van: a forgalom elmarad a várakozásoktól, az árak emelkednek, miközben a kormány újabb intézkedései – különadók, díjemelések, szabályozási szigorítások – tovább rontják a szereplők mozgásterét. A kereskedelmi láncok veszteséges működése már a vásárlók számára is érezhető: kevesebb akció, elmaradó fejlesztések, gyengülő szolgáltatási színvonal.

„Bár az árrésstopnak tavasszal volt egyszeri inflációcsökkentő hatása, a magyar gazdaság ettől nem áll kedvező pályára” – mondta Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A kiskereskedelmi forgalom bővülése továbbra is messze elmarad a várakozásoktól, a fogyasztói árak emelkednek, és ezt a lakosság is érzékeli.

A főtitkár szerint az árrésstop a kiskereskedelemre igyekszik hárítani a gazdasági problémák megoldását, miközben a kormány a saját háza táján olyan intézkedéseket tart életben (az élelmiszer áfát 31,5 százalékra növelő különadó), vagy vezet be (MOHU visszaváltási díjainak csökkentése, EPR díjak emelése, plázastop kiterjesztése), amelyek tovább rontják a kiskereskedelem szereplőinek helyzetét és kárt okoznak a vásárlóknak minden egyes nap.

Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
Mínusz 0,40 forint, azaz 40 fillér veszteség. Ennyi adózott eredmény maradt minden 100 forint értékesítésből a hat legnagyobb kiskereskedelmi lánc összesített mérlegében 2024-ben.

 Ezek a lépések növelik az inflációt és rontják a szolgáltatás színvonalát az által, hogy a vásárlók kényelmét szolgáló beruházások maradnak el. A nemzetközi üzletláncoknál 100 forint értékesítési bevételből már tavaly is 40 fillér veszteség keletkezett. Ez elszívja lehetetlenné teszi a hatékonyság javítását, és csökkenti a kiskereskedelem által indított akciók számát és mértékét. Ez fenntarthatatlan konstrukció, ami törvényszerűen visszaüt a vásárlókra

 – mondja Kozák Tamás. 
Címlapkép: Getty Images
