Malaga, Spanyolország â 2022. január 23.: Közelkép a bevásárlókocsikról a LIDL üzlet előtt Malagában, Spanyolországban.
Örülhetnek a boltosok: van itt pénz, ismét elkezdtek vásárolni a magyarok

Pénzcentrum
2025. október 6. 08:31

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8%-kal haladta meg az előző havit. 2025. január–augusztusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. augusztusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 2,4%-kal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,9%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,0%-kal csökkent - olvasható a KSH friss közleményében.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,9%-kal bővült. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,7, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben és az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,6, a használtcikk-üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,5, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3%-kal nőtt.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 7,2%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,6%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2,2%-kal nőtt. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 9,6%-kal nőtt.

2025. augusztusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1735 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 51%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 34%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025. január–augusztusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,8%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7%-kal nőtt az értékesítés volumene.
