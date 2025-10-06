Örülhetnek a boltosok: van itt pénz, ismét elkezdtek vásárolni a magyarok

A Pénzcentrum 2025. október 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8%-kal haladta meg az előző havit. 2025. január–augusztusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
2025. augusztusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 2,4%-kal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,9%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,0%-kal csökkent - olvasható a KSH friss közleményében.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,9%-kal bővült. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,7, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben és az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,6, a használtcikk-üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,5, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3%-kal nőtt.
Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 7,2%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,6%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2,2%-kal nőtt. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 9,6%-kal nőtt.
2025. augusztusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1735 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 51%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 34%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.
2025. január–augusztusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,8%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7%-kal nőtt az értékesítés volumene.
A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát.
Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a Praktiker 2025 őszétől.
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
Szigorúbb szabályozás lépett életbe a trappista sajt és a „vadkovászos” kenyér gyártására vonatkozóan.
Fedezd fel a Bécs karácsonyi vásár 2025 hangulatát! A bécsi adventi vásár több helyszínen, novembertől januárig vár forralt borral, fényekkel és kézműves csodákkal.
A közösségi médiát elárasztották a látványos és kidekorált uzsonnás dobozokról készült fotók, de a trend több társadalmi és egészségi kérdést is felvet.
A Shein, az ázsiai fast-fashion óriás Franciaországban nyitja meg első állandó fizikai üzleteit.
Megnéztük a heti akciós újságokat, és összehasonlítottuk az árakat – itt spórolhatsz a legtöbbet!
Új márkával kísérletezik a Tesco Magyarországon: Csepelen megnyílt az ország első Premier boltja, ami nagyobb hullámokat vethet, mint azt elsőre gondolnánk.
Az árréskorlát a zöldségek és gyümölcsök közül többek között a lédig paradicsomra, hagymára, uborkára, szárazbabra, sárgarépára és különböző paprikafajtákra vonatkozik.
Az érintett áruból egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett szállítmány.
Csütörtöktől már ezer forint alatti összegekért már alaposan bevásárolhatunk a hűvös hónapok madármenüjéből a Lidlben.
Az orosz tulajdonú Mere diszkontlánc hamarosan megnyitja első szlovákiai üzletét Besztercebányán, miközben a magyarországi terjeszkedésről továbbra sincs hivatalos információ.
A 21 megnevezett termék közül nyolcat már visszahívtak vagy teljesen leállították a gyártásukat.
Magyarországon elsőként a Lidl boltjaiban lesz kapható a Hell új, limitált kiadású kávéja. Az Aldi pedig a Red Bullal lépett exkluzív partnerségre.
Mínusz 0,40 forint, azaz 40 fillér veszteség. Ennyi adózott eredmény maradt minden 100 forint értékesítésből a hat legnagyobb kiskereskedelmi lánc összesített mérlegében 2024-ben.
Egy különálló fagyasztó nemcsak a szezonon kívüli gyümölcsök és zöldségek tárolására jó: igazi ételmentő eszköz,
Az élelmiszerárak emelkedése mögött egyre több rejtett költségtényező húzódik meg, például a termelők és feldolgozók növekvő kiadásai.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
