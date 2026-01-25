A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot
Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket, egy legókocka formájú papucsot, amelyet európai ár szerint 199,99 euróért, azaz több mint 76 000 forintért lehet megvenni.
Az új lábbeli a Crocs jellegzetes habszivacs anyagából készül, de külseje úgy néz ki, mint egy nagy, piros Lego kocka. A papucshoz egy Lego minifigura is jár, amihez négy pár apró, legószerű „Crocs” tartozik. Első körben csak felnőtt méretek jelennek meg, később viszont gyerekeknek szánt változat is várható.
Az együttműködés egyik célja, hogy a két márka rajongói számára új, kreatív élményt nyújtson. A Lego kreativitását és a Crocs kényelmét összekapcsolva különleges, gyűjthető termékeket akarnak létrehozni, amelyek nemcsak használati tárgyak, hanem beszélgetést is generálnak a divat és a gyűjtői kultúra határán.
A kollekció bemutatását a párizsi divathéten Tommy Cash rapper is segítette, ahol a papucs még a kifutón is feltűnt. Ez csak az első termék a több éves partnerségben, további közös darabok bemutatását a tavasz folyamán ígérik.
Az új Lego Crocs papucs világszerte elérhető lesz a Crocs és Lego hivatalos oldalain, valamint kiválasztott üzletekben. A tervek szerint később további termékek is megjelennek, köztük Crocs-re szabható Lego-témájú Jibbitz díszek és más kreatív kiegészítők.
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja nem semmi meglepetéseket tartogat.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
Irtó veszélyes termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem: sok magyar férfit érinthet a dolog
A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.
Bár 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, a részletes adatok jóval árnyaltabb képet mutatnak.
A drágulás oka az európai kínálat visszaesése, mivel a szokatlan hideg lassítja az érési folyamatot, miközben jelentősen növeli a külföldi üvegházak fűtési költségeit.
Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.
Az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Az Aldi újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli.
A magyar árrésstop jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, miközben a kormány különböző európai modelleket vizsgál, hogy tartósan fenntartható megoldást találjon.
A diszkontlánc az elmúlt két évben összesen közel 37 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.
Soha nem látott téli roham: a szánkót, a hólapátot és az autóakkut úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne
A múlt hét elején érkezett hideg és intenzív hóesés kapcsán megsokszorozódott a szánkókra és más téli játékokra, hólapátra és csúszásmentesítőkre érkező rendelések szám az eMAG-nál.
A német tulajdonú kiskereskedelmi vállalat bejelentése a cég bővítési stratégiájának legújabb lépése.
Legendás márka sztártermékeit akciózza a Lidl: roham indulhat az üzletekbe, erre rengetegen ácsingóznak
Január 15-től több varráshoz és kreatív hobbihoz kapcsolódó termékkel készül a Lidl, az akció középpontjában egy Singer varrógép áll.