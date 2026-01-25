2026. január 25. vasárnap Pál
Ski, Norvégia - 2012. március 30: Lego blokkok másolási lehetőséggel. A Lego játékokat eredetileg az 1940-es években Dániában tervezték, és mára nemzetközi népszerűségre tettek szert.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot

Pénzcentrum
2026. január 25. 17:26

Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket, egy legókocka formájú papucsot, amelyet európai ár szerint 199,99 euróért, azaz több mint 76 000 forintért lehet megvenni.

Az új lábbeli a Crocs jellegzetes habszivacs anyagából készül, de külseje úgy néz ki, mint egy nagy, piros Lego kocka. A papucshoz egy Lego minifigura is jár, amihez négy pár apró, legószerű „Crocs” tartozik. Első körben csak felnőtt méretek jelennek meg, később viszont gyerekeknek szánt változat is várható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az együttműködés egyik célja, hogy a két márka rajongói számára új, kreatív élményt nyújtson. A Lego kreativitását és a Crocs kényelmét összekapcsolva különleges, gyűjthető termékeket akarnak létrehozni, amelyek nemcsak használati tárgyak, hanem beszélgetést is generálnak a divat és a gyűjtői kultúra határán.

A kollekció bemutatását a párizsi divathéten Tommy Cash rapper is segítette, ahol a papucs még a kifutón is feltűnt. Ez csak az első termék a több éves partnerségben, további közös darabok bemutatását a tavasz folyamán ígérik.

Az új Lego Crocs papucs világszerte elérhető lesz a Crocs és Lego hivatalos oldalain, valamint kiválasztott üzletekben. A tervek szerint később további termékek is megjelennek, köztük Crocs-re szabható Lego-témájú Jibbitz díszek és más kreatív kiegészítők.
Címlapkép: Getty Images
