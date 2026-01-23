Bűnbandák lepték el a Tesco üzleteit, annyi lett a lopás, hogy új rendszert vezetnek be

A brit Tesco január 26-tól új, digitális bűnügyi jelentési rendszert vezet be 40 üzletében. A tíz hetes próbaidőszak során a kiskereskedelmi lopások és erőszakos incidensek hatékonyabb kezelését, valamint a rendőrséggel való együttműködés javítását célozzák az Auror platform segítségével, írja a Portfolio a Grocery Gazette alapján.

A Tesco 40 brit üzletében január 26-tól bevezeti az Auror platformot, amely egyetlen forrásba gyűjti az összes bejelentett bűnügyi adatot. A rendszer célja a kiskereskedelmi lopások csökkentése és a rendőrséggel való együttműködés hatékonyabbá tétele.

A tíz hetes próbaidőszak során Nottinghamshire és Leicestershire területén tesztelik a rendszert. A súlyos lopásokról és erőszakos incidensekről készült biztonsági kamerafelvételeket a Tesco daventry-i Biztonsági Központjában, speciálisan képzett munkatársak elemzik.

Rachel Bennett, a Tesco biztonsági igazgatója szerint a próbaidőszak hozzájárul a munkatársak biztonságához, az ismétlődő és veszélyes elkövetők azonosításához, valamint a rendőrségi nyomozások támogatásához.

A lépés része a szupermarket szélesebb körű biztonsági intézkedéseinek: nemrégiben testkamerákat biztosítottak a kiszállítást végző sofőrök számára.