Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.
Bűnbandák lepték el a Tesco üzleteit, annyi lett a lopás, hogy új rendszert vezetnek be
A brit Tesco január 26-tól új, digitális bűnügyi jelentési rendszert vezet be 40 üzletében. A tíz hetes próbaidőszak során a kiskereskedelmi lopások és erőszakos incidensek hatékonyabb kezelését, valamint a rendőrséggel való együttműködés javítását célozzák az Auror platform segítségével, írja a Portfolio a Grocery Gazette alapján.
A Tesco 40 brit üzletében január 26-tól bevezeti az Auror platformot, amely egyetlen forrásba gyűjti az összes bejelentett bűnügyi adatot. A rendszer célja a kiskereskedelmi lopások csökkentése és a rendőrséggel való együttműködés hatékonyabbá tétele.
A tíz hetes próbaidőszak során Nottinghamshire és Leicestershire területén tesztelik a rendszert. A súlyos lopásokról és erőszakos incidensekről készült biztonsági kamerafelvételeket a Tesco daventry-i Biztonsági Központjában, speciálisan képzett munkatársak elemzik.
Rachel Bennett, a Tesco biztonsági igazgatója szerint a próbaidőszak hozzájárul a munkatársak biztonságához, az ismétlődő és veszélyes elkövetők azonosításához, valamint a rendőrségi nyomozások támogatásához.
A lépés része a szupermarket szélesebb körű biztonsági intézkedéseinek: nemrégiben testkamerákat biztosítottak a kiszállítást végző sofőrök számára.
Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni
Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását.
A miniszter Facebook-bejegyzése szerint az intézkedések célja a vendéglátó-szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja nem semmi meglepetéseket tartogat.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
Irtó veszélyes termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem: sok magyar férfit érinthet a dolog
A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.
Bár 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, a részletes adatok jóval árnyaltabb képet mutatnak.
A drágulás oka az európai kínálat visszaesése, mivel a szokatlan hideg lassítja az érési folyamatot, miközben jelentősen növeli a külföldi üvegházak fűtési költségeit.
Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.
Az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Az Aldi újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli.
A magyar árrésstop jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, miközben a kormány különböző európai modelleket vizsgál, hogy tartósan fenntartható megoldást találjon.
A diszkontlánc az elmúlt két évben összesen közel 37 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.
Soha nem látott téli roham: a szánkót, a hólapátot és az autóakkut úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne
A múlt hét elején érkezett hideg és intenzív hóesés kapcsán megsokszorozódott a szánkókra és más téli játékokra, hólapátra és csúszásmentesítőkre érkező rendelések szám az eMAG-nál.
A német tulajdonú kiskereskedelmi vállalat bejelentése a cég bővítési stratégiájának legújabb lépése.
Legendás márka sztártermékeit akciózza a Lidl: roham indulhat az üzletekbe, erre rengetegen ácsingóznak
Január 15-től több varráshoz és kreatív hobbihoz kapcsolódó termékkel készül a Lidl, az akció középpontjában egy Singer varrógép áll.
Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van
A Lidl ezúttal az NFL-rajongóknak kedvez akcióival, vélhetően nagyon sokan vadásszák majd ezeket a ruhákat az üzletekben.
Hiánycikk az útszóró só a legdurvább ónos esőben: tényleg jó alternatíva lehet helyette a macskaalom is?
Napok óta lehetetlen útszóró sót kapni Budapesten és vonzáskörzetében, a legtöbb áruházban készlethiány lépett fel.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
Megvannak a végleges inflációs számok a 2025-ös évre vonatkozóan, a kérdés csak, meddig maradhat lenn a drágulás mértéke, és mikor jöhet újabb fordulat?