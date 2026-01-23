2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tesco bejárata bevásárlókocsikkal: fiatal munkás tolja vissza a kocsikat a helyükre. A Tesco egy globális élelmiszer- és általános árucikk-kiskereskedelmi vállalat, amelynek székhelye az Egyesült Királyságban, Cheshuntban található.
Vásárlás

Bűnbandák lepték el a Tesco üzleteit, annyi lett a lopás, hogy új rendszert vezetnek be

Pénzcentrum
2026. január 23. 17:06

A brit Tesco január 26-tól új, digitális bűnügyi jelentési rendszert vezet be 40 üzletében. A tíz hetes próbaidőszak során a kiskereskedelmi lopások és erőszakos incidensek hatékonyabb kezelését, valamint a rendőrséggel való együttműködés javítását célozzák az Auror platform segítségével, írja a Portfolio a Grocery Gazette alapján.

A Tesco 40 brit üzletében január 26-tól bevezeti az Auror platformot, amely egyetlen forrásba gyűjti az összes bejelentett bűnügyi adatot. A rendszer célja a kiskereskedelmi lopások csökkentése és a rendőrséggel való együttműködés hatékonyabbá tétele.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tíz hetes próbaidőszak során Nottinghamshire és Leicestershire területén tesztelik a rendszert. A súlyos lopásokról és erőszakos incidensekről készült biztonsági kamerafelvételeket a Tesco daventry-i Biztonsági Központjában, speciálisan képzett munkatársak elemzik.

Kapcsolódó cikkeink:

Rachel Bennett, a Tesco biztonsági igazgatója szerint a próbaidőszak hozzájárul a munkatársak biztonságához, az ismétlődő és veszélyes elkövetők azonosításához, valamint a rendőrségi nyomozások támogatásához.

A lépés része a szupermarket szélesebb körű biztonsági intézkedéseinek: nemrégiben testkamerákat biztosítottak a kiszállítást végző sofőrök számára.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #rendőrség #lopás #biztonság #kiskereskedelem #bűncselekmény #bűnözés #dolgozók #világ #nagy-britannia #boltlánc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:06
16:37
16:29
16:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
4 hete
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
6 napja
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
5
3 hete
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 16:37
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 16:02
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
Agrárszektor  |  2026. január 23. 16:32
Ömlik az import csirkehús Európába: ki nem találnád, honnan jön a java