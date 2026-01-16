Elképesztő áremelkedés: így lett rekorddrága egy élelmiszer Magyarországon

A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.
Két hónap alatt a duplájára nőtt az uborka ára a magyar boltokban. A kígyóuborka kilóját már közel 2000 forintért kínálják, egyes helyeken darabonként 700 forintot kérnek érte. A drágulás oka az európai kínálat visszaesése, mivel a szokatlan hideg lassítja az érési folyamatot, miközben jelentősen növeli a külföldi üvegházak fűtési költségeit. Ezekből az országokból érkezik ilyenkor az uborka Magyarországra.
Az RTL Híradó beszámolója szerint a boltokban nem alakultak ki sorok az uborkáért, pedig az egyik legkeresettebb zöldségről van szó. A vásárlók arra emlékeznek, hogy még két hónapja is nagyjából feleennyibe került, most viszont sokan inkább más terméket választanak, vagy befőttet vesznek.
A KSH friss adatai alapján már decemberben is magas volt az ár. Akkor országos átlagban 1620 forintba került egy kiló uborka. Télen jellemzően drágul a zöldség, mivel itthon nem terem, de az idei árak éves összevetésben is jóval magasabbak a tavaly januári szintnél.
A Fruitveb zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet elnöke, Apáti Ferenc szerint több tényező egyszerre szűkítette a kínálatot. A napfény mennyisége csökkent, egyes térségekben az időjárás okozott termelési gondokat, máshol a fűtési költségek emelkedtek meg. A Magyarországra érkező uborka jellemzően Hollandiából, Spanyolországból és Észak Afrikából származik, ezekben az országokban pedig visszaesett a termelés volumene. Emiatt egész Európában kínálati hiány alakult ki, ami rövid időre jelentősen felhajtotta az árakat.
A szakmai várakozások szerint a kereslet és kínálat egyensúlyának helyreállásával az árak érezhetően csökkenhetnek, és visszatérhetnek a megszokott szintekre. Az uborka drágulása azért is feltűnő, mert a KSH adatai szerint múlt hónapban összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak az élelmiszerárak a magyar boltokban, mint egy évvel korábban.
