2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-4 °C Budapest
Egy nemzetközi szupermarketlánc, a Lidl zárt főbejárata hajnalban a spanyolországi Felanitx mallorcai városban.
Vásárlás

150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?

Pénzcentrum
2026. január 20. 11:35

150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja olyan árakat villantott, amik magyar szemmel nézve nemhogy olcsók, hanem kifejezetten döbbenetesek.

A Pénzcentrum száguldó riportere a hétvégén Szlovákiába ugrott át, hogy megnézze, mit tud egy „mezei” bevásárlás a helyi Lidlben. A zsákmány végül nemcsak egy teli bevásárlókocsi lett, hanem egy friss szlovák akciós újság is, aminek lapozgatása közben hamar világossá vált: magyar szemmel igazán meghökkentő árakkal találkozhat az egyszeri vásárló.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik legnagyobb meglepetést egy fél literes világos sör okozta. A szlovák Lidlben ugyanis akciósan 0,39 euróért, azaz mintegy 150 forintért (!) kínálnak egy üveg Kelt vagy Corgoň sört. Ugyanebben az akciós újságban ráadásul pont ennyiért adják az 1,5 literes ásványvizet is. Magyarán: a sör és a víz ára megegyezik, mármint Szlovákiában.

Ez önmagában is beszédes, de különösen akkor válik igazán élessé a kontraszt, ha mellé tesszük a magyar adatokat. Magyarországon jelenleg az 1,5 literes ásványvíz átlagára 205 forint, vagyis még egy sima ásványvíz jóval drágább itthon, mint amennyibe Szlovákiában most egy akciós sör kerül. Durva ez annak fényében, hogy hazánkat valóságos sörkatasztrófa rázta meg 2025-ben.

Persze fontos hozzátenni, hogy a szlovák termékek akciósak. Azaz simán elképzelhető, hogy ásványvizet itthon is könnyen kaphatunk 150 forintos áron, azt már viszont elég nehéz, hogy egy átlagos üveges sör bárhol az ország boltjaiban kijönne ennyiből.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

És ha mindez nem lenne elég, az akciós újságban kiszúrtunk egy SilverCrest márkájú forrólevegős fritőzt is. Az airfryer 19,99 euróért, vagyis nagyjából 7700 forintért volt elvihető, ráadásul a hirdetés szerint kategóriájában az egyik legolcsóbb készüléknek számít. Magyar viszonyokhoz képest kimondottan nagy az olcsóság ennél az eszköznél is.

Kollégánk púpos bevásárlókocsija 34 tételt tartalmazott, és összesen 51,20 eurót fizetett, ami mintegy 19 720 forintnak megfelelő összeg. A szlovákiai beszerzőtúrát úgy kommentálta: "pontosan nem tudom, mennyivel fizettem kevesebbet kint, mert ennyire nem számoltam utána, de az biztos, hogy nem volt az az érzésem, mint itthon, hogy 20 000 forintért nem vettem semmit. Ráadásul az akciók is nagyobb méretűnek tűntek."
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #lidl #árak #ásványvíz #szlovákia #sör #bevásárlás #akciók #akciós újság #élelmiszerárak #lidl áruházak

