Mélyütés a magyar boltoknak: elfogadták a plázastop durva szigorítását

Komoly érvágás lehet a hazai kereskedelmi szektornak a végül valóban elfogadott, a plázastopról szóló rendelet.

Az augusztus 18-i Magyar Közlönyben jelent meg a köznyelvben "plázastopnak" nevezett, Lázár János építésügyi miniszter által beterjesztett módosítója a kereskedelmi ingatlanokról - vagyis azt a jelek szerint elfogadták.

Az új szabály értelmében rendeltetésmódosítási engedély szükséges minden olyan kereskedelmi építményre, amelynek árusítótere meghaladja a 400 négyzetmétert - akkor, ha azt napi fogyasztási cikkeket árusító üzlet céljára kívánják használni. Az új szabály arról is rendelkezik, hogy az ilyen nagy kereskedelmi épületekben akkor is új engedélyt kell kérni a működésre, ha az előző bérlő már rendelkezett ezzel.

A plázastopról a Pénzcentrum júniusban már írt: akkor arról szóltak a hírek, hogy a miniszter szerint az új szabály védelme a településeken élők védelme, valamint a kereskedelmi egységek terjedésének kontrollálása.