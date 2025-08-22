2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Mélyütés a magyar boltoknak: elfogadták a plázastop durva szigorítását

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 17:00

Komoly érvágás lehet a hazai kereskedelmi szektornak a végül valóban elfogadott, a plázastopról szóló rendelet.

Az augusztus 18-i Magyar Közlönyben jelent meg a köznyelvben "plázastopnak" nevezett, Lázár János építésügyi miniszter által beterjesztett módosítója a kereskedelmi ingatlanokról - vagyis azt a jelek szerint elfogadták.

Az új szabály értelmében rendeltetésmódosítási engedély szükséges minden olyan kereskedelmi építményre, amelynek árusítótere meghaladja a 400 négyzetmétert - akkor, ha azt napi fogyasztási cikkeket árusító üzlet céljára kívánják használni. Az új szabály arról is rendelkezik, hogy az ilyen nagy kereskedelmi épületekben akkor is új engedélyt kell kérni a működésre, ha az előző bérlő már rendelkezett ezzel.

A plázastopról a Pénzcentrum júniusban már írt: akkor arról szóltak a hírek, hogy a miniszter szerint az új szabály védelme a településeken élők védelme, valamint a kereskedelmi egységek terjedésének kontrollálása. 

Nem tágít a kormány a plázastop szigorításától: kiszivárgott, mit ígért Lázár János
Nem tágít a kormány a plázastop szigorításától: kiszivárgott, mit ígért Lázár János
A kormány a jelek szerint elfogadja a plázastop szabályainak szigorítását, noha a szakmai szereplők többsége nem ért egyet a tervvel.
Címlapkép: Getty Images
#kereskedelem #szabályozás #lázár #magyar #szabály #plázastop #szabályok #miniszter #kereskedelmi háború

