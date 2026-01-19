Irtó veszélyes termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem: sok magyar férfit érinthet a dolog

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elmúlt időszakban végzett hatósági ellenőrzései ismét jogsértő potencianövelő készítményeket azonosítottak a piacon. Az étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő, férfiegészség-támogató készítmények olyan engedély nélküli gyógyszerhatóanyagokat – sildenafil, tadalafil – tartalmaztak, amelyek kizárólag orvosi rendelvényre, ellenőrzött körülmények között előállított és engedélyezett gyógyszerekben alkalmazhatók. A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent és a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében hamisításnak minősül. A hatóság az ellenőrzés során azt is megállapította, hogy a tiltott összetevők a termékek jelölésén nem szerepeltek, ami a fogyasztók megtévesztésének minősül. A termékeket az NKFH kivonta a forgalomból.

Az NFKH hatósági ellenőrzése kapcsán elvégzett laboratóriumi vizsgálatok az alábbi három termékben mutattak ki vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat: The Dragon Power, RS RUI SHEN és Hurrikán. A termékeket kísérő tájékoztatás részeként a termékeknek jellemzően tünetenyhítő, gyógyító hatást (merevedési zavarok kezelése) tulajdonítottak, hangsúlyozva azok természetes összetételét (gyógynövények, szuperélelmiszerek).

A sildenafil és tadalafil hatóanyagok az ún. foszfodiészteráz-5 (PDE-5) gátlók csoportjába tartoznak, amelyek a szív- és érrendszerre hatnak, és alkalmazásuk kizárólag orvosi felügyelet mellett tekinthető biztonságosnak. Különösen veszélyes lehet más gyógyszerekkel – például nitrát tartalmú készítményekkel – történő együttes alkalmazásuk. Az említett gyógyszerhatóanyagok fokozzák a véráramlást, így az egész keringési rendszerre hatnak. Emiatt nemcsak a kívánt hatás, hanem mellékhatások is jelentkezhetnek.

A mellékhatások között szerepelhet fejfájás, szédülés, látászavar, vérnyomásesés, súlyos esetekben pedig akár életveszélyes állapot is kialakulhat, különösen akkor, ha a fogyasztó nem is tud a tiltott hatóanyag jelenlétéről.

Fontos hangsúlyozni, hogy a PDE-5 gátlók természetes formában nem fordulnak elő növényi alapanyagokban. Amennyiben egy termék természetes összetételre hivatkozva gyógyszerhez hasonló, erőteljes hatást fejt ki, alapos a gyanú, hogy illegálisan hozzáadott gyógyszerhatóanyagot tartalmaz. Az ellenőrizetlen gyártási körülmények, az ismeretlen összetétel és a nem megfelelő adagolás jelentősen növelik a túladagolás, az allergiás reakciók, valamint a szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát.

Az NKFH ismételten felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy kizárólag megbízható, engedélyezett forrásból származó étrend-kiegészítőket vásároljanak és kerüljék az interneten, közösségi oldalakon vagy egyéb ellenőrizetlen csatornákon kínált termékeket. Az irreálisan gyors vagy rendkívüli hatást ígérő készítmények fokozott kockázatot jelentenek.

A hatóság javasolja továbbá, hogy a fogyasztók vásárlás előtt ellenőrizzék, szerepel-e a kiválasztott termék a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által vezetett, bejelentett étrend-kiegészítők adatbázisában, illetve hogy az adott készítmény nem található-e meg a forgalomból kivont termékek listáján.

Az NKFH felhívja a forgalmazók figyelmét arra is, hogy a gyógyszerhatóanyagot jogsértően tartalmazó termékek forgalmazása súlyos jogkövetkezményekkel jár, és nemcsak élelmiszer-biztonsági jogsértésnek, hanem hamisításnak és bűncselekménynek is minősülhet.

Az étrend-kiegészítők fokozott vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt pontja. Az NKFH a társhatóságokkal együttműködve folyamatos ellenőrzéseket végez az étrend-kiegészítők piacán annak érdekében, hogy csökkentse a visszaéléseket és megakadályozza a veszélyes termékek bejutását az országba.