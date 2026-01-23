Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni

Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását. A drasztikus áremelkedést az időjárási körülmények miatt kialakult súlyos alapanyaghiány okozza - írta meg az Agrárszektor.

A FruitVeB tájékoztatása szerint példátlan áremelkedés következett be a hazai meggypiacon. Míg 2024-ben egy kilogramm gyümölcs termelői szezonátlagára körülbelül 350 forint volt, 2025-re ez az érték elérte az 1000 forintot, ami a megelőző négy év átlagárának háromszorosa. A rendkívüli áremelkedés hátterében az időjárási viszonyok miatt kialakult súlyos alapanyaghiány áll, ami már a feldolgozott termékek - meggybefőtt, fagyasztott meggy - árában is megmutatkozik. A szakmai szervezet szerint a feldolgozott áruk további drágulása nem várható, mivel a jelenlegi magas árak már most jelentősen visszavetik a keresletet.

A meggytermő területek nagysága az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat Magyarországon. Míg korábban 14 ezer hektár körül stagnált, ma már nem éri el a 12 ezer hektárt sem. Az elmúlt évtized átlagtermése 70 ezer tonna volt, azonban az utóbbi 4-5 évben ez 50-60 ezer tonnára csökkent. A tavalyi év különösen gyenge volt, mindössze 35 ezer tonna meggyet takarítottak be, ami a jó évjáratok termésének csupán felét jelenti.

A magyar meggy 95-97 százaléka feldolgozóipari alapanyagként hasznosul, és mindössze 3-5 százaléka kerül friss áruként a piacra. Európában a legjelentősebb feldolgozott termékek a fagyasztott meggy, a lé és sűrítmény, valamint a meggybefőtt. Magyarország kiemelkedő szerepet tölt be az európai meggybefőtt-gyártásban: 40-60 millió üveges termelésével 60-70 százalékos piaci részesedést ér el. A magyar meggybefőtt háromnegyede a német piacra kerül. Németország a második legnagyobb gyártó, évi 15-20 millió üveggel, amit nagyrészt magyar alapanyagból állítanak elő.

A fagyasztott meggy, valamint a lé és sűrítmény piacát Lengyelország és Szerbia uralja, előbbi 40, utóbbi 30 százalékos részesedéssel. Magyarország ezeken a piacokon csak marginális szereplő, 3-6 százalékos részaránnyal, ugyanakkor a szerbek és lengyelek érdemben nem állítanak elő meggybefőttet.

A FruitVeB adatai szerint Magyarország évi 60 ezer tonnás meggyterméséből 6-12 ezer tonna kerül exportra (ebből 7-8 ezer tonna Németországba), 45-55 ezer tonna pedig a hazai piacon értékesül. Ebből 25-32 ezer tonna a konzerviparba, 6-9 ezer tonna a hűtőiparba, 7-8 ezer tonna a léiparba kerül, 5-7 ezer tonnát tesznek ki más feldolgozóipari szakágazatok, és mintegy 3-4 ezer tonnára becsülhető a frisspiac.

A fagyasztott meggy és a meggysűrítmény terén a hazai termelés nagyobbrészt elegendő a belföldi igények kielégítésére, az import nem számottevő. A meggybefőttnél azonban más a helyzet: a termelés körülbelül 20-25 százalékát értékesítjük a hazai piacon, a döntő része exportra kerül, jellemzően Németországba.

A tavaszi fagyok rendkívül súlyos károkat okoztak a hazai meggyültetvényeken, ami már tendenciózusan súlyos helyzetet idéz elő a meggypiacon. A termelők 2025-ben csupán félterméssel számolhattak, ami nemcsak a korábbi évek teljesítményétől marad el jelentősen, hanem európai összehasonlításban is kirívóan alacsonynak bizonyult. A probléma nem korlátozódott Magyarországra: gyakorlatilag minden fontosabb meggytermelő országot drasztikus terméskiesések sújtottak, mivel a rendkívüli tavaszi fagyok egész Európában végigsöpörtek.

Ennek következtében a 2025. évi szezon kezdetén a feldolgozott meggytermékek hazai és európai készletei gyakorlatilag kimerültek. Ez részben a 2024. évi, szintén gyenge lengyel és magyar termésre vezethető vissza, amely nem tette lehetővé jelentős készletek felhalmozását 2025-re.

"Ilyen árakra soha nem volt példa a meggypiacon, illetve nagyon kevés olyan mezőgazdasági vagy élelmiszeripari példát tudnánk említeni, amikor az árak ilyen mértékben kiugranak a megelőző évek árszínvonalához képest" - közölte a FruitVeB.

A meggybefőtt és a fagyasztott meggy gyártási költségeinek jelentős részét - 40 és 80 százalék közötti arányban - maga az alapanyag adja. Ez azt jelenti, hogy a meggy árának emelkedése törvényszerűen megjelenik a késztermék árában is. "A meggy késztermékek kiugró árait tehát a nagyon drága meggy mint nyersanyag okozta" - hangsúlyozta a szakmai szervezet.

A FruitVeB szerint a feldolgozott meggytermékek árszintje várhatóan nem mutat további emelkedő tendenciát, mivel az árak már most olyan magasak, ami erősen visszaveti a keresletet. A következő időszak árait alapvetően az idei hazai és európai meggytermés volumene, valamint a meglévő készletek nagysága és felhasználási üteme fogja meghatározni.

"Nyilvánvalóan így januárban nem lehet prognosztizálni az idei meggytermést, de ha egy normál vagy jó termés lesz Magyarországon és a jelentősebb meggytermelő országokban (Lengyelország, Szerbia, Németország, Törökország), akkor az árak jelentős csökkenésére lehet számítani. Amennyiben netán idén is gyenge termés alakul ki, akkor vélhetően marad ez a jelenlegi árszint, de további árnövekedésre már nem lehet számítani" - emelték ki.