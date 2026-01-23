2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a nyílt piacon árult zöldségekről és gyümölcsökről.
Vásárlás

Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni

Pénzcentrum
2026. január 23. 10:08

Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását. A drasztikus áremelkedést az időjárási körülmények miatt kialakult súlyos alapanyaghiány okozza - írta meg az Agrárszektor.

A FruitVeB tájékoztatása szerint példátlan áremelkedés következett be a hazai meggypiacon. Míg 2024-ben egy kilogramm gyümölcs termelői szezonátlagára körülbelül 350 forint volt, 2025-re ez az érték elérte az 1000 forintot, ami a megelőző négy év átlagárának háromszorosa. A rendkívüli áremelkedés hátterében az időjárási viszonyok miatt kialakult súlyos alapanyaghiány áll, ami már a feldolgozott termékek - meggybefőtt, fagyasztott meggy - árában is megmutatkozik. A szakmai szervezet szerint a feldolgozott áruk további drágulása nem várható, mivel a jelenlegi magas árak már most jelentősen visszavetik a keresletet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meggytermő területek nagysága az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat Magyarországon. Míg korábban 14 ezer hektár körül stagnált, ma már nem éri el a 12 ezer hektárt sem. Az elmúlt évtized átlagtermése 70 ezer tonna volt, azonban az utóbbi 4-5 évben ez 50-60 ezer tonnára csökkent. A tavalyi év különösen gyenge volt, mindössze 35 ezer tonna meggyet takarítottak be, ami a jó évjáratok termésének csupán felét jelenti.

A magyar meggy 95-97 százaléka feldolgozóipari alapanyagként hasznosul, és mindössze 3-5 százaléka kerül friss áruként a piacra. Európában a legjelentősebb feldolgozott termékek a fagyasztott meggy, a lé és sűrítmény, valamint a meggybefőtt. Magyarország kiemelkedő szerepet tölt be az európai meggybefőtt-gyártásban: 40-60 millió üveges termelésével 60-70 százalékos piaci részesedést ér el. A magyar meggybefőtt háromnegyede a német piacra kerül. Németország a második legnagyobb gyártó, évi 15-20 millió üveggel, amit nagyrészt magyar alapanyagból állítanak elő.

Kapcsolódó cikkeink:

A fagyasztott meggy, valamint a lé és sűrítmény piacát Lengyelország és Szerbia uralja, előbbi 40, utóbbi 30 százalékos részesedéssel. Magyarország ezeken a piacokon csak marginális szereplő, 3-6 százalékos részaránnyal, ugyanakkor a szerbek és lengyelek érdemben nem állítanak elő meggybefőttet.

A FruitVeB adatai szerint Magyarország évi 60 ezer tonnás meggyterméséből 6-12 ezer tonna kerül exportra (ebből 7-8 ezer tonna Németországba), 45-55 ezer tonna pedig a hazai piacon értékesül. Ebből 25-32 ezer tonna a konzerviparba, 6-9 ezer tonna a hűtőiparba, 7-8 ezer tonna a léiparba kerül, 5-7 ezer tonnát tesznek ki más feldolgozóipari szakágazatok, és mintegy 3-4 ezer tonnára becsülhető a frisspiac.

A fagyasztott meggy és a meggysűrítmény terén a hazai termelés nagyobbrészt elegendő a belföldi igények kielégítésére, az import nem számottevő. A meggybefőttnél azonban más a helyzet: a termelés körülbelül 20-25 százalékát értékesítjük a hazai piacon, a döntő része exportra kerül, jellemzően Németországba.

A tavaszi fagyok rendkívül súlyos károkat okoztak a hazai meggyültetvényeken, ami már tendenciózusan súlyos helyzetet idéz elő a meggypiacon. A termelők 2025-ben csupán félterméssel számolhattak, ami nemcsak a korábbi évek teljesítményétől marad el jelentősen, hanem európai összehasonlításban is kirívóan alacsonynak bizonyult. A probléma nem korlátozódott Magyarországra: gyakorlatilag minden fontosabb meggytermelő országot drasztikus terméskiesések sújtottak, mivel a rendkívüli tavaszi fagyok egész Európában végigsöpörtek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ennek következtében a 2025. évi szezon kezdetén a feldolgozott meggytermékek hazai és európai készletei gyakorlatilag kimerültek. Ez részben a 2024. évi, szintén gyenge lengyel és magyar termésre vezethető vissza, amely nem tette lehetővé jelentős készletek felhalmozását 2025-re.

"Ilyen árakra soha nem volt példa a meggypiacon, illetve nagyon kevés olyan mezőgazdasági vagy élelmiszeripari példát tudnánk említeni, amikor az árak ilyen mértékben kiugranak a megelőző évek árszínvonalához képest" - közölte a FruitVeB.

A meggybefőtt és a fagyasztott meggy gyártási költségeinek jelentős részét - 40 és 80 százalék közötti arányban - maga az alapanyag adja. Ez azt jelenti, hogy a meggy árának emelkedése törvényszerűen megjelenik a késztermék árában is. "A meggy késztermékek kiugró árait tehát a nagyon drága meggy mint nyersanyag okozta" - hangsúlyozta a szakmai szervezet.

A FruitVeB szerint a feldolgozott meggytermékek árszintje várhatóan nem mutat további emelkedő tendenciát, mivel az árak már most olyan magasak, ami erősen visszaveti a keresletet. A következő időszak árait alapvetően az idei hazai és európai meggytermés volumene, valamint a meglévő készletek nagysága és felhasználási üteme fogja meghatározni.

"Nyilvánvalóan így januárban nem lehet prognosztizálni az idei meggytermést, de ha egy normál vagy jó termés lesz Magyarországon és a jelentősebb meggytermelő országokban (Lengyelország, Szerbia, Németország, Törökország), akkor az árak jelentős csökkenésére lehet számítani. Amennyiben netán idén is gyenge termés alakul ki, akkor vélhetően marad ez a jelenlegi árszint, de további árnövekedésre már nem lehet számítani" - emelték ki.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #árak #magyarország #gyümölcs #export #fagykár #mezőgazdaság #élelmiszerárak #2025 #zöldség-gyümölcs #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:45
10:28
10:21
10:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
4 hete
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
6 napja
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
5
3 hete
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 10:03
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 06:30
Teszten 17 márka mosógépei: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
Agrárszektor  |  2026. január 23. 10:32
Hiába a viták, indulhat a Mercosur?