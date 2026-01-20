Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
Fegyvernek látszó tárggyal próbálták meg kirabolni a körmendi Lidl egyik pénztárosát, az elkövető azonban zsákmány nélkül távozott. A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
Rablás kísérlete miatt nyomoz a rendőrség egy egyelőre ismeretlen férfi ellen, aki január 15-én, este 9 óra körül sállal elfedett arccal próbálta meg kirabolni a körmendi Lidl áruházat – számolt be a police.hu.
A történteket az üzlet biztonsági kamerája rögzítette. A felvételek tanúsága szerint a férfi kivárta, amíg a pénztáros kinyitja a kasszát, majd egy fegyvernek tűnő tárggyal megfenyegette az alkalmazottat.
Amikor azonban a kasszához nyúlt volna, a pénztáros váratlanul lezárta azt, majd elmenekült, az elkövető pedig zsákmány nélkül távozott az üzletből.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a felvételeken látható férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik a személyazonosságáról, tartózkodási helyéről vagy az esetről, jelentkezzen a nap 24 órájában hívható Telefontanú ingyenes 06/80/555-111-es számán, illetve a 112-es segélyhívón.
