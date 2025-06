Sokk a magyar boltokban: ezekkel a termékekkel kopasztják meg legálisan az áruházakat a vásárlók

Bár az áruházak polcain még mindig találni jó néhány, árában csúcson lévő árut, közben egyre több olyan termék is akad, amelynek az ára az elmúlt egy évben látványosan csökkent. Ha tudatosan inkább ezekből válogatunk, miközben a fizetésünk is emelkedik, akkor az inflációval szemben is hatékonyan védekezhetünk: a családi kassza havonta sok ezer forinttal is jobban járhat a bevásárlásnál, ha inkább az olcsósodó termékeket, és nem a drágulókat részesítjük előnyben.

A spórolásnak sok formája van, de az egyik legegyszerűbb, ha tudatosan olyan termékeket teszünk a kosárba, amelyeknek az ára nem emelkedett az egekbe, sőt: az elmúlt egy évben csökkent. Igaz, lehet, hogy ezekből nem feltétlenül lehet komplett menüsorokat főzni vagy hatalmas lakomákat rendezni, de ha jól válogatunk, jelentős összegeket lehet velük megfogni hónapról hónapra.

Különösen akkor, ha közben a fizetésünk is emelkedett valamelyest, miközben ezeknek a termékeknek az ára lefelé mozdult. Megnéztük, melyek azok az árucikkek, amelyek a legnagyobb árcsökkenést mutatták egy év alatt – ezekből érdemes tényleg telepakolni a bevásárlókocsikat.

Árzuhanók az infláció árnyékában

A vizsgált, tavaly-idei májusi adatok szerint a legnagyobb árcsökkenést a tejes margarin produkálta, amelynek az ára egy év alatt elképesztő, -30,8%-kal csökkent. Tavaly májusban még 584 forintot kellett fizetni egy 200–250 grammos csomagért, idén májusban viszont már csak 404 forintot. Ez komoly könnyebbség lehet például azoknak, akik nagy mennyiségben sütnek-főznek otthon.

Hasonló mértékben olcsóbb lett a párizsi felvágott is: egy kilogrammért most 620 forinttal kevesebbet kell fizetni, mint egy éve – ez -23,3%-os esés. A párizsi eddig is egyfajta olcsóbb szendvics-alapanyag volt sok családnál, most viszont újra igazi „válságkajaként” térhet vissza a hétköznapokba.

Ajánlott megnézni a zsírféléket is, ugyanis a sertészsír és a vaj is igazán látványos árcsökkenésen ment keresztül. Igaz, ezek néhány éve még inkább a csúcsdrágulók kategóriájában voltak:

A sertészsír (400–500 g, nem mangalica) ára -22,9%-kal esett, így most már 578 forint körül alakul a boltokban.

A vaj esetében is 10% körüli árcsökkenés látható, jelenleg kb. 525 forintot kell fizetni egy 100–125 grammos csomagért. Ez ugyan még mindig nem olcsó, de az elmúlt két év vajár-robbanásához képest legalább lefelé mozdult.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a magyaros konyha egyik legfőbb alapanyag, a tejföl is elég nagy olcsósodáson ment keresztül. A 12 és a 20 százalékos termékek is bekerült ide, előbbi átlagára 11,3, utóbbié 19,6 százalékkal esett egy év alatt.

Az adatokból látjuk azt is, hogy a gyümölcsjoghurt és a rétesliszt is nagyobb mértékű árcsökkenésen ment keresztül. A gyümölcsjoghurt ára például 22%-kal lett olcsóbb (egy pohár már 159 forint), a rétesliszt pedig közel 20%-kal esett vissza. Ezen felül a haza állatartók is örülhettek, hiszen a listán feltűnik két állateledelekkel kapcsolatos termék is. A macskaeledel dobozonként -16,3%-ot, míg a száraz kutyatáp kilogrammonként -10,3%-ot esett az elmúlt évben.

Mit jelent ez pontosan a családoknak?

Az érintett termékek árának csökkenése több oldalról is könnyebbséget jelenthet a háztartások számára. A lista nagy része alapvető élelmiszerekből áll, amelyek szinte minden háztartásban rendszeresen előfordulnak. A tejes margarin, a vaj, a tejföl és a rétesliszt olcsóbbá válása például a sütés-főzés költségeit mérsékli: legyen szó akár házi sütikről, palacsintáról, főzelékekről vagy ünnepi süteményekről. A sertészsír árcsökkenése a hagyományos konyha kedvelőinek jelenthet jó hírt, hiszen főzéshez, sütéshez, sőt, akár tartósításhoz is sokan használják.

A párizsi felvágott ára azoknak segíthet, akik olcsóbb reggelit vagy szendvicset készítenének a családnak, míg a gyümölcsjoghurt a kisgyerekes háztartásokban lehet rendszeres és kedvelt elem. A kétféle tejföl (20% és 12% zsírtartalmú) széles felhasználhatósága miatt szinte minden magyar konyhában alap: főzelékekhez, rakott ételekhez, levesekhez, mártásokhoz is használható.

Külön figyelemre méltó, hogy az olcsóbbá váló termékek között most állateledel is van: a macskaeledel és a száraz kutyatáp árának csökkenése elsősorban a kisállattartók pénztárcáját kíméli. Ez különösen érzékeny terület, hiszen az állatok ellátása rendszeres és folyamatos kiadást jelent sok családban.

Összességében tehát a mostani árcsökkenések leginkább azoknak kedveznek, akik nagycsaládban élnek, rendszeresen főznek otthon, illetve házikedvencet is tartanak. A hétköznapi költések szintjén akár több ezer forintos havi megtakarítást is jelenthet, ha ezekből a termékekből rendszeresen vásárolunk.

Történt még azért olcsósodás

A -2,4% és -7,7% közötti áresések ugyan elsőre nem tűnnek drasztikusnak, de több olyan alapterméknél is megjelentek, amelyek szinte minden háztartásban rendszeres kiadást jelentenek.

A legnagyobb csökkenést a csomagolt háztartási keksznél látjuk (-7,7%), ami sok családban alapélelmiszer: tízóraihoz, uzsonnához, nassoláshoz vagy akár olcsó desszertek készítéséhez is gyakran fogy. Hasonlóan fontos tétel a vöröshagyma (-6,6%) és a sárgarépa (-5,9%), amelyek a magyar konyha alapelemei — főzelékek, levesek, pörköltek, húsos ételek szinte elképzelhetetlenek nélkülük.

A húsfélék közül több is olcsóbb lett, így a rövidkaraj (-6,5%), a bontott csirke (-7,3%), a csirkeszárny (-3,5%) és a csirkecomb (-3,4%). Ezek azok a fehérjeforrások, amelyekből sok háztartás heti több alkalommal főz: legyen szó rántott húsról, pörköltről, sült szárnyról vagy akár csirkés tésztákról. Az árcsökkenés itt közvetlen könnyebbséget hozhat a hétvégi nagybevásárlásoknál.

Szintén érzékelhető a krumpli és a tejtermékek áresése is. A burgonya (-6,4%) továbbra is az egyik legfontosabb szénhidrátforrás, a pasztőrözött ESL tej kétféle zsírtartalmú változatának (-3,4% és -3,2%) mérséklődése pedig a reggelik és a főzések költségeit is csökkentheti.

A háztartási kiadásokon túl az energia- és közlekedési költségeknél is van némi pozitív elmozdulás: a gázolaj (-4,1%) és a benzin (-4,9%) mérséklődése a gépjárművel közlekedők számára jelenthet enyhülést. Emellett több tisztítószer, mosópor, sőt még a laminált padló is olcsóbb lett, ami a háztartási kiadások más területein is kedvező változást hozhat.

Árrésstop, te drága

Ahogy láthatjuk a kibővített listán, bőven találhatunk olyan termékeket, amikre élesedett árrésstop. Ezek egyébként még a boltok szerint is elérték rövid távon a hatásukat, az érintett termékek árai nem nőttek, sőt, láthatjuk, sok csökkent (persze ezek lehettek teljesen általános piaci mozgások is).

Viszont az árrésstop meghosszabbítása, hosszabb távú fenntartása súlyos gondokat okozhat a kiskereskedelmi szektornak. Megszűnhetnek a boltokban a jelentős, élelmiszerekre dobott akciók, elbocsátási hullámok jöhetnek, és akkor még a rettegett plázastop törvény kiterjesztéséről nem is beszéltünk. Ezeket mind érdemes mérlegelni az infláció ellen párbeszéd kapcsán.

Jobban élhetünk, ha így vásárlunk be?

Talán igen. A legfrissebb kereseti adatok szerint 2025 márciusában a nettó átlagkereset 490 400 forintra emelkedett, ami 8,4 százalékos éves növekedést jelent. A reálkereset – vagyis a fizetések vásárlóereje az árakhoz viszonyítva – 3,5 százalékkal bővült, miközben az infláció 4,7 százalékos volt az előző év azonos időszakához képest. A mediánkereset – amely jobban mutatja a "tipikus" bérszintet – 381 700 forintra nőtt, szintén 8,3 százalékos emelkedéssel. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy a mostani bérnövekedéseket inkább mesterségesen a minimálbér felfuttatása fűti alulról, semmint a gazdaság valós teljesítménye, ebből pedig még bajok is lehetnek. A témáról két vállalatvezető is beszélt nemrég, ezeket itt és itt olvashatod el.

A kettős mozgás — vagyis a bérek növekedése és bizonyos termékek árának csökkenése — együtt már érezhető könnyebbséget hozhat sok háztartásban. Különösen azokban a kategóriákban, ahol a mindennapi kiadások jelentős részét teszik ki: élelmiszerek, háztartási cikkek, üzemanyag. Ha például egy háztartartás manapság rendszeresen, akár többet is, vásárol margarint, vajat, zsírt, csirkét, bizonyos tejtermékeket, és zöldségeket, akkor ezek a legjobb esetben 20-30, rosszabban 4-5 százalékkal is kevesebbet kell fizetnie, mint egy éve.

Ez a növekvő fizetésekkel együtt akár több ezer forintnyi havi plusz vásárlóerőt is jelenthet havonta. Érdemes tehát odafigyelni a kosár tartalmára.

Nem szabad persze elfelejteni, hogy a nagy olcsósodók mellé vannak azért újfent csúcsdrágulóink is. Ilyen a finomliszt, fejes káposzta, kávé, étolaj, tartós tej vagy éppen a tojás. Ezeknek a jócskán elszálló árairól ebben a cikkben írtunk.

A lényeg tehát a balansz, ha a termékek árváltozásai alapján szeretnénk összeállítani a bevásárlókosarunk, akkor az étolajat most érdemes zsírra, a tojásból származó fehérjét pedig inkább akár csirkéből pótolni, és így tovább.