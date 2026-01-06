A nagy mennyiségű havazás nyomán néhány nap alatt országos szánkóláz alakult ki: az egyik sportáruháznál december 30. óta átlagosan percenként több mint egy szánkó talált...
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A 2 nanométeres gyártási technológiával készülő új processzorok jelentősen drágábbak lehetnek, ami komoly áremelkedést hozhat a csúcskategóriás okostelefonok piacán - jelentette a HVG.
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje. A főbb versenytársak, köztük az Apple, a Qualcomm és a MediaTek várhatóan a következő hónapokban követik saját fejlesztéseikkel.
Az iPhone 18 sorozatba kerülő Apple A20 chip, valamint a Snapdragon 8 Elite Gen 6 és a Dimensity 9600 processzorok a tajvani TSMC 2nm-es technológiájával készülnek majd, amelynek tömeggyártása már megkezdődött. A technológiai előrelépésnek azonban jelentős költségnövekedés lesz az ára.
A tajvani Economic Daily News jelentése szerint, amelyet a GSMArena idéz, a 2nm-es chipek gyártási költségei drasztikusan emelkednek. Az iPhone 18-akba szánt Apple A20 chip darabonkénti ára akár 280 dollárra (körülbelül 91 ezer forintra) is rúghat, ami 80 százalékos növekedést jelentene az iPhone 17-ben található A19 chiphez képest.
Bár a jelentés nem részletezi a Qualcomm és a MediaTek új processzorainak konkrét árait, várhatóan ezek esetében is jelentős drágulásra kell számítani az előző generációkhoz képest.
A szakértők szerint a gyártók valószínűleg nem háríthatják át teljes mértékben a megnövekedett költségeket a fogyasztókra, mivel ez a készülékeladások drasztikus visszaeséséhez vezethetne. Mindezt tovább súlyosbítja a jelenlegi memóriaválság, amelynek során a DRAM és NAND termékek ára is jelentősen megemelkedett.
A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.
Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt
A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét.
Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.