Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz

A 2 nanométeres gyártási technológiával készülő új processzorok jelentősen drágábbak lehetnek, ami komoly áremelkedést hozhat a csúcskategóriás okostelefonok piacán - jelentette a HVG.

A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje. A főbb versenytársak, köztük az Apple, a Qualcomm és a MediaTek várhatóan a következő hónapokban követik saját fejlesztéseikkel.

Az iPhone 18 sorozatba kerülő Apple A20 chip, valamint a Snapdragon 8 Elite Gen 6 és a Dimensity 9600 processzorok a tajvani TSMC 2nm-es technológiájával készülnek majd, amelynek tömeggyártása már megkezdődött. A technológiai előrelépésnek azonban jelentős költségnövekedés lesz az ára.

A tajvani Economic Daily News jelentése szerint, amelyet a GSMArena idéz, a 2nm-es chipek gyártási költségei drasztikusan emelkednek. Az iPhone 18-akba szánt Apple A20 chip darabonkénti ára akár 280 dollárra (körülbelül 91 ezer forintra) is rúghat, ami 80 százalékos növekedést jelentene az iPhone 17-ben található A19 chiphez képest.

Bár a jelentés nem részletezi a Qualcomm és a MediaTek új processzorainak konkrét árait, várhatóan ezek esetében is jelentős drágulásra kell számítani az előző generációkhoz képest.

A szakértők szerint a gyártók valószínűleg nem háríthatják át teljes mértékben a megnövekedett költségeket a fogyasztókra, mivel ez a készülékeladások drasztikus visszaeséséhez vezethetne. Mindezt tovább súlyosbítja a jelenlegi memóriaválság, amelynek során a DRAM és NAND termékek ára is jelentősen megemelkedett.