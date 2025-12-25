2025. december 25. csütörtök Karácsony, Eugénia
Budapest
Lidl szupermarket. A Lidl egy német nemzetközi diszkont kiskereskedelmi lánc.
Vásárlás

Hatalmas karácsonyi akciót hirdetett a Lidl: nagyon örülhetnek ennek a magyar nyugdíjasok

Pénzcentrum
2025. december 25. 06:45

Komoly mértékben akciózza le a Lidl hétfőtől több egészségügyi termék árát, ami akár életmódváltásban is segíthet.

Néhány hónappal ezelőtt kezdődtek azon mémeknek az egyre sűrűbb előfordulásai, hogy a kelet-európai családi összejöveteleknek szerves része, hogy a jellemzően idősebb családtagok megmérik a vérnyomásukat, nem függetlenül az elfogyasztott étel- és italmennyiségtől. A karácsony pedig erre pláne ad alkalmat: ilyenkor a szokottnál is többet fogyasztunk mindkettőből, így eszünkbe juthat életkortól függetlenül is, hogy tényleg, talán ideje lenne jobban figyelni az egészségünkre. 

Nos, mindehhez most egy remek akciót hirdetett a Lidl, amely jól ismert egészségügyi eszközöket árazott le jelentős mértékben. Az áruház akciós újságjában rögtön megakadhat a szemünk a vérnyomásmérőn, melyet 6 999 forintért szerezhetünk be a Lidl-ben a készlet erejéig. Ha pedig valaki nem szereti a karra tehető változatot, az két ezressel olcsóbban, 4 999 forintért vehet csuklóra tehető vérnyomásmérőt.

Kapható még pulzoximéter is, amellyel a testünk oxigéntelítettségét mérhetjük, rossz eredmény esetén pedig megkapjuk a jelzést, hogy esetleg baj lehet, ez 5 999 forintba kerül. Ha pedig regenerálódnánk, 9 999 forintért vehetünk EMS-TENS készüléket, mely az izomlazításban segít. 

Természetesen ahhoz egyáltalán nem kell idősebbnek lennünk, hogy odafigyeljünk az egészségünkre. Amennyiben azt érezzük, hogy kicsit tényleg "túlfogyasztottunk", máris ellenőrizhetjük egy új digitális személymérleggel - ez a Lidl-nél most mindössze 3 333 forintot kóstál. Emellett ha megfáznánk a téli időben, akkor jó választás lehet egy infralámpa (5 999 Ft), illetve inhalátort is (9 999 Ft), ami segíthet a gyorsabb gyógyulásban.

Fontos megjegyezni azt, hogy ezek a termékek mind december 29-től, hétfőtől érhetők el.

Karácsonykor sokan azon aggódnak, hogy tényleg túlevés-túlivás fordul elő. A Pénzcentrum a napokban kérdezte a Magyar Dietetikusok Szövetségét kérdezte arról, milyen egyszerű trükkök léteznek arra, hogy ezt minél ügyesebben elkerüljük. A cikket újra elolvashatod itt:

Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #karacsony #akció #lidl #egészségügy #áruház #akciós újság #nyugdíjasok #vérnyomás

