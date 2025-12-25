Hatalmas karácsonyi akciót hirdetett a Lidl: nagyon örülhetnek ennek a magyar nyugdíjasok

Komoly mértékben akciózza le a Lidl hétfőtől több egészségügyi termék árát, ami akár életmódváltásban is segíthet.

Néhány hónappal ezelőtt kezdődtek azon mémeknek az egyre sűrűbb előfordulásai, hogy a kelet-európai családi összejöveteleknek szerves része, hogy a jellemzően idősebb családtagok megmérik a vérnyomásukat, nem függetlenül az elfogyasztott étel- és italmennyiségtől. A karácsony pedig erre pláne ad alkalmat: ilyenkor a szokottnál is többet fogyasztunk mindkettőből, így eszünkbe juthat életkortól függetlenül is, hogy tényleg, talán ideje lenne jobban figyelni az egészségünkre.

Nos, mindehhez most egy remek akciót hirdetett a Lidl, amely jól ismert egészségügyi eszközöket árazott le jelentős mértékben. Az áruház akciós újságjában rögtön megakadhat a szemünk a vérnyomásmérőn, melyet 6 999 forintért szerezhetünk be a Lidl-ben a készlet erejéig. Ha pedig valaki nem szereti a karra tehető változatot, az két ezressel olcsóbban, 4 999 forintért vehet csuklóra tehető vérnyomásmérőt.

Kapható még pulzoximéter is, amellyel a testünk oxigéntelítettségét mérhetjük, rossz eredmény esetén pedig megkapjuk a jelzést, hogy esetleg baj lehet, ez 5 999 forintba kerül. Ha pedig regenerálódnánk, 9 999 forintért vehetünk EMS-TENS készüléket, mely az izomlazításban segít.

Természetesen ahhoz egyáltalán nem kell idősebbnek lennünk, hogy odafigyeljünk az egészségünkre. Amennyiben azt érezzük, hogy kicsit tényleg "túlfogyasztottunk", máris ellenőrizhetjük egy új digitális személymérleggel - ez a Lidl-nél most mindössze 3 333 forintot kóstál. Emellett ha megfáznánk a téli időben, akkor jó választás lehet egy infralámpa (5 999 Ft), illetve inhalátort is (9 999 Ft), ami segíthet a gyorsabb gyógyulásban.

Fontos megjegyezni azt, hogy ezek a termékek mind december 29-től, hétfőtől érhetők el.

