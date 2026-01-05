Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szép csendben eltűnik az igazi magyar pálinka: egyre rosszabb a helyzet, lassan nincs már visszaút
A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak. A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke szerint a termésátlagok csökkenése és a fiatalabb generáció alkoholfogyasztási preferenciáinak átalakulása egyaránt hozzájárult a negatív tendenciához - közölte az ATV.
A hazai pálinkaágazat nehéz időszakon megy keresztül, ami a terméseredményektől kezdve a fogyasztási adatokig számos területen megmutatkozik. Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke szerint a problémák gyökere már tavasszal jelentkezett, amikor a fagykárok és az aszályos időjárás jelentősen visszavetették a gyümölcstermesztést.
A kedvezőtlen természeti körülmények nemcsak a mennyiséget érintették, hanem a minőséget is rontották. Ez a főzdék működését is megnehezítette, mivel a beszerzési folyamatokban és az árképzésben egyaránt komoly kihívásokkal kellett szembenézniük.
A forgalmi adatok szintén aggasztó képet mutatnak. Mihályi László elmondása szerint a kereslet is megint visszaesőben van az előző évhez képest, a kitárolási adatokból azt látjuk, hogy a 2025-ös évben megint mintegy 10 százalékos visszaesés volt a forgalomban.
Az ágazat gondjai azonban nem korlátozódnak a termelési nehézségekre. A fogyasztási trendek átalakulása is jelentősen befolyásolja a pálinka piaci pozícióját. A fiatalabb korosztály egyre ritkábban választja a hagyományos égetett szeszeket, helyette inkább az alacsonyabb alkoholtartalmú long drinkek felé fordul.
További versenyképességi hátrányt jelent, hogy a gabonaalapú szeszes italok előállítása jóval gazdaságosabb, mint a gyümölcspárlatoké. Ez különösen az árérzékeny piaci szegmensben hozza hátrányos helyzetbe a pálinkát.
Mihályi László ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minőségi pálinka megőrzése és népszerűsítése továbbra is kiemelt fontosságú. Véleménye szerint egy jó minőségű gyümölcspárlat minden tekintetben felveszi a versenyt a gabonaalapú italokkal, ráadásul előállítása nem igényel hosszadalmas érlelési folyamatot. A szakember azt is kiemelte, hogy a pálinkát mértékletesen érdemes fogyasztani, és a fogyasztók számára célszerű a minőségi termékeket előnyben részesíteni.
