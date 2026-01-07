2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Shopping cart, trolley
Vásárlás

Te is vásároltál ilyen avokádó olajat a Tescoban? Rákkeltő lehet, azonnal vidd vissza!

Pénzcentrum
2026. január 7. 15:29

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. visszahívja a Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml-es kiszerelésű termékét a határérték feletti glicidol tartalom miatt, amely egy potenciálisan rákkeltő vegyület - közölte a Fogyasztóvédelem.

A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság nyomon követi a vállalat által megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát.

Az érintett termék a Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml-es kiszerelésben, 2027.02.08-as minőségmegőrzési idővel, L28125 tételazonosítóval és 5051007175104 EAN kóddal. A visszahívás kizárólag erre a tételre vonatkozik, más gyártási tételek nem érintettek.

A glicidol elsősorban glicidil-zsírsav-észterek formájában fordul elő az élelmiszerekben, amelyek olajok finomítása, illetve magas hőmérsékleten történő feldolgozás során keletkeznek. Ez az anyag genotoxikus és karcinogén tulajdonságokkal rendelkezik, ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szigorú határértékeket határozott meg a fogyasztásra kerülő élelmiszerekben található glicidil-zsírsavészterek mennyiségére vonatkozóan.

A vállalat kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek a fenti tételazonosítóval ellátott termékkel, azt ne fogyasszák el.
Címlapkép: Getty Images
