Így alakul a boltok nyitvatartása december 31-én: eddig lesznek nyitva az élelmiszer- és bútorboltok, barkácsáruházak, drogériák

A december 31-i nyitvatartás a boltokban nem olyan egységes, mint a többi ünnepnapot megelőző napon, hanem a december 24-hez hasonlóan kaotikusan alakul. Míg egyes boltok már ki sem nyitottak szilveszter napján, máshol szinte a megszokott nyitvatartási renddel találkozhatnak a vásárlók. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy vannak nyitva a boltláncok: élelmiszerboltok, bútorboltok, barkácsáruházak, drogériák szilveszterkor és az újévet követő napokban.

Ünnepi nyitvatartás a boltokban szilveszterkor és újév napján

Az év utolsó napján, december 31-én búcsúztatjuk az óévet, a 2026-os év pedig egy négynapos hosszú hétvégével indul majd. Így sokan még ma szeretnék beszerezni az utolsó hozzávalókat, lemaradt kellékeket szilveszterre, vagy bevásárolni újévre. December 31 nyitvatartás szempontból viszont kivételes nap: sok üzlet a megszokott rendtől eltérően hamarabb zár és január 1-jén ki sem nyit majd. Sőt a szilveszteri nyitvatartás és az újévi boltzár mellett a január 2-i és 3-i nyitvatartás is változhat. Mutatjuk, hogy alakul a boltokban, plázákban az ünnepi nyitvatartás 2025 végén és 2026 elején: hogy van nyitva az Aldi, a Lidl, a Spar, a Penny, a Tesco, az Auchan, a Coop vagy a CBA, illetve meddig vannak nyitva a Rossmann, dm, Müller üzletek, mikor zár az IKEA, JYSK és a nagy barkácsáruházak.

Nyitvatartás december 31-én az élelmiszerboltokban

A legtöbben ilyenkor vagy bevásárlást intéznek a hosszú hétvégére, vagy még beszereznek egy-egy nasit, egy üveg pezsgőt, vagy megvesznek egy lemaradt hozzávalót még a főzéshez-sütéshez. A szilveszter nyitvatartás szempontból kivételes nap: ugyan nem munkaszüneti nap, a boltok mégis hamarabb bezárnak a szokásosnál.

Aldi nyitvatartás szilveszter napján

Az Aldi dec. 31-én és az azt követő napokban a következőképpen alakul: az Aldi december 31 nyitvatartás szerint egységesen 16:00 óráig lesznek nyitva az üzletek országszerte.

december 31. - nyitástól 16:00-ig

január 1. - egységesen zárva

január 2. - szombati nyitvatartás szerint nyitva

január 3-4. - megszokott hétvégi nyitvatartás szerint nyitva

Auchan ünnepi nyitvatartás 2025 végén

A Auchan nyitvatartása szilveszterkor és újévkor az alábbiak szerint alakul:

december 31. - nyitástól 16:00-ig

január 1. - egységesen zárva

január 2. - szombati nyitvatartás szerint nyitva

január 3-4. - megszokott hétvégi nyitvatartás szerint nyitva

CBA nyitvatartás december 31-én

A CBA üzletek nyitvatartása boltonként eltérhet, hiszen sok egység működik franchiseként, ott vannak a Príma üzletek és a Vörösvári Kft. boltjai is. Ezért a CBA-k esetében különösen fontos tájékozódni előzetesen a konkrét nyitvatartásról helyben és nem az általános rendre hagyatkozni.

december 31. - rövidített nyitvatartás, jellemzően 14:00 és 16:00 óra között zárnak

január 1. - egységesen zárva

január 2. - a legtöbb üzletben szombati nyitvatartás lesz érvényben

január 3-4. - megszokott hétvégi nyitvatartás szerint nyitva, de ebben üzletenként lehetnek eltérések

Coop nyitvatartás december 31-én és újévkor

A Coop boltok esetében nincs egységes nyitvatartási rend szilveszterre: üzletenként eltérő lehet, hogy meddig lesznek nyitva, de rövidített nyitvatartással kell itt is számolni.

Lidl nyitvatartás december 31-én és újévkor

A Lidl ünnepi nyitvatartás nem olyan egységes, mint más boltokban. Ugyan a Lidl nyitvatartás szilveszter napján jellemzően szintén 16:00-ig tart, lehetnek ettől kisebb eltérések üzlettől függően. Ezért mindig érdemes tájékozódni, mielőtt valahová elindulnánk vásárolni, hogy az adott üzletnél hogy alakul a nyitvatartás. Lidl sem lesz nyitva január 1-jén.

december 31. - nyitástól 16:00-ig, de némely üzlet ettől eltérhet

január 1. - egységesen zárva

január 2. - szombati nyitvatartás szerint nyitva

január 3-4. - megszokott hétvégi nyitvatartás szerint nyitva

PENNY ünnepi nyitvatartás 2025 végén és 2026 elején

A Penny boltok hamar zárnak szilveszterkor! A Penny nyitvatartás december 31-én és a következő napokban az alábbiak szerint alakul:

december 31. - nyitástól 14:00-ig

január 1. - egységesen zárva

január 2. - szombati nyitvatartás szerint nyitva

január 3-4. - megszokott hétvégi nyitvatartás szerint nyitva

Spar és Interspar nyitvatartás december 31-én és újévkor

Az Interspar és Spar ünnepi nyitvatartás december 31-én nem egységesen alakul. A Spar, valamint City Spar üzletek 14:00-ig tartanak nyitva szilveszterkor, míg az Intersparok 16:00-ig. Vannak azonban kivételek! A bevásárlóközpontokban található üzletekben hosszabb nyitvatartás is lehet, illetve a benzinkutakon az OMV-Spar express és ORLEN-Despar üzletek ezen a napon is éjjel-nappal nyitva vannak. Ráadásul vannak Spar partner és Spar market franchise boltok is országszerte: ezek nyitvatartása a többi bolttól eltérően alakulhat, így helyben érdemes erről tájékozódni.

A Spar nyitvatartás december 31-e után már kiszámíthatóbb: január 1-jén zárva lesznek a boltok. Az ünnepi nyitvatartás után január 2-án jellemzően szombati, január 3-án és 4-én pedig rendes hétvégi nyitvatartás lesz jellemző a legtöbb boltban.

Tesco december 31 nyitvatartás

A Tesco nyitvatartás szilveszter napján és újévkor a következők szerint alakul:

december 31. - nyitástól 18:00-ig

január 1. - egységesen zárva

január 2. - szombati nyitvatartás szerint nyitva

január 3-4. - megszokott hétvégi nyitvatartás szerint nyitva

Ünnepi nyitvatartás a drogériákban december 31-én és újévkor

Nem feltétlenül kapunk meg mindent az élelmiszerboltokban: sokan ilyenkor szaladnak még el gyógyszertárba, drogériába is. A két ünnep közötti időszak rövid volt ezzel a három munkanappal, sokaknak utolsó napra maradhatott a vásárlás.

A dm nyitvatartás december 31-én

A dm ünnepi nyitvatartás 2025 végén és 2026 elején valószínűleg üzletenként eltérően alakul. A boltlánc nem közölte, hogyan tartanak nyitva december 31-én, sem azt, hogy alakult a dm nyitvatartás január 2-tól. Január 1-jén feltehetően a boltjaik zárva lesznek.

Rossmann ünnepi nyitvatartás 2025 végén és 2026 elején

A Rossmann nyitvatartás kapcsán a boltlánc nem közölte előzetesen, hogy nagyobb változás történne szilveszterkor. December 23-án hosszabbított nyitvatartást hirdettek, december 24-én pedig zárva voltak a Rossmannok, de szilveszterre vonatkozóan hasonló közlés nem érkezett. Mindenesetre érdemes a Rossmann üzletek esetében is rövidített nyitvatartásra számítani szilveszterkor, január 1-jén pedig - mint a legtöbb bolt - zárva lesznek.

Müller nyitvatartás szilveszterkor

A Müller üzletek a honlapon található tájékoztatás szerint fixen nyitva lesznek december 31-én is 14 óráig. Január 1-jén bezárnak, de január 2-től ismét várják a vásárlókat.

Bútor- és barkácsáruházak nyitvatartása szilveszterkor és újévkor

A IKEA üzleteibe már kár elindulni! Az IKEA áruházak és a telefonos ügyfélszolgálat december 31-én és január 1-jén zárva tartanak, az online rendelésleadás azonban ezeken a napokon is lehetséges - írják a honlapon.

A JYSK üzletek december 31-én nagyrészt 12:00-kor bezárnak és január 1-jén nem nyitnak ki. Január 2-től pedig feltehetően a hétvégi nyitvatartás lesz érvényben, bár erről nem közöltek konkrétumot.

A MÖMAX és MÖBELIX boltok szilveszter napján 10:00-tól 14:00-ig nyitva vannak, de január 1-jén ezek is bezárnak. Január 2-től lehet ismét menni. Az XXXLutz üzletek ugyanígy lesznek nyitva szilveszterkor és újévkor.

Az OBI áruházakba se siessünk: 2025. december 31-én és 2026. január 1-jén zárva tartanak, de online továbbra is lehet vásárolni. 2026. január 2-tól az OBI nyitvatartás a megszokott rend szerint alakul.

A Praktiker december 31-én már szintén zárva van, és zárva is lesz január 1-jén is. Január 2 -től normál nyitva tartással várják a vásárlókat.

A BAUHAUS szakáruházak és raktár december 31-én 8:00-tól 12:00-ig nyitva vannak, január 1-jén zárva.