Élesedett az adóemelés, itt az újabb cigidrágulás: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki rá akar gyújtani
Jelentősen drágultak a dohánytermékek Horvátországban a jövedéki adó emelése miatt, ami cigarettánként akár 77 forinttal is növelheti az árakat. A horvát kormány az intézkedéstől mintegy 130 millió eurós költségvetési többletbevételt vár, miközben közegészségügyi célokat is szem előtt tart.
Az új évtől kezdve Horvátországban nemcsak a hagyományos cigaretták, hanem valamennyi dohánytermék, valamint az elektronikus cigarettákhoz használt folyadékok ára is megemelkedett. Az áremelkedés hátterében a jövedéki adó növelése áll, amely cigarettánként akár 20 centtel, azaz körülbelül 77 forinttal emelheti a fogyasztói árakat - írja a Croatian Week.
A horvát kormány az adóemelést két fő céllal indokolta. Egyfelől számottevő, mintegy 130 millió eurós többletbevételt várnak az államkassza számára. Másfelől egészségpolitikai megfontolásból igyekeznek visszaszorítani a dohányzók számát az országban.
Az intézkedéssel kapcsolatban kritikus vélemények is megjelentek. A Horvát Munkáltatók Szövetsége arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen mértékű jövedékiadó-emelést célszerűbb lett volna több lépcsőben bevezetni. Álláspontjuk szerint a hirtelen, drasztikus árnövekedés a feketekereskedelem térnyeréséhez vezethet.
A dohányágazat továbbra is meghatározó gazdasági szereplő Horvátországban. Az ágazatban tevékenykedő mintegy 300 helyi termelő az európai dohánytermelés hozzávetőleg 6 százalékát adja. A szektor exporttevékenysége és az ahhoz kapcsolódó ipari háttér évente körülbelül 400 millió eurós forgalmat generál.
Az egészségügyi felvilágosító programok ellenére a dohányfogyasztás továbbra is széles körben elterjedt probléma az országban. A statisztikák szerint nagyjából 900 ezer horvát állampolgár dohányzik rendszeresen.
Különösen aggasztóak a fiatalabb korosztályra vonatkozó adatok. A fiatal felnőttek mintegy 40 százaléka cigarettázik, miközben a tinédzserek körében az elektronikus cigaretta használata terjedt el riasztó mértékben. A legfrissebb felmérések alapján a 15–16 évesek egyharmada használt e-cigarettát a felmérést megelőző hónapban.
