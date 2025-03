Nincs mire várniuk a számlatulajoknak: érdemes azonnal lépni, évi 50 ezer forint a tét

2025 első hónapjaiban sokszor a lakossági ügyfelek számára is érezhető mértékben drágultak, vagy fognak megdrágulni a bankszámlákhoz kapcsolódó költségek. A több tényező által kiváltott, jelentős mértékű drágulás már a kormányzat figyelmét is felkeltette – Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már hetek óta pedzegeti, hogy „ha kell, lépni fognak” a banki számladíjak emelkedése kapcsán. Pedig a díjak emelkedése ellenére továbbra sem lehetetlen nulla forintos bankszámlacsomagokat találni a banki ajánlatok között.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén januári jelentése szerint 2024 végére 30% feletti mértékben emelkedtek a bankok bankszámlákhoz kapcsolódó díj- és tranzakciós bevételei - hívta fel a figyelmet a Bankmonitor. Ennek, valamint az idén év elején végbement – vagy hamarosan végbemenő – további emelések következtében a kormány bejelentette a bankszámlákhoz kapcsolódó költségek lehetséges befagyasztását.

Pedig az említett áremelkedések több dologból adódtak össze, és korántsem csak arról van szó, hogy a bankok ész nélkül igyekeznének növelni a saját bevételeiket:

A már említett 30% jelentős részben abból adódik, hogy az infláció miatt a bankszámlák forgalma is növekedett. Például, ha az infláció miatt nőtt a lakbérem, amit átutalással rendezek, akkor a nagyobb összeg elutalása után a bank magasabb díjat vonhat le, mint a korábbi, kisebb összeg után.

Ugyancsak az infláció „bűne”, hogy a bankok által tavaly év elején végrehajtott inflációkövető díjemelés több esetben is 15% feletti volt, elvégre a 2023-as éves átlagos infláció 17,6%-os volt.

A kormány tavaly nyáron 50%-kal megemelte a pénzintézetek által fizetendő tranzakciós illeték mértékét, amit a bankok vállalati oldalon már tavaly áthárítottak az ügyfeleikre. Ez tehát már megjelenik a fenti, 30%-os emelkedésben. Ugyanakkor a lakossági ügyfelekre való áthárítás csak idén január-februárban történt meg, tehát ez csak az utóbbi hetekben eredményezte a lakossági ügyfelek terheinek emelkedését.

Végezetül ugyancsak nem jelent meg a 30%-ban az éppen esedékes, 2025-ös inflációs díjemelés. Ez a legtöbb banknál március-áprilisban megy/ment végbe, illetve van olyan banki is, ahol nem is kerül rá sor. Öröm az ürömben, hogy ez idén legfeljebb 3,7%-os lehet, ugyanis ekkora volt a tavalyi éves átlagos infláció.

Összefoglalva – a bankszámlákhoz kapcsolódó költségek már tavaly is jelentős mértékben emelkedtek, amire 2025 első hónapjaiban további áremelések rakódtak rá. Pedig a Bankmonitor szakértői becslése szerint a lakossági bankszámlák éves költsége már 2024-ben is megközelítette az 50 ezer forintot, amire ha rászámoljuk az említett 3,7%-ot, akkor már az 51 ezer forintot közelítheti az éves költség.

Lépni vagy nem lépni?

A fentiek fényében sok lakossági ügyfélnek az alábbi kérdést kell eldöntenie: megvárja a bankszámlaköltségek esetleges, a kormány által hetek óta lebegtetett befagyasztását, vagy pedig átvált egy ingyenes bankszámlára. Itt érdemes megjegyezni, hogy az előbbi esetben továbbra is fizetnie kell az évi ~50 ezer forintos költséget, hiszen még a költségek befagyasztása is csak annyit fog jelenteni, hogy ez a díj nem emelkedik tovább. (Illetve mégis, ugyanis az ~50 ezer forintos átlag még nem tartalmazza a tranzakciós illetékemelés hatását, ami ugyebár csak idén január-februártól jelent meg.)

Ellenben ingyenes bankszámlára való váltás esetén még az évi 50 ezer forint körüli költség is megspórolható, illetve ebben az esetben nem kell az esetleges kormányzati beavatkozásra várni, hiszen mi magunk is léphetünk.

Ezzel kapcsolatban a Bankmonitor szakemberei felhívják a figyelmet, hogy alapvető problémát jelent, hogy a lakosság többségét egyszerűen nem érdekli, hogy mennyi pénzt hagy a bankjánál. Pedig a bankszámlaköltségek előző évre vonatkozó éves összesítőjét minden év elején kézhez kapjuk, ám azt sokan meg sem nézik.

Mindehhez egy érdekes adalék – ma Magyarországon az átlagos bankkapcsolat hossza 20 év, miközben az átlagos házastársi kapcsolat hossza mindössze 16-17 év.

Ingyenes bankszámlák

A Bankmonitor szakértői szerint problémát jelent, hogy sokan nem is tudnak róla, hogy jelenleg is léteznek ingyenes bankszámlák, illetve ha tudnak is róla, akkor sokan túl nehézkesnek tartják a bankváltás folyamatát. (Hogy ez mennyire nem így van, arról nemrég külön cikket is írtunk.) Sőt, sokan úgy gondolják, hogy az ingyenes bankszámlák csak afféle „átverés”.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezzel szemben a valóság az, hogy bizonyos, sokak által teljesíthető feltételek mellett könnyedén lehet ingyenes bankszámlán:

Bárkinek lehet teljesen ingyenes bankszámlája, amennyiben legalább a minimálbér (193 500 forint) minden hónapban jóváírásra kerül a számlánkon.

A fenti feltétel teljesülésével ingyenes a számlavezetés, a készpénzfelvétel és a tranzakciók után sem kell fizetnünk.

A garantált díjmentesség időszaka az egyes bankok esetében 2-5 évig terjed.

Vannak bankok, melyek még ajándék jóváírást is adnak az újonnan számlát nyitó ügyfeleknek. Ennek értéke 30-40 ezer forint, a jóváírás feltétele az első havi munkabér, vagy egyéb bejövő átutalás a számlán.

Az alábbi kalkulátor segítségével érdemes összehasonlítani, hogy mely bankszámla lehet a számodra a legkedvezőbb:

Amennyiben a szélesebb bankpiaci kínálatot kívánjuk áttekinteni, úgy érdemes ezt két szegmensre megtenni:

nettó minimálbérre (193 500 forint jövedelem)

nettó mediánbérre (389 800 forint jövedelem)

Érdemes megemlíteni, hogy minimálbér alatti havi beérkező jövedelem, nyugdíj esetén is találhatunk az alapszámláknál kedvezőbb ajánlatot. Utóbbiak elsődleges koncepciója az volt, hogy kiszámítható (éves 16 ezer forintos aktuális költségszinten) ingyenes készpénzfelvételt, 4 db havi ingyenes utalást kínáljon a lakosság számára.

Látható tehát, hogy éves szinten akár több tízezer forintot is megspórolhatunk a bankszámlaköltségeken, mindez csupán csak némi utánajárást igényel.