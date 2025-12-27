2025. december 27. szombat János
1 °C Budapest
pezsgő, pezsgők, törley, újév, szilveszter
Itt a nagy év végi pezsgőkörkép: mutatjuk, hol szerezheted be a legjobb ár-érték arányú italokat

Pénzcentrum
2025. december 27. 16:04

Az ünnepek közeledtével újra megtelnek a bevásárlókosarak pezsgővel, nem véletlenül. A buborékos ital évtizedek óta a bőség, a szerencse és az újrakezdés szimbóluma, amely nélkül sokak számára elképzelhetetlen a karácsony vagy a szilveszter. De mitől lesz igazán jó egy pezsgő, miért ragaszkodunk hozzá ennyire, és mennyit kell fizetnünk érte a magyar boltokban? Körképünkben végigvesszük a pezsgők világát a készítési eljárástól a hipermarketek aktuális áraikig.

A pezsgő az ünnepek egyik legfontosabb szimbóluma: a buborékos ital nemcsak a szilveszteri éjféli koccintás elengedhetetlen kelléke, hanem a bőség, a remény és az új kezdetek jelképe is. Bár ma már bármikor levehetünk egy palackot a boltok polcairól, a pezsgő története és kulturális jelentése sokkal mélyebbre nyúlik, mint elsőre gondolnánk. A francia udvarok fényűzésétől a magyar családok ünnepi asztaláig hosszú út vezetett, és közben a pezsgő a luxus, az elegancia és a jó szerencse italává vált.

Az ünnepek alatt azért fogyasztunk pezsgőt, mert a buborékok látványa és a palack pukkanása egyfajta rituálévá nőtte ki magát. A szénsavasság a könnyedséget, a felszabadultságot, a pezsgő pedig a kivételes alkalmakat jelképezi. A szilveszteri éjféli koccintás hagyománya pedig összekapcsolódik azzal a hittel, hogy az új év első perceiben elfogyasztott pezsgő szerencsét és bőséget hoz. A buborékok felfelé szálló mozgása a felemelkedést, a gyarapodást szimbolizálja, ezért sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy az év első italaként pezsgőt igyanak.

Itt a nagy év végi pezsgőkörkép: ezek a legjobbak 2025-ben, nagy csatában a Törley és a Moet&Chandon
A Szupermenta terméktesztjén ezúttal száraz rozé pezsgőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.

A pezsgők világában azonban óriási különbségek vannak, és nem mindegy, milyen palackot választunk. A legfontosabb különbség a készítési eljárásban rejlik. A tradicionális, vagyis a méthode traditionnelle szerint készült pezsgők – ilyenek a francia Champagne-ok vagy a minőségi magyar pezsgők egy része – palackban erjednek másodszor, így finomabb, krémesebb buborékokat kapunk, és összetettebb aromákat. Ez az eljárás időigényes és költséges, ezért ezek a pezsgők drágábbak is. A tankpezsgők ezzel szemben nagy tartályokban erjednek, gyorsabban és olcsóbban készülnek, buborékaik nagyobbak, ízük egyszerűbb, de friss és könnyen fogyasztható. A legtöbb hipermarketben kapható, kedvező árú pezsgő ilyen módon készül.

Magyar asztalra magyar pezsgőt

A magyar pezsgők között is találunk mindkét kategóriából. A Törley például széles választékot kínál a tankpezsgőktől a tradicionális eljárással készült prémium tételekig. A Hungaria Extra Dry vagy a különböző BB pezsgők szintén népszerűek, és ár-érték arányban jól teljesítenek. Aki pedig igazán különlegeset keres, az a francia Champagne-ok vagy az olasz Franciacorta és Trento DOC pezsgők felé fordulhat.

A hipermarketek kínálata jól mutatja, milyen széles skálán mozognak az árak. A legolcsóbb pezsgők már 949 forint körül elérhetők, például a Mon Amour pezsgő, amely több üzletlánc akciós kínálatában is megjelenik. Ezek egyszerű, könnyed italok, elsősorban azoknak, akik a hangulat kedvéért választanak pezsgőt.

A középkategóriában, nagyjából 1500–3000 forint között találjuk a legismertebb magyar márkákat, például a Törley Talisman vagy a Hungaria Extra Dry pezsgőket, amelyek 1499–2699 forint körül mozognak a nagyobb áruházakban. Ezek már megbízható minőséget kínálnak, és sok család ünnepi asztalán visszatérő vendégek.

A prémium kategóriát a Champagne-ok képviselik, amelyek ára 7–8000 forintnál kezdődik a hipermarketekben, például a Comte de Senneval Brut Champagne 7999 forintért kapható. A legismertebb márkák, mint a Moët & Chandon, ennél is drágábbak lehetnek, de a minőségük és presztízsük miatt sokan választják őket különleges alkalmakraÁrukereső.hu.

Hol mennyiért vehetsz pezsgőt? Hipermarket‑körkép

Az ünnepi időszakban a pezsgőárak széles skálán mozognak: a legolcsóbb tételek már 800–900 forint körül elérhetők, míg a prémium kategória több ezer forintba kerül. A nagy láncok kínálata alapján így néz ki a helyzet:

Aldi pezsgő árak

Az Aldi kínálatában az egyik legolcsóbb tétel egy alkoholmentes pezsgő 799 Ft áron. A saját márkás pezsgők jellemzően 1000–2000 Ft között mozognak, de a konkrét akciók hetente változnak.

Tesco pezsgő árak

A Tesco akciós kínálatában több ár is szerepel:

  • Törley pezsgő: 1299 Ft 
  • BB pezsgő: 1099 Ft
  • Martini pezsgő: 2599 Ft (akciósan, eredeti ár 4990 Ft)
  • Kreinbacher pezsgő: 5599 Ft (akciósan)

A Tesco tehát széles skálát fed le: az olcsóbb magyar pezsgőktől a prémium kategóriáig.

Lidl pezsgő árak

A Lidlben a legolcsóbb pezsgők 1799 Ft körül indulnak, például:

  • Mezei Muskotály pezsgő: 1799 Ft
  • Hungaria Extra Dry: 2349 Ft
  • Kreinbacher Extra Dry: 4899 Ft
  • Sauska Extra Dry: 4899 Ft
  • A Lidl erős a közép‑ és prémium kategóriában. 

Penny pezsgő árak

Itt a legolcsóbb pezsgők:

  • Mon Amour pezsgő: 835 Ft
  • Szovjetszkoje pezsgő: 899 Ft
  • BB pezsgő: 1199 Ft
  • Törley pezsgő: 1299 Ft
  • Hungaria pezsgő: 2399 Ft

A Penny kínálja a legolcsóbb belépőszintű pezsgőket.

 Auchan pezsgő árak

Az Auchanban a hazai pezsgők ára így alakul:

  • Törley Gála 0,2 l: 919 Ft
  • Rex Danubius: 1399 Ft
  • Szovjetszkoje Igrisztoje: 1399–1439 Ft
  • BB pezsgő: 1599 Ft

Az Auchan főleg a középkategóriában erős.

 
A pezsgőválasztás tehát elsősorban attól függ, milyen alkalomra szánjuk, és milyen ízvilágot kedvelünk. A száraz pezsgők – brut, extra dry – általában elegánsabbak és étkezésekhez is jól illenek, míg az édesebb változatok inkább desszertek mellé vagy könnyed ünnepléshez passzolnak. Aki pedig szeretné felfedezni a pezsgők világát, annak érdemes többféle stílust kipróbálnia, hiszen a buborékos italok sokkal változatosabbak, mint elsőre gondolnánk.

Az ünnepek alatt a pezsgő nem csupán ital, hanem hangulat, szimbólum és hagyomány. A palack pukkanása egyszerre jelenti a lezárást és az újrakezdést, a közös koccintás pedig összeköti az embereket. Legyen szó egy kedvező árú magyar pezsgőről vagy egy elegáns Champagne-ról, a lényeg ugyanaz: a buborékokkal együtt egy kis ünnepi varázslat is felszáll a pohárból.
Címlapkép: Getty Images
16:04
15:27
15:04
14:33
14:01
