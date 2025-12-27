Óriási átverésekkel indultak el a nagy leértékelések a magyar üzletekben: erre nagyon figyelj, ha ma vásárolsz

A karácsony utáni leárazások sokak számára az év legizgalmasabb időszakát jelentik, ám nem árt résen lenni: olvasónk friss, december 27-i fotói alapján a Zarában olyan „akciós” címkékkel is találkozhatunk, amelyek valójában magasabb árat takarnak, vagy egyáltalán nem tartalmaznak kedvezményt, csak úgy tűnik.

Mint ahogy arról beszámoltunk karácsony utáni időszak a kereskedelem egyik legjobban várt szakasza: indulnak a leárazások, és a vásárlók tömegei indulnak akcióvadászatra. Ahogy azt ma reggel megírtuk, Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az üzletek többségében már december 27-én elkezdődhetnek az akciók, de előfordulhat, hogy a tényleges átárazás csak az év első munkanapján történik meg.

A főtitkár hangsúlyozta: a leárazások nemcsak az év végén, hanem egész évben kulcsszerepet játszanak a kereskedelemben, hiszen nemcsak a készletek gyorsabb forgását segítik, hanem lehetőséget adnak új termékek beszerzésére is. A következő hetekben így sok helyen akár 30–70 százalékos árengedményekkel is találkozhatunk, legalábbis elvileg.

Nézzünk a piros címke alá

Egy olvasónk két fotót küldött a budapesti Zarából, amelyek jól példázzák, miért érdemes óvatosnak lenni. Az egyik ruhadarabon piros címke hirdeti a „kedvezményes” árat: 15 995 forint. Csakhogy a címke alatt ott szerepel az eredeti ár is 12 995 forint. Vagyis a piros címke nem leárazást, hanem egyértelmű felárazást takar. A másik termék esetében a piros címke ugyanazt az árat mutatja, mint az eredeti, változás tehát nincs, csak a vizuális hatás: a vásárló azt hiheti, hogy akciós terméket lát.

Ez a gyakorlat sajnos nem egyedi. Sok üzletben előfordul, hogy az akciós időszakban egyszerűen piros címkéket ragasztanak a termékekre, anélkül hogy valódi árengedményt adnának. A vizuális trükk hatásos:

a piros szín, a kiemelt ár, a „leárazás” szó mind azt sugallják, hogy most érdemes vásárolni. A valóság azonban sokszor más: a címke alatt ott marad az eredeti ár, vagy épp magasabb összeg szerepel rajta, mint korábban.

A leárazások időszaka sokak számára izgalmas lehetőség, de nem árt az óvatosság. Nem minden piros "jel" jelent valódi kedvezményt, és nem minden akció az, aminek látszik. Vásárlás előtt érdemes egy pillanatra megállni, és megnézni, valóban jó üzletet kötünk-e.

