Egy funky fickó zöld télikabátban zenét hallgat fejhallgatón keresztül.
Vásárlás

Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak

Pénzcentrum
2025. december 30. 06:29

A vezeték nélküli fej- és fülhallgatók ma már meghatározó eszközei a mobiltelefonról, tabletről vagy laptopról történő zene- és tartalomfogyasztásnak. A kínálat óriási, a funkciók papíron egyre hasonlóbbak, miközben a mindennapi használat során mégis tapasztalhatunk különbségeket: legyen szó üzemidőről, hangminőségről, zajszűrésről vagy éppen a hosszú távú használat kényelméről. A Tudatos Vásárlók Egyesületének vonatkozó terméktesztjéből kiderül, pontosan mi az egyes termékek erőssége vagy éppen gyengesége.

Ezúttal 37 márka 124 fej- és fülhallgatóját – 91 fülhallgató, 33 fejhallgató – vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben. 

A teszteredmények segítik eldönteni, merre induljunk fejhallgató vagy fülhallgató választásakor attól függően, hogy mire használnánk a leginkább.

A vizsgálat az alábbi fő szempontokra terjedt ki:

  • Milyen hangminőségre számíthatunk?

Podcast, klasszikus, rock és jazz szólt a hangszórókból, melyek szubjektív értékelésen és műszeres méréseken is átestek. Hogy a valós felhasználói élmény és a készülék műszaki teljesítménye is tükröződjön az eredményekben.

  • Üzemidő – mennyi az annyi a valóságban?

Teljes feltöltéssel és 15 perces gyorstöltéssel is tesztelték.

  • Zajszűrés (ANC) – tényleg működik?

A tesztelt termékek közül 78 db rendelkezett ezzel a funkcióval.

  • Könnyű kezelni, kényelmes viselni?

Itt még a szemüveggel való kényelmes viseletre is kiterjedt az értékelés.

  • Mennyire lesz tartós a termék?

Többek között azt is vizsgálták, hogy bírja, ha elejtik, vagy éppen nedvesség éri őket.

Nem csak a fejhallgatók jöhetnek szóba, ha jó hangminőségre vágyunk

A két leggyengébb eredményt az Isy ITW-8000 és a Soundcore C40i fülhallgatói érték el hangminőség tekintetében.  Gondolhatnánk, hogy ez nem meglepő, hiszen, ha csúcs hangminőségre vágyunk, jobb, ha fejhallgatót választunk, nem fülhallgatót.

Ennek ellentmond, hogy a hangminőségi szempontok szerint a legjobban teljesítő termék szintén egy fülhallgató lett. S nem egy kivételes darab, hanem több más fülhallgató társával végzett az élvonalban.

Az aktív zajszűrésre jó eséllyel számíthatunk

Egy termék kivételével - Huawei FreeBuds 6 - legalább közepes értékelést értek el a készülékek ilyen szempontból.

Szemüvegesként érdemes körültekintően választani

Nem mindegyik vizsgált termék bizonyult komfortosnak ilyen szempontból. A Beats Solo 4, a Skullcandy Icon ANC és a Beyerdynamic Aventho 100 bizonyultak a legkevésbé kényelmesnek. Az ő értékelésük is kielégítő, viszont szemüvegesként mindenképp érdemes felpróbálni őket vásárlás előtt, ha rájuk esne a választásunk.

A skála végletes, ha üzemidőről van szó

A tesztelt típusok üzemideje egy töltéssel 197 – 7449 perc között mozgott. Vagyis durván 3 és fél óra, illetve több mint 5 nap lejátszási időről beszélünk. Lemerülést követően 15 perc töltéssel is mérték, hogy mit bírnak a termékek.

Ezzel szimulálva, mikor indulás előtt jövünk rá, hogy totál le van merülve a fej-, fülhallgatónk. Ez esetben az üzemidők 44 – 1144 perc között mozogtak. A tesztelt termékek közül a legkevésbé a Teufel AIRY TWS Pro fülhallgatóra lehet számítani, ha végtelen üzemidő a cél. Egyébként kifejezetten a jobbak közé tartozik, ha hangminőségről van szó. Tehát elégedetlenek nem leszünk vele, csak fontos róla tudni, hogy gyakran kell majd tölteni, ha rá esne a választásunk.

Mennyibe kerülnek a legjobbak?

A tesztelt termékek átlagára 12 000 Ft és 806 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Ami a teszteredmények alapján kijelenthető, hogy ha nem szeretnénk sokat költeni fejhallgatóra vagy fülhallgatóra, akkor sem kell lemondanunk a jó hangminőségről, kényelmes üzemidőről, vagy éppen a tartós, minőséges termékről. A 40-70 000 Ft-os árkategóriában is találhatóak olyan fül- vagy fejhallgatók, melyek a legjobbak között végeztek.
Címlapkép: Getty Images
