Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak

A vezeték nélküli fej- és fülhallgatók ma már meghatározó eszközei a mobiltelefonról, tabletről vagy laptopról történő zene- és tartalomfogyasztásnak. A kínálat óriási, a funkciók papíron egyre hasonlóbbak, miközben a mindennapi használat során mégis tapasztalhatunk különbségeket: legyen szó üzemidőről, hangminőségről, zajszűrésről vagy éppen a hosszú távú használat kényelméről. A Tudatos Vásárlók Egyesületének vonatkozó terméktesztjéből kiderül, pontosan mi az egyes termékek erőssége vagy éppen gyengesége.

Ezúttal 37 márka 124 fej- és fülhallgatóját – 91 fülhallgató, 33 fejhallgató – vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben.

A teszteredmények segítik eldönteni, merre induljunk fejhallgató vagy fülhallgató választásakor attól függően, hogy mire használnánk a leginkább.

A vizsgálat az alábbi fő szempontokra terjedt ki:

Milyen hangminőségre számíthatunk?

Podcast, klasszikus, rock és jazz szólt a hangszórókból, melyek szubjektív értékelésen és műszeres méréseken is átestek. Hogy a valós felhasználói élmény és a készülék műszaki teljesítménye is tükröződjön az eredményekben.

Üzemidő – mennyi az annyi a valóságban?

Teljes feltöltéssel és 15 perces gyorstöltéssel is tesztelték.

Zajszűrés (ANC) – tényleg működik?

A tesztelt termékek közül 78 db rendelkezett ezzel a funkcióval.

Könnyű kezelni, kényelmes viselni?

Itt még a szemüveggel való kényelmes viseletre is kiterjedt az értékelés.

Mennyire lesz tartós a termék?

Többek között azt is vizsgálták, hogy bírja, ha elejtik, vagy éppen nedvesség éri őket.

Nem csak a fejhallgatók jöhetnek szóba, ha jó hangminőségre vágyunk

A két leggyengébb eredményt az Isy ITW-8000 és a Soundcore C40i fülhallgatói érték el hangminőség tekintetében. Gondolhatnánk, hogy ez nem meglepő, hiszen, ha csúcs hangminőségre vágyunk, jobb, ha fejhallgatót választunk, nem fülhallgatót.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ennek ellentmond, hogy a hangminőségi szempontok szerint a legjobban teljesítő termék szintén egy fülhallgató lett. S nem egy kivételes darab, hanem több más fülhallgató társával végzett az élvonalban.

Az aktív zajszűrésre jó eséllyel számíthatunk

Egy termék kivételével - Huawei FreeBuds 6 - legalább közepes értékelést értek el a készülékek ilyen szempontból.

Szemüvegesként érdemes körültekintően választani

Nem mindegyik vizsgált termék bizonyult komfortosnak ilyen szempontból. A Beats Solo 4, a Skullcandy Icon ANC és a Beyerdynamic Aventho 100 bizonyultak a legkevésbé kényelmesnek. Az ő értékelésük is kielégítő, viszont szemüvegesként mindenképp érdemes felpróbálni őket vásárlás előtt, ha rájuk esne a választásunk.

A skála végletes, ha üzemidőről van szó

A tesztelt típusok üzemideje egy töltéssel 197 – 7449 perc között mozgott. Vagyis durván 3 és fél óra, illetve több mint 5 nap lejátszási időről beszélünk. Lemerülést követően 15 perc töltéssel is mérték, hogy mit bírnak a termékek.

Ezzel szimulálva, mikor indulás előtt jövünk rá, hogy totál le van merülve a fej-, fülhallgatónk. Ez esetben az üzemidők 44 – 1144 perc között mozogtak. A tesztelt termékek közül a legkevésbé a Teufel AIRY TWS Pro fülhallgatóra lehet számítani, ha végtelen üzemidő a cél. Egyébként kifejezetten a jobbak közé tartozik, ha hangminőségről van szó. Tehát elégedetlenek nem leszünk vele, csak fontos róla tudni, hogy gyakran kell majd tölteni, ha rá esne a választásunk.

Mennyibe kerülnek a legjobbak?

A tesztelt termékek átlagára 12 000 Ft és 806 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Ami a teszteredmények alapján kijelenthető, hogy ha nem szeretnénk sokat költeni fejhallgatóra vagy fülhallgatóra, akkor sem kell lemondanunk a jó hangminőségről, kényelmes üzemidőről, vagy éppen a tartós, minőséges termékről. A 40-70 000 Ft-os árkategóriában is találhatóak olyan fül- vagy fejhallgatók, melyek a legjobbak között végeztek.