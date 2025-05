Ezért az elektronikai termékért őrül meg most rengeteg magyar: tömegével keresik a boltokban

2025. május 15-én tartott sajtóeseményt a Media Markt, itt elhangzott, hogy az extraprofit adó gyakorlatilag lenulláza a profitábilitást. De Szilágyi Gábor, a Media Markt vezetője arról is beszélt, hogy a béremeléseket nem a gazdaság teljesítménye, hanem sokkal inkább a minimálbér fűti alulról, így a fenntarthatósága hosszabb távon kétséges. A sajtóeseményen kiderült az is, hogy meglepő módon egyre többen vásárolnak fényképezőgépet, amire még a szakértők sem számítottak.

Bár a makrogazdasági mutatók szerint nem indult erősen a 2025-ös év Magyarországon, a Media Markt Magyarország ügyvezetője szerint a kereskedelmi szektor, azon belül is a műszaki cikkek piaca stabilizálódni látszik. Szilágyi Gábor a cég sajtóeseményén arról beszélt: az ipari termelés és az export gyengélkedik, de a háztartások költése továbbra is viszonylag erős – főként a reálbér-növekedésnek köszönhetően.

"Azt viszont meg kell jegyezni, hogy ez a reálbér-növekedés nem a termelékenységből fakad, hanem leginkább a minimálbérek alulról fűtött emelkedéséből. Emiatt ennek a növekedésnek a fenntarthatósága kérdéses, miközben a munkaerőpiac továbbra is feszes" - tette hozzá. A Pénzcentrum kérdésére Szilágyi Gábor elmondta azt is, hogy mindennek okán az volt a minimális céljük a fizetésemelések terén, hogy legalább az inflációt le tudják követni. A vezető hozzátette, ez sikerült is nekik, még valamennyivel átlagosan felé is tudtak lőni.

Szilágyi szerint a vásárlók egy része még mindig inkább megtakarít, a lakossági állampapírok kamataiból befolyt pénzeknek csupán kisebb hányada csapódik le a fogyasztásban. Emellett az extraprofitadó jelentős mértékben sújtja a szektort:

a 4,5 százalékos teher gyakorlatilag lenullázza a profitabilitást, tehát itt egyáltalán nem llehet extra profitokról beszélni

– mondta, majd hozzátette azt is, hogy a vállalat stratégiája továbbra is a vásárlóközpontúság, az „élményelektronika” és az okos szolgáltatások fejlesztése: új applikációval, webáruházzal és csomagautomata-rendszerrel válaszoltak a vásárlók igényeire. A vezető azt is elmondta, Magyarország továbbra is rendkívül árérzékeny piac – tette hozzá –, ezért nemcsak az árakkal, hanem szolgáltatásokkal, ügyfélélménnyel és képzésekkel is igyekeznek differenciálódni.

Így vásárolnak a magyarok elektronikai cikkeket

Egy friss reprezentatív kutatásunkból azt látjuk, hogy valóban, a magyar vásárlók továbbra is árérzékenyek, de egyre tudatosabban terveznek: árösszehasonlító oldalakat böngésznek, hosszabb távra gondolkodnak, és keresik a praktikus, de egyre többen a fenntartható megoldásokat is

– mondta Karczub-Lehoczky Fanni, a Media Markt Magyarország marketingigazgatója. Éppen ezért nem meglepő, hogy a legfontosabb szempont az ár-érték arány, de a különböző életkorú vásárlók eltérő technológiai prioritásokat mutatnak. Míg az 50–60 év közöttiek negyede, a 60 év felettiek ötöde nem tudja elképzelni az életét smart TV nélkül, addig a fiatalabb generációk számára az okostelefon vált megkerülhetetlenné.

Egy friss felmérés szerint a három legfontosabb technológia a magyarok szerint:

okostelefon (67%);

háztartási gépek (47%);

laptop (31%).

Karczub-Lehoczky Fanni beszélt arról is, hogy nem igaz, hogy csak az idősebbek járnak üzletbe, hanem egyre inább azt látják, hogy a legfiatalabb generációknak is erős szüksége van tanácsadásra. A marketing vezető beszélt arról is, hogy egyre nagyobb a kereslet a használt, felújított termékek iránt, ám ezeket legalább 20 százalékkal olcsóbban kell adni, mint az újat, mert máshogy nem indul be rá a kereslet, ám még ezzel is lassan.

Nagy visszatérők a boltokban

"A mobiltelefonok piacán az év elején alábbhagyott a lendület" – mondta Rózsa Márton, a Media Markt Magyarország kereskedelmi igazgatója. Ezzel szemben az IT-termékek, különösen a gaming és az AI-támogatott eszközök továbbra is dinamikusan, kétszámjegyű mértékben bővülnek.

A háztartási és szórakoztató elektronikai termékek terén is látható a növekedés, különösen a nagy képernyős (65–75 col feletti) tévék iránt nőtt meg a kereslet. "Viszont, amit nem gondoltam volna, hogy mondani fogok, hogy újra felívelőben van a fotó- és nyomtatás kategória is. Ezt egyértelműen az instant fényképezők húzzák, a terület 20 százalékos növekedést mutat" - tette hozzá a vezető.