Indul a roham a magyar üzletekben: minden vásárló ezt keresi most fejvesztve

Az év utolsó napjai hagyományosan a virsli és a pezsgő fő szezonját jelentik: december végén akár két‑háromszorosára is nő ezeknek a termékeknek a forgalma a szokásos időszakhoz képest. A kereslet évek óta stabil, a vásárlók pedig egyre tudatosabban választanak, miközben a klasszikus szilveszteri fogások népszerűsége továbbra is töretlen.

A virslik közül továbbra is a sertés-, sertés‑borjú és baromfi alapú termékek fogynak a legjobban, különösen a füstölt, természetes bélben készült „roppanós” változatok. A magas hústartalmú, 70–90 százalékos termékek iránt is erős a kereslet. A hétköznapokban egyre több fogy a hot‑dog kolbászokból és a baconbe tekert virslikből is, és bár sokan ragaszkodnak a megszokott márkákhoz, szilveszterkor nagyobb a kísérletezési kedv, főleg akciók vagy különleges ízesítések esetén. A növényi alapú alternatívák továbbra is inkább rétegterméknek számítanak -áll az Auchan közleményében.

A virsli mellett ilyenkor a lencse, száraz, félkész vagy kész formában, valamint a malachús is kiemelt szerepet kap. A vendégváró termékek, például a mustár, a füstölt húsok, a pogácsák és a hidegkonyhai készítmények forgalma szintén jelentősen megugrik.

A pezsgőválasztásban az elmúlt években egyértelmű minőségi elmozdulás figyelhető meg: nő a száraz pezsgők népszerűsége, különösen a tradicionális eljárással készült tételeké. Az édes kategórián belül is az alacsonyabb cukortartalmú, jobb minőségű italok erősödnek. Szilveszterkor szinte mindenki vásárol pezsgőt, még azok is, akik év közben ritkán fogyasztják.

A nassolnivalók piacán továbbra is nagy a nyitottság az újdonságokra: a klasszikus ízek mellett sokan választanak különlegesebb, akár limitált kiadású chipseket és snackeket is. Az ünnepi időszakban jól fogynak az extrább ízkombinációk, például az almás‑karamellás vagy az áfonyás‑sajtos variációk.

A szilveszteri hangulatot sokan dekorációval és kisebb technikai eszközökkel is erősítik: a hangfalak, diszkógömbök és egyszer használatos kiegészítők ilyenkor különösen keresettek. Az év végi vásárlási roham miatt több Auchan áruház hosszabbított nyitvatartással működik december 27. és 31. között, szilveszter napján pedig egységesen délutánig tartanak nyitva.