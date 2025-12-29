Hihetetlen árak a parlamenti étteremben: potom pénzért ebédelhetnek a politikusok, mutatjuk a friss étlapot

2026 januárjától emelkednek a belépőjegyek és a wellness szolgáltatások díjai a népszerű Balaton-közeli gyógyfürdőben, Igalon.
Az Országház éttermének friss étlapja alapján jóval az átlagos budapesti árszint alatt ebédelhetnek a parlamentben dolgozók. A levesek már 630 forinttól elérhetők, a főételek többsége 2000 forint alatt marad, miközben egy komplett menü ára egységesen 2000 forint, ami a fővárosi ebédárakhoz képest feltűnően alacsony.
Az Országház éttermének étlapja ritkán látható bepillantást ad abba, milyen árakon ebédelhetnek a parlamentben dolgozók. Egy TikTokon terjedő videó alapján betekintést nyerhettünk abba, hogy az árak több tételnél látványosan elmaradnak a budapesti belvárosi éttermek árszintjétől, miközben a választék klasszikus menzajellegű, stabil fogásokra épül.
Az étlap alapján az látható levesek ára 630 és 780 forint között mozog. Hideg almaleves 630 forintért szerepel az étlapon, sajtkémleves jalapenóval 680 forint, tárkonyos szárnyas ragu 780 forint. Ezek az árak a fővárosi munkahelyi étkezdék alsó sávjába esnek, miközben belvárosi éttermekben egy napi leves gyakran 1200-1500 forint.
A főételek között már nagyobb a szórás, de itt is visszafogott árszint látszik. Rántott csirkemell filé 1850 forint, borsos csirkemell cheddar sajttal 1950 forint, cigánypecsenye sült hagymával és kakastaréj szalonnával 1980 forint. A legdrágább tétel a bajor gulyás, ami 2250 forint. Ezek az árak jellemzően többszáz forinttal alacsonyabbak, mint egy átlagos pesti kifőzdében vagy étteremben.
A köretek ára 680 és 950 forint között alakul.
- Gyömbéres szójaszószos sült rizs 680 forint,
- jázmin rizs 680 forint,
- sült karikaburgonya 740 forint,
- burgonyapüré 780 forint,
- sült édesburgonya és grillezett zöldségek 950 forintért érhetők el.
- Salátabár 10 dekagrammra vetítve 650 forintba kerül.
A napi menü ára egységesen 2000 forint.
Érdemes összevetni ezeket az árakat a budapesti piaccal. 2025 végén egy átlagos ebédmenü ára a fővárosban jellemzően 2500-3500 forint között mozog, míg egy főétel körettel sok helyen már 3000 forint felett indul. Ehhez képest az Országház étterme érezhetően kedvezőbb árszinten működik.
A különbséget részben az magyarázza, hogy az étterem nem piaci alapon, hanem zárt intézményi keretek között üzemel. A stabil vendégkör, a nagy volumenű beszerzés és az üzleti kockázat hiánya mind lefelé húzzák az árakat. Ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a parlamentben enni jóval kedvezőbb, mint bármely más fővárosi étkezdében vagy étteremben.
