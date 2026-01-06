Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet.
Vörös kódot hirdetett a Nestlé - rengeteg babatápszert hívnak vissza, az ok: tömeges ételmérgezés
A Nestlé világszerte visszahívja egyes babatápszer termékeit, miután Bacillus cereus baktériummal összefüggő szennyeződést találtak a gyártás során használt alapanyagokban.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) keddi közleménye szerint a Nestlé összesen 13 termékből hív vissza bizonyos tételeket. Az érintett termékek pontos adatai a hatóság honlapján érhetők el.
A visszahívás oka, hogy a termékekben cereulidot, a Bacillus cereus baktérium által termelt toxint mutattak ki. Ez a szennyeződés ételmérgezést okozhat, amelynek tünetei között szerepelhet súlyos és tartós hányás, hasmenés, valamint szokatlan levertség.
A BBC információi szerint az érintett tápszereket több európai országban is forgalmazták. A Nestlé együttműködik a magyar hatóságokkal a termékek visszahívásában, és visszatérítést ígér a vásárlóknak. A cég hangsúlyozta, hogy minden más termékük biztonságosan fogyasztható.
A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket, miután baktériumokat találtak a gyártósoron. Bár a tápszerekkel kapcsolatban nem jelentettek megbetegedést, a Nestlé átfogó vizsgálatot indított, amely során kiderült, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó alapanyagból került a késztermékekbe.
Jelentősen drágultak a dohánytermékek Horvátországban a jövedéki adó emelése miatt, ami cigarettánként akár 77 forinttal is növelheti az árakat.
A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban
A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék.
Így alakul a boltok nyitvatartása újévkor: eddig lesznek nyitva az élelmiszer- és bútorboltok, barkácsáruházak, drogériák
December 31 nyitvatartás szempontból kivételes nap a boltokban: sok üzlet a megszokott rendtől eltérően hamarabb zár, vagy már ki sem nyit.
A The European Correspondent két, a Lidlből származó adatgyűjtése rávilágít arra, hogy a mindennapi élelmiszerek költségei jelentősen eltérnek Európa-szerte.
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
37 márka 124 fej- és fülhallgatóját – 91 fülhallgató, 33 fejhallgató – vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Hihetetlen árak a parlamenti étteremben: potom pénzért ebédelhetnek a politikusok, mutatjuk a friss étlapot
Az Országház éttermének étlapja ritkán látható bepillantást ad abba, milyen árakon ebédelhetnek a parlamentben dolgozók.
A buborékos ital évtizedek óta a bőség, a szerencse és az újrakezdés szimbóluma, amely nélkül sokak számára elképzelhetetlen a karácsony vagy a szilveszter.
Óriási átverésekkel indultak el a nagy leértékelések a magyar üzletekben: erre nagyon figyelj, ha ma vásárolsz
A karácsony utáni leárazások sokak számára az év legizgalmasabb időszakát jelentik, ám nem árt résen lenni.
Az év utolsó napjai hagyományosan a virsli és a pezsgő fő szezonját jelentik: december végén akár két‑háromszorosára is nő ezeknek a termékeknek a forgalma.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
A december 27-e sokak számára régóta várt dátum, ekkor indulnak ugyanis a karácsony utáni nagy leárazások a boltokban.
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
A virsli áránál érdemi csökkenésre csak hónapok múlva lehet számítani, hiába indult már el lefelé a sertésár a termékpályán.
A kínai eredetű Temu online piactér működési modellje gyökeresen megváltozhat az Európai Unió tervezett vámszabály-módosításai miatt.
Komoly mértékben akciózza le a Lidl hétfőtől több egészségügyi termék árát, ami akár életmódváltásban is segíthet.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
Karácsony után minden évben beindul az ajándékvisszaváltási roham, csakhogy a visszaváltással kapcsolatban sok tévhit él.
Népszerű trópusi csemege teremhet dögivel a magyar földeken: ellenálóbb a búzánál, kukoricánál, napraforgónál is
A földimogyoró a jövő alternatív növénye lehet a hazai szántóföldeken. Jobban alkalmazkodik a megváltozott klímához a búzánál, kukoricánál, napraforgónál.