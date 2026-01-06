2026. január 6. kedd Boldizsár
Baby girl eating fresh organic selfcooked mush.
Vásárlás

Vörös kódot hirdetett a Nestlé - rengeteg babatápszert hívnak vissza, az ok: tömeges ételmérgezés

Pénzcentrum
2026. január 6. 17:29

A Nestlé világszerte visszahívja egyes babatápszer termékeit, miután Bacillus cereus baktériummal összefüggő szennyeződést találtak a gyártás során használt alapanyagokban.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) keddi közleménye szerint a Nestlé összesen 13 termékből hív vissza bizonyos tételeket. Az érintett termékek pontos adatai a hatóság honlapján érhetők el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A visszahívás oka, hogy a termékekben cereulidot, a Bacillus cereus baktérium által termelt toxint mutattak ki. Ez a szennyeződés ételmérgezést okozhat, amelynek tünetei között szerepelhet súlyos és tartós hányás, hasmenés, valamint szokatlan levertség.

A BBC információi szerint az érintett tápszereket több európai országban is forgalmazták. A Nestlé együttműködik a magyar hatóságokkal a termékek visszahívásában, és visszatérítést ígér a vásárlóknak. A cég hangsúlyozta, hogy minden más termékük biztonságosan fogyasztható.

A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket, miután baktériumokat találtak a gyártósoron. Bár a tápszerekkel kapcsolatban nem jelentettek megbetegedést, a Nestlé átfogó vizsgálatot indított, amely során kiderült, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó alapanyagból került a késztermékekbe.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #fogyasztóvédelem #visszahívás #baktérium #ételmérgezés #gyártás #nestlé #nkfh

