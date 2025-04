Rémálom a magyar boltok kasszáinál: az árrésstop csak a kezdet volt, így még rosszabb a meglepetés

Bár a márciusi infláció országos szinten gyakorlatilag stagnált, a boltok polcain ez korántsem minden terméknél érződött így. Az élelmiszerárak egy része egyetlen hónap alatt is látványosan megugrott: volt, ami közel 10 százalékot drágult februárhoz képest. Cikkünkben bemutatjuk a legdurvábban dráguló termékeket havi és éves bontásban. Annyit elárulunk, hogy nem a vásárlók készülékében van a hiba akkor, hogyha a lassuló/stagnáló inflációt ők a boltokban azért mégiscsak zokon veszik.

Hiába lett laposabb a grafikon, azért nem kell messzire menni a sokkot okozó árakért. Bár a KSH friss adatai szerint 2025 márciusában a fogyasztói árak átlagosan „csak” 4,7%-kal haladták meg az előző év azonos időszakát, februárhoz képest pedig gyakorlatilag nem változtak – a felszín alatt korántsem ennyire nyugodt a helyzet.

Ahogy lenni szokott, akadnak bőven olyan termékek, amelyek az átlagosnál jóval durvábban mozogtak, és van, ami akár egy hónap alatt is hajmeresztő tempóban drágult. Ezekre nézünk rá most éves, illetve havi bontásban.

Történt azért árvérengzés

A drágulási toplista élén a finomliszt áll, ami az elmúlt egy év alatt 52,3 százalékkal lett drágább. Egy kiló liszt ára 176 forintról 268 forintra nőtt – ez egyértelműen jelzi, hogy még az alapélelmiszerek között is lehet komoly mozgás. A második helyen a UHT tartós tej szerepel, amely literenként 320 forintról 463 forintra emelkedett, ami 44,7%-os növekedés. Szintén látványos dráguláson ment át az őrölt kávé: a 200–250 grammos csomagért tavaly még 1330 forintot kellett fizetni, idén viszont már 1860-at – ez 39,8%-os árnövekedést jelent.

A listán találjuk még a napraforgó-étolajat, amely 645 forintról 887 forintra drágult (+37,5%), valamint a 100%-os narancslét, amiért egy éve még 871 forintot kértek, most viszont már 1160 forint körül mozog (+33,2%). Ezek az emelkedések különösen annak fényében figyelemre méltóak, hogy sok esetben nem luxustermékekről, hanem a háztartások napi szinten használt alapvető fogyasztási cikkeiről van szó.

A top 10-es listán szerepel még többek között a fejes káposzta (+27,6%), a tojás (+26,8%), valamint a földrajzi jelzés nélküli fehérbor (+24,4%), de a csirkemellfilé (+24,2%) és a paradicsom (+20,7%) is jócskán megdrágult egy év alatt. A számok azt mutatják: miközben az általános infláció valóban mérséklődött, az élelmiszerárak egy része még mindig felfelé menetel – és ez a fogyasztók pénztárcáján is érződik.

Jaj, a kakaópornak

A márciusi inflációs adatokban a havi szintű változások ugyan visszafogottabbak, mint az éves árrobbanások, de még így is bőven akadnak olyan termékek, amelyek ára egyetlen hónap alatt is érdemben nőtt. Ezek az ármozgások jól mutatják, hogy hiába csillapodott némileg az infláció, az élelmiszerárak egyes területeken még mindig ingadoznak – sőt, néhol szinte újra lendületet kaptak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kakaópor drágulása volt a legszembetűnőbb: 2025 februárjához képest egy hónap alatt 9,5%-kal emelkedett az ára, így már 10 050 forintba kerül kilogrammonként, szemben a korábbi 9180 forinttal. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az éves infláció átlagosan stagnált. A második helyre egy nem élelmiszer jellegű termék, a női átmeneti kabát került: 6,9%-kal drágult márciusban, ami több mint 1500 forintos havi emelkedést jelent, így az ára 24 780 forintra nőtt. Ez jól példázza, hogy a nem szezonális áruk piacán is lehetnek gyors és erőteljes változások.

Hasonló mértékben nőtt az ára a mogyorós tejcsokoládénak is: 6,6%-os havi drágulás után 603 forintról 643 forintra emelkedett az ár, így ez az édesség is bekerült a havi legnagyobb árnyertesek közé. A napraforgó-étolaj esetében is tovább folytatódott az áremelkedés: 4,8%-kal került többe márciusban, 887 forint lett az ára egy literre vetítve, szemben a februári 846 forinttal.

Az 5–10. helyen jellemzően kisebb mértékű, de még így is érzékelhető áremelkedések történtek. Ilyen például a fejes káposzta (+4,4%), a földrajzi jelzés nélküli fehérbor (+3,6%), a sampon (+3,3%), a vöröshagyma (+3,2%) és a spagetti (+3,0%). A sort a vörösbor zárja, amely mindössze 2,9%-kal lett drágább, de még így is befért a legnagyobb havi áremelkedések élmezőnyébe.

Az adatokból láthatjuk, hogy az infláció látszólagos csillapodása mögött még mindig komoly mikroszintű ármozgások húzódnak, különösen az élelmiszerek esetében. Úgyhogy ha ennek valaki érzi a súlyát a bolti bevásárlások közepette, akkor nem az ő készülékében van a hiba.