Tehetetlen a kormány a boltok elleni háborúban? Nem megoldás az árstop: további drágulás jöhet

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, a boltok áprilisig kapnak haladékot: ha addig nem csökkentenek árat, jön az újabb árstop. Orbán Viktor évértékelőjében szintén fenyegető kijelentéseket tett a kereskedelmi láncok irányába. A Népszavának nyilatkozó szakértők szerint azonban az újabb árstopnak nem lenne értelme, hiszen más termékek árába épülne be akkor az áremelés, ahogy történt korábban is

A januári, igencsak magas 5,5 százalékos adat után Nagy Márton többször is kijelentette: mindenképpen el akarják kerülni az élelmiszerek ütemes drágulását. Orbán Viktor szavai szerint utasította Nagy Mártont, hogy kezdjen tárgyalásokat a kereskedelmi láncokkal az árak megfékezéséről. Ha nem lesz megállapodás, akkor bevezetik a hatósági árakat, és ha szükség van rá, akkor a kereskedelmi profitot is korlátozzák. Molnár László, a GKI Gazdaságkutató vezérigazgatója szerint azonban az árstopnak sok értelme nincs, egyszerűen szétveri a beszállítói láncokat. A cégek a konkurens termékek áraiba építik majd be a hatósági áras termékeken elvesztett profitot. Így az intézkedés az inflációt nem hogy visszafogja, de inkább pörgeti, ahogy ez korábban is megtörtént a szakértő szerint - írja a lap.

Molnár László szerint a kereskedelmi profit korlátozása, elvonása is igen abszurd, hiszen a nagy hálózatok lényegében mindegyike már kereskedelmi különadót fizet, amely 100 milliárd forint fölött 4,5 százalékot jelent. Így a cégek egy markáns körének működése már veszteségbe fordult. A lap kalkulációja szerint ebből az adónemből 2020 évi bevezetése óta több mint 810,4 milliárd forint bevétele volt a büdzsének 2024 év végéig. Az idei évre célként 295,3 milliárd forint beszedése szerepel és eddig minden évben az előirányzott fölötti bevételek teljesültek.

Egy neve mellőzését kérő, a kereskedelmi piaci folyamatokra rálátó szakember szerint a kereskedelmi láncok „megfékezése” mindenhol központi téma a világon, nem csak nálunk. A szakember szerint ezek a cégek mint állam az államban működnek, hatalmas a mozgásterük és számos eszközzel tudnak profitot kivonni. Úgy látja, muszáj visszavágni a kereskedelmi cégek profitszerzési szándékait.

Sem a beszállítók, sem a termelői, sem a fogyasztói oldalon nincs olyan érdekérvényesítő képesség ma Magyarországon, ami a minél nagyobb árrésre való törekvési szándékot korlátozni tudná. A kormánynak ezen a területen biztos lenne tenni valója – mondta el a szakértő, aki reméli, hogy a verbális fenyegetés eredményt hoz, mert ha újabb árstopos megoldások jönnek, azok nem biztos, hogy kedvező változást hoznak. Ezáltal az infláció is jobban pöröghet. Alternatív javaslatként megjegyezte, hogy az áfacsökkentés is eszköz lehetne az élelmiszerinfláció hatékony mérséklésében, az már más kérdés, hogy ez aligha esik egybe a kabinet szándékaival.