Nyugdíjasok áfa-visszatérítése: fontos részleteket árult el Gulyás Gergely, ekkortól lesznek rá jogosultak az idősek

Szerdán ismét kormányülést tartott Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a kabinet. A hétvégi kormányfői évértékelőn már több intézkedést bejelentettek, amelyek részleteiről további tájékoztatás várható, így a nyugdíjasok áfa-visszatérítéséről, valamint a többgyermekes anyák szja-mentességéről. Emellett vélhetően az ukrajnai béketárgyalások helyzetéről is értékelést adhat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az élelmiszerinfláció megfékezésére akciótervet dolgozott ki a kormány, amelynek része a kiskereskedelmi szereplők profitkorlátozása is, valamint a cégek bürokratikus terheinek csökkentése. Emellett a kabinet három alkotmánymódosításra is készül. A Pénzcentrumon olvashatnak a kormányinfón elhangzó legfontosabb intézkedésekről.

