Szemfényvesztésnek tűnik az árstop a vásárlásnál? Kiderült, mi az oka

Úgy tűnik, hiába a kormányzati szándék, nem feltétlenül teljesül a cél, hogy a nehéz helyzetben lévők olcsón jussanak hozzá az alapvető élelmiszerekhez.

Mostanában többen is arról számoltak be, hogy például a csirkemellet a másfél évvel korábbi árnál jóval drágábban tudják csak megvenni. Van, ahol 2000 forint is lehet egy kiló csirkemell, árstoposan - írja a 24.hu.

Megkérdezték a kereskedelmi láncokat, a Tesco és a Lidl válaszolt is, amiből az derült ki, hogy hiába érezzük drágának az éppen kapható árstopos csirkemellet, ezek megfelelnek az árstop előírásának, mert pont ugyanennyiért adták ezeket, mint 2021 októberében. És ez feltehetően máshol is igaz, hiszen a hatóságok folyton ellenőrzik az üzleteket. A két láncnál egyébként van olcsóbb ársapkás csirkemell is a kínálatban, kilónként 1400–1500 forint körül. Más kérdés, hogy az adott üzletben éppen kapható-e ez vagy sem.

Piaci források szerint nem azért fordul elő, hogy csak a drágább árstopos termék kapható, mert azon (például a csomagolt csirkemellen) nincs vesztesége a kereskedőnek. Mára ugyanis minden árstopos termék értékesítése veszteséges, mert magasabb a beszerzési ár, mint a befagyasztott fogyasztói ár.

A jogszabály szerint a kereskedő köteles a 2021. október 15-én forgalmazott, azóta árstopossá vált termékeket a hét adott napján olyan mennyiségben árulni, mint amennyi a 2021-es átlagos napi készletmennyiség volt.