Elképesztő, ami Magyarországon folyik: egyre többen mondanak nemet a készpénzre

A harmadik negyedévben is folytatódott a hazai elektronikus fizetési piac bővülése, amit a kül- és belföldi turizmus mellett a változó fizetési szokások és az emelkedő infláció is fűtött. A július-szeptemberi időszakban Magyar Nemzeti Bank adatai alapján az előző év azonos időszakával összehasonlítva a tranzakciók száma 20 százalék feletti mértékben bővült, értékük pedig harmadával emelkedett. Míg a fizikai elfogadóhelyek és terminálok száma számottevően nem változott a harmadik negyedévben, addig az internetes elfogadóhelyek száma először lépte át a 40 ezret.

Éves összeshasonlításban 18 százalékkal, 2022. második negyedévéhez képest pedig 5 százalékkal növekedett a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal belföldön indított tranzakciók száma – olvasható ki a Magyar Nemzeti Bank 2022 júliusa és szeptembere közötti időszakra vonatkozó pénzforgalmi statisztikájából – írja közleményében az OTP Bank.

A tranzakciók értéke az előző negyedévhez képest 18 százalékkal, míg éves összehasonlításban már közel harmadával – 29 százalékkal – emelkedett és 3184 milliárd forintos összértékkel újabb abszolút rekordot ért el. A tranzakciók értékének látványos emelkedéséhez azonban már az emelkedő infláció is hozzájárult, ami a készpénzfelvételek számának – éves szinten -2,4 százalék – és értékének – éves szinten +10 százalék – alakulása is alátámaszt.

A bővülés határokon átnyúló természetéről és a turizmus erősödéséről tanúskodik, hogy a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal külföldön lebonyolított tranzakciók darabszáma éves összehasonlításban 24 százalékkal, míg értékük 53 százalékkal növekedett és 560 milliárd forintos összértéke jelentősen meghaladta az eddigi legmagasabb, 478 milliárd forintos maximumot.

A harmadik negyedévben a pénzforgalmi infrastruktúrában a fizikai elfogadóhelyek és POS terminálok számát tekintve nem történt jelentős változás, egyedül az online elfogadóhelyek száma növekedett a megelőző negyedévhez képest 3 – éves összehasonlításban 26,5 százalékkal –, ezzel először átlépve a 40 ezres darabszámot.

„Bár a korábbiakhoz képest kevésbé lendületesen, de most is növekedett a fizikai kártyaelfogadóhelyek száma, így negyedévről-negyedévre egyre több helyen fizethetnek a vásárlók bankkártyával vagy okostelefonnal. Az online elfogadóhelyek számának jelentős emelkedése pedig ismét rámutat arra, hogy ebben a szegmensben még hatalmas lehetőségek vannak. Az online kereskedelem terjedését a koronavírus járvány következtében megváltozott vásárlási szokások és gazdasági körülmények is erősítették és a jövőt tekintve is az elmúlt negyedévekhez hasonló, kétszámjegyű bővülésre számítunk” – mondta Hideg Noémi, a bank kártyaelfogadássSzolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.