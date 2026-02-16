2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
London, Anglia - 2021. augusztus: Az Uber Eats futárszolgálat szigetelt konténere a padlón egy kerékpár mellett. Emberek nélkül.
Vásárlás

Agresszív terjeszkedésbe kezdett egy új ételkiszállító cég: retteghet a Wolt, Foodora

MTI
2026. február 16. 09:03

Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg, amitől hárommilliárd dolláros bevételnövekedést remél a következő három évben.

Susan Anderson, az Uber globális kiszállítási vezetője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap jelentette be, hogy a vállalat Ausztriában, Csehországban, Görögországban, Romániában, valamint három skandináv országban – Dániában, Finnországban és Norvégiában – indítja el ételkiszállítási szolgáltatását.

A vezető elmondása szerint a bővítés a jelentős kereskedői és fogyasztói igényekre adott válasz. "Az Uber célja, hogy 'felrázza' az európai piacot, és jobb értéket kínáljon a fogyasztóknak és az éttermeknek" – fogalmazott Anderson.

A terjeszkedés több országban közvetlen konkurenciát jelent majd a Wolt számára, amelyet 2022-ben vásárolt fel a DoorDash. Az Uber lépése az európai ételkiszállítási szektor konszolidációs folyamatai közepette történik, ahol már most is kiélezett verseny zajlik a piaci szereplők között.

A vállalat expanziós stratégiájának része a közelmúltban bejelentett megállapodás is, amelynek keretében az Uber megvásárolja a török Getir ételkiszállítási divízióját, ezzel erősítve törökországi jelenlétét.
Címlapkép: Getty Images
1
4 napja
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hónapja
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
3
4 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
2 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
5
1 hónapja
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
