Agresszív terjeszkedésbe kezdett egy új ételkiszállító cég: retteghet a Wolt, Foodora

Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg, amitől hárommilliárd dolláros bevételnövekedést remél a következő három évben.
Susan Anderson, az Uber globális kiszállítási vezetője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap jelentette be, hogy a vállalat Ausztriában, Csehországban, Görögországban, Romániában, valamint három skandináv országban – Dániában, Finnországban és Norvégiában – indítja el ételkiszállítási szolgáltatását.
A vezető elmondása szerint a bővítés a jelentős kereskedői és fogyasztói igényekre adott válasz. "Az Uber célja, hogy 'felrázza' az európai piacot, és jobb értéket kínáljon a fogyasztóknak és az éttermeknek" – fogalmazott Anderson.
A terjeszkedés több országban közvetlen konkurenciát jelent majd a Wolt számára, amelyet 2022-ben vásárolt fel a DoorDash. Az Uber lépése az európai ételkiszállítási szektor konszolidációs folyamatai közepette történik, ahol már most is kiélezett verseny zajlik a piaci szereplők között.
A vállalat expanziós stratégiájának része a közelmúltban bejelentett megállapodás is, amelynek keretében az Uber megvásárolja a török Getir ételkiszállítási divízióját, ezzel erősítve törökországi jelenlétét.
Veszélyes ásványvizeket hívtak vissza a magyar boltokból: meg ne idd, ha vettél ilyet, inkább azonnal vidd vissza
Két népszerű, 1,5 literes szénsavmentes ásványvizet hívnak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt.
Azonnal leállították ennek az étrend-kiegészítőnek az értékesítését, ha te is vettél ilyet, semmiképp se fogyaszd el
A Candida Support étrend-kiegészítő visszahívásra került, mert nem engedélyezett összetevőt tartalmazott.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
