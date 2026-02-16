Agresszív terjeszkedésbe kezdett egy új ételkiszállító cég: retteghet a Wolt, Foodora

Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg, amitől hárommilliárd dolláros bevételnövekedést remél a következő három évben.

Susan Anderson, az Uber globális kiszállítási vezetője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap jelentette be, hogy a vállalat Ausztriában, Csehországban, Görögországban, Romániában, valamint három skandináv országban – Dániában, Finnországban és Norvégiában – indítja el ételkiszállítási szolgáltatását.

A vezető elmondása szerint a bővítés a jelentős kereskedői és fogyasztói igényekre adott válasz. "Az Uber célja, hogy 'felrázza' az európai piacot, és jobb értéket kínáljon a fogyasztóknak és az éttermeknek" – fogalmazott Anderson.

A terjeszkedés több országban közvetlen konkurenciát jelent majd a Wolt számára, amelyet 2022-ben vásárolt fel a DoorDash. Az Uber lépése az európai ételkiszállítási szektor konszolidációs folyamatai közepette történik, ahol már most is kiélezett verseny zajlik a piaci szereplők között.

A vállalat expanziós stratégiájának része a közelmúltban bejelentett megállapodás is, amelynek keretében az Uber megvásárolja a török Getir ételkiszállítási divízióját, ezzel erősítve törökországi jelenlétét.