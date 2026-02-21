2026. február 21. szombat Elenonóra
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szupermarketben kapható borok
Vásárlás

Egyre nagyobb bajban a magyar sztárborok: egyetlen kulcsa lehet a túlélésnek, megszólalt

Pénzcentrum
2026. február 21. 13:29

A magyar borászat egyik legmeghatározóbb dilemmája, hogyan lehet a szakmailag értékes, ám rendkívül széttagolt fajtaszerkezetet sikeresen kommunikálni a nemzetközi piacokon. Bár a sokszínűség nehezíti a pozicionálást, egy formálódó stratégiai javaslat a kékfrankost és az olaszrizlinget emelné ki nemzeti húzófajtákként. Az ágazat szereplői azonban óvatosan mérlegelik az egységesítés előnyeit és a regionális különbségekből fakadó nehézségeket - írta meg az Agrárszektor.

A hazai borágazat kettősége régóta ismert: a gazdag fajtaválaszték és a borvidékek egyedi karaktere komoly értéket képvisel. A globális piacon azonban ez a sokféleség gyakran hátránnyá válik, mivel nehezíti az egyértelmű arculat kialakítását. A távoli fogyasztók számára a "magyar bor" fogalma nehezen megfogható a jól kommunikálható, évtizedek óta fókuszban lévő zászlóshajó-fajták hiányában. Ausztria példája mutatja az utat, ahol a zöldveltelini tudatos kiemelése egységesebb képet és mérhető exportsikereket hozott. A hazai szakmai diskurzusban fehérboroknál az olaszrizling, vörösöknél a kékfrankos merült fel lehetséges horgonyként, mivel mindkettő széles körben elterjedt, stílusában rugalmas és fogyasztóbarát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bock József villányi borász egyértelműen támogatja a felvetést. Érvelése szerint a kékfrankos szinte minden borvidéken jelen van, így kézenfekvő alapja lehetne egy országos stratégiának. Hozzátette, hogy a piaci trendek miatt az olaszrizling bevonása is indokolt, hiszen a fogyasztás eltolódott a fehérborok irányába, így szükség van egy ajánlható fehér alternatívára is.

A kékfrankos mellett szól az is, hogy a változó, egyre mediterránabb klímán is megbízhatóan beérik. Ráadásul a könnyed gyümölcsösségtől a tanninosabb tételekig sokféle stílusban elkészíthető. Bock József ugyanakkor hangsúlyozta: egy ilyen váltás gyakorlati megvalósítása és felépítése komoly anyagi forrásokat igényelne, amelyhez elengedhetetlen a Magyar Bormarketing Ügynökség szerepvállalása.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár az irányban Takler András is lát fantáziát, a szekszárdi borász a megvalósítás nehézségeire és a borvidéki ellenállás kockázatára hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a borvidékek eltérő fajtaszerkezete miatt az egységesítés kérdéseket vet fel. Míg Szekszárdnak, Sopronnak vagy Egernek kedvezne a kiemelt fókusz, addig Villányban vagy a Somlón mások a prioritások. Takler szerint nem szabadna elveszíteni a magyar borvidékek sokszínűségét, és talán szerencsésebb lenne olyan regionális márkákra építeni, mint a bikavér. Elismerte ugyanakkor, hogy a "világfajták tengeréből" való kitöréshez szükség van egy közös nevezőre, és vörösborban erre jelenleg a kékfrankos a legalkalmasabb jelölt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Határozottabban foglalt állást az egységesítés mellett Lőrincz György. Az egerszalóki St. Andrea pincészet borásza szerint Magyarország valódi "kékfrankos-nagyhatalom", hiszen a szőlőterületek közel egyhetedét ez a fajta foglalja el, olaszrizlingben pedig a világ harmadik legnagyobb termelői vagyunk. Kiemelte azonban, hogy a stratégia csak akkor lehet sikeres, ha a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Az osztrák minta is azt bizonyítja, hogy az erős középkategória és a csúcsborok felmutatása, valamint a regionális egyediségek tiszteletben tartása elengedhetetlen a sikerhez.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #bor #magyarország #borászat #gazdaság #export #mezőgazdaság #borász #agrár #agrárszektor #borvidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:29
13:05
13:02
12:24
12:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 21.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
2026. február 21.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
2026. február 21.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 21. szombat
Elenonóra
8. hét
Február 21.
Nemzetközi Tobzoskanap
Február 21.
Az idegenvezetők világnapja
Február 21.
Az anyanyelv nemzetközi napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hónapja
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
3
3 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
4
1 hónapja
Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van
5
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 13:05
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 13:02
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
Agrárszektor  |  2026. február 21. 12:01
Nagy lehetőség a magyar gazdáknak: sokat bukhat a jövőben, aki nem él vele
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel