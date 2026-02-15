Kilép a sötétségből: meglepő nevet igazolt le a Lidl, ezzel megint tarolni fognak

Steffi Graf újra kilép a nyilvánosság elé. A teniszlegenda a Lidl új reklámkampányának arca lesz, amely február 14-én indul.

Évekig tartó visszavonultság után Steffi Graf ismét reflektorfénybe kerül. Az 56 éves sportoló, aki aktív pályafutása után nagyrészt háttérbe vonult, most új szerepet vállal: a Lidl diszkont sportmárkája, a Crivit nemzetközi márkanagykövete lesz - írja a Heidelberg24. Ez meglepő lépés attól a sportolótól, aki még 2022-ben is hangsúlyozta, hogy alapvetően kevéssé vágyik a nyilvánosságra.

A „Find your Move” mottóval futó kampány február 14-én indul, és 30 országban lesz látható. A Lidl ezzel azt a stratégiát követi, amely korábban Arnold Schwarzeneggerrel már sikeresnek bizonyult a Parkside barkácsmárka esetében. A hírességekre építő kampányok jelentős imázsnövekedést hoztak a láncnak, ami tovább erősítheti pozícióját a legkedveltebb szupermarketek és diszkontok rangsorában. De miért éppen Graf?

Miért vállalt most reklámszerepet Steffi Graf?

A válasz a sporthoz való megváltozott viszonyában keresendő. A 22 Grand Slam-cím, 377 hét a világranglista élén és a máig egyedülálló Golden Slam után Graf számára már nem a teljesítménykényszer és az összehasonlítás a meghatározó. Sokkal inkább az egyensúly és a holisztikus jóllét került előtérbe.

A mozgás számomra jóval több puszta edzésnél vagy teljesítménynél, az életminőség és az életöröm része

- idézi a Lidl a mannheimi születésű sportolót közleményében. Ez a szemlélet jól illeszkedik a Crivit koncepciójához, amely minden korosztályt és aktivitási szintet szeretne megszólítani, és a csúcsteljesítmény helyett az életörömre helyezi a hangsúlyt.

Hogy egy márka pontosan mely vásárlói csoportot célozza, egyébként meghatározó tényező abban is, ki melyik szupermarketben vagy diszkontban vásárol, ugyanis nem csupán az ár számít.