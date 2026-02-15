A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet az UEFA bíráskodásért felelős igazgatója.
Kilép a sötétségből: meglepő nevet igazolt le a Lidl, ezzel megint tarolni fognak
Steffi Graf újra kilép a nyilvánosság elé. A teniszlegenda a Lidl új reklámkampányának arca lesz, amely február 14-én indul.
Évekig tartó visszavonultság után Steffi Graf ismét reflektorfénybe kerül. Az 56 éves sportoló, aki aktív pályafutása után nagyrészt háttérbe vonult, most új szerepet vállal: a Lidl diszkont sportmárkája, a Crivit nemzetközi márkanagykövete lesz - írja a Heidelberg24. Ez meglepő lépés attól a sportolótól, aki még 2022-ben is hangsúlyozta, hogy alapvetően kevéssé vágyik a nyilvánosságra.
A „Find your Move” mottóval futó kampány február 14-én indul, és 30 országban lesz látható. A Lidl ezzel azt a stratégiát követi, amely korábban Arnold Schwarzeneggerrel már sikeresnek bizonyult a Parkside barkácsmárka esetében. A hírességekre építő kampányok jelentős imázsnövekedést hoztak a láncnak, ami tovább erősítheti pozícióját a legkedveltebb szupermarketek és diszkontok rangsorában. De miért éppen Graf?
Miért vállalt most reklámszerepet Steffi Graf?
A válasz a sporthoz való megváltozott viszonyában keresendő. A 22 Grand Slam-cím, 377 hét a világranglista élén és a máig egyedülálló Golden Slam után Graf számára már nem a teljesítménykényszer és az összehasonlítás a meghatározó. Sokkal inkább az egyensúly és a holisztikus jóllét került előtérbe.
A mozgás számomra jóval több puszta edzésnél vagy teljesítménynél, az életminőség és az életöröm része
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- idézi a Lidl a mannheimi születésű sportolót közleményében. Ez a szemlélet jól illeszkedik a Crivit koncepciójához, amely minden korosztályt és aktivitási szintet szeretne megszólítani, és a csúcsteljesítmény helyett az életörömre helyezi a hangsúlyt.
Hogy egy márka pontosan mely vásárlói csoportot célozza, egyébként meghatározó tényező abban is, ki melyik szupermarketben vagy diszkontban vásárol, ugyanis nem csupán az ár számít.
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája
Miközben az infláció éves átlaga alig haladta meg a 2 százalékot, és havi szinten is csupán 0,3 százalékos volt a drágulás, több termék ára jelentősen...
A felújítás és nagygép-vásárlás ma már nem presztízs, hanem racionális döntés: a magyarok a megtérülést és energiahatékonyságot nézik.
Azonnal leállították ennek az étrend-kiegészítőnek az értékesítését, ha te is vettél ilyet, semmiképp se fogyaszd el
A Candida Support étrend-kiegészítő visszahívásra került, mert nem engedélyezett összetevőt tartalmazott.
Az újjáépítési koncepció alapja az omnichannel szemlélet, amely a tisztán online működés mellett partneri fizikai jelenlétet is biztosít.
A szervezet úgy látja, ez a döntés a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát jelzi.
A 823 millió euró vállalatértékű tranzakció a cég 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának része.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
Miközben az éves átlagos infláció 2,1, a havi pedig mindössze 0,3 százalék volt, azért bizonyos termékek ezeknél az adatoknál brutálisan nagyobb mértékben drágultak.
A cél az, hogy kiszűrjék azokat az árucikkeket, amelyek egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek a magyar családok számára.
Az év elején kiderült, hogy az első bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg. Azóta már fel is matricázták a kirakatot.
A gyártó szerint nincs egészségügyi kockázat, a terméket blokk nélkül is visszaveszik az áruházak.
2026. január végére a tavalyi év novemberéhez képest 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal.
A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
A modern kiskereskedelem gyorsan változó környezete közepette egyre erőteljesebben kirajzolódik egy új paradigmaváltás: a „slow retail” trendje.
A Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak.
A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.
A szakhatóság laboratóriuma webáruházaktól a bevásárlóközpontokig széles körben gyűjt mintákat, hogy kiszűrje a veszélyes termékeket.
Az IKEA visszahívja bizonyos NYMÅNE típusú falilámpáit, mert egy gyártási hiba miatt a kábelszigetelés nem megfelelő, és használat közben áramütésveszélyt okozhat.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás