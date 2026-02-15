Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/7. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten volt telitalálat a hatoson, egy szerencsés nyertes elvitte a majd 2,5 milliárd forintot.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 7. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai az 7. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

4; 10; 22; 26; 27; 38.

Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét. Egy szerencsés nyertes 2 492 130 995 forintot nyert. A jövő héten így 50 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények a hatos lottón az 7. héten:

5 találat: egyenként 395 265 forint

4 találat: egyenként 7 190 forint

3 találat: egyenként 2 935 forint

Jokerszám: 946302

Ezen a játékhéten egy szerencsés nyertes 71 395 320 forintot nyert a Jokeren (gratulálunk!). A következő, 8. héten ezért a várható főnyermény 30 millió forint lesz.

