hatoslottó, szerencsejáték, sorsolás
Vásárlás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. február 15. 16:08

Kihúzták a Hatoslottó 2026/7. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten volt telitalálat a hatoson, egy szerencsés nyertes elvitte a majd 2,5 milliárd forintot. 

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 7. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hatoslottó nyerőszámai az 7. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

4; 10; 22; 26; 27; 38.

Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét. Egy szerencsés nyertes 2 492 130 995 forintot nyert. A jövő héten így 50 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok. 

További nyeremények a hatos lottón az 7. héten:

  • 5 találat: egyenként 395 265 forint
  • 4 találat: egyenként 7 190 forint
  • 3 találat: egyenként 2 935 forint

Jokerszám: 946302

Ezen a játékhéten egy szerencsés nyertes 71 395 320 forintot nyert a Jokeren (gratulálunk!). A következő, 8. héten ezért a várható főnyermény 30 millió forint lesz.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása a Duna TV-n)

