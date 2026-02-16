2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy vásárlóról, aki okostelefonnal érintésmentes fizetést végez egy szupermarket önpénztáránál. A digitális pénztárca, az érintésmentes vásárlás és a készpénzmentes gazdaság fogalma.
Vásárlás

Hűségkártyalázban égnek a magyar vásárlók? Most végre kiderül, tényleg csak így éri meg vásárolni a boltokban

Pénzcentrum
2026. február 16. 14:40

Újabb közös kutatást indít a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem, ezúttal a hűségkártyák világát vesszük górcső alá. Miközben a boltok egyre több akciót kizárólag digitális kártyával tesznek elérhetővé, sok vásárló még mindig a plasztikhoz ragaszkodik, mások pedig teljesen elutasítják a rendszert. Most kiderül, merre billen a mérleg Magyarországon. Töltsd ki te is az új kutatásunkat!

Szinte nincs ma már olyan nagyobb üzletlánc, ahol ne hűségprogramon keresztül lehetne elérni a legjobb akciókat. A kedvezmények jelentős része ma már kizárólag hűségkártyával aktiválható, és egyre gyakrabban csak digitális formában. A kérdés már nem az, hogy használunk-e hűségkártyát, hanem az, hogy hogyan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatásban vizsgálja, hogyan változnak a magyar vásárlók szokásai ezen a téren. Vajon még mindig a plasztikkártya a nyerő, vagy a mobilalkalmazások és digitális tárcák vették át a vezetést? Mennyire zavarja a vásárlókat az adatkezelés kérdése, és valóban elkerülhetetlen lett a hűségprogramok használata, ha valaki spórolni akar?

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem kutatásának éppen ezért az a célja, hogy pontos képet kapjunk arról, mit gondolnak erről az olvasók. Mennyire használják a hűségprogramokat, mi motiválja vagy épp mi tartja vissza őket, és hogyan viszonyulnak a digitalizációhoz.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, nem gyűjt személyazonosításra alkalmas adatokat, és mindössze néhány percet vesz igénybe. A kutatás független, nem szponzorált, a kérdések pedig a válaszoknak megfelelően, dinamikusan jelennek meg.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #digitális #adatvédelem #mobilalkalmazás #infláció #kedvezmény #kutatás #penzcentrum #akciók #vásárlási szokások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:40
14:32
14:01
13:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2026. február 16.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hónapja
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
3
4 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
2 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
5
1 hónapja
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció jogosultja
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási joga keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 13:30
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 13:06
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
Agrárszektor  |  2026. február 16. 14:34
Ne tedd el a hólapátot, indul a havazás: mutatjuk, hol, hány centi eshet