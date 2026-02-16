Egy ilyen háttérrel rendelkező mérnök komoly előnnyel indulhat az űriparban.
Hűségkártyalázban égnek a magyar vásárlók? Most végre kiderül, tényleg csak így éri meg vásárolni a boltokban
Újabb közös kutatást indít a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem, ezúttal a hűségkártyák világát vesszük górcső alá. Miközben a boltok egyre több akciót kizárólag digitális kártyával tesznek elérhetővé, sok vásárló még mindig a plasztikhoz ragaszkodik, mások pedig teljesen elutasítják a rendszert. Most kiderül, merre billen a mérleg Magyarországon. Töltsd ki te is az új kutatásunkat!
Szinte nincs ma már olyan nagyobb üzletlánc, ahol ne hűségprogramon keresztül lehetne elérni a legjobb akciókat. A kedvezmények jelentős része ma már kizárólag hűségkártyával aktiválható, és egyre gyakrabban csak digitális formában. A kérdés már nem az, hogy használunk-e hűségkártyát, hanem az, hogy hogyan.
A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatásban vizsgálja, hogyan változnak a magyar vásárlók szokásai ezen a téren. Vajon még mindig a plasztikkártya a nyerő, vagy a mobilalkalmazások és digitális tárcák vették át a vezetést? Mennyire zavarja a vásárlókat az adatkezelés kérdése, és valóban elkerülhetetlen lett a hűségprogramok használata, ha valaki spórolni akar?
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el.
A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem kutatásának éppen ezért az a célja, hogy pontos képet kapjunk arról, mit gondolnak erről az olvasók. Mennyire használják a hűségprogramokat, mi motiválja vagy épp mi tartja vissza őket, és hogyan viszonyulnak a digitalizációhoz.
A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, nem gyűjt személyazonosításra alkalmas adatokat, és mindössze néhány percet vesz igénybe. A kutatás független, nem szponzorált, a kérdések pedig a válaszoknak megfelelően, dinamikusan jelennek meg.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/7. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a majd 2,5 milliárd forintot.
Steffi Graf újra kilép a nyilvánosság elé. A Lidl reklámarca lesz, a sportmárkát fogja vinni.
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája
Miközben az infláció éves átlaga alig haladta meg a 2 százalékot, és havi szinten is csupán 0,3 százalékos volt a drágulás, több termék ára jelentősen...
Veszélyes ásványvizeket hívtak vissza a magyar boltokból: meg ne idd, ha vettél ilyet, inkább azonnal vidd vissza
Két népszerű, 1,5 literes szénsavmentes ásványvizet hívnak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt.
A felújítás és nagygép-vásárlás ma már nem presztízs, hanem racionális döntés: a magyarok a megtérülést és energiahatékonyságot nézik.
Azonnal leállították ennek az étrend-kiegészítőnek az értékesítését, ha te is vettél ilyet, semmiképp se fogyaszd el
A Candida Support étrend-kiegészítő visszahívásra került, mert nem engedélyezett összetevőt tartalmazott.
Az újjáépítési koncepció alapja az omnichannel szemlélet, amely a tisztán online működés mellett partneri fizikai jelenlétet is biztosít.
A szervezet úgy látja, ez a döntés a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát jelzi.
A 823 millió euró vállalatértékű tranzakció a cég 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának része.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
Miközben az éves átlagos infláció 2,1, a havi pedig mindössze 0,3 százalék volt, azért bizonyos termékek ezeknél az adatoknál brutálisan nagyobb mértékben drágultak.
A cél az, hogy kiszűrjék azokat az árucikkeket, amelyek egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek a magyar családok számára.
Az év elején kiderült, hogy az első bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg. Azóta már fel is matricázták a kirakatot.
A gyártó szerint nincs egészségügyi kockázat, a terméket blokk nélkül is visszaveszik az áruházak.
2026. január végére a tavalyi év novemberéhez képest 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal.
A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
A modern kiskereskedelem gyorsan változó környezete közepette egyre erőteljesebben kirajzolódik egy új paradigmaváltás: a „slow retail” trendje.
A Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak.
A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra