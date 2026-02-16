Hűségkártyalázban égnek a magyar vásárlók? Most végre kiderül, tényleg csak így éri meg vásárolni a boltokban

Újabb közös kutatást indít a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem, ezúttal a hűségkártyák világát vesszük górcső alá. Miközben a boltok egyre több akciót kizárólag digitális kártyával tesznek elérhetővé, sok vásárló még mindig a plasztikhoz ragaszkodik, mások pedig teljesen elutasítják a rendszert. Most kiderül, merre billen a mérleg Magyarországon. Töltsd ki te is az új kutatásunkat!

Szinte nincs ma már olyan nagyobb üzletlánc, ahol ne hűségprogramon keresztül lehetne elérni a legjobb akciókat. A kedvezmények jelentős része ma már kizárólag hűségkártyával aktiválható, és egyre gyakrabban csak digitális formában. A kérdés már nem az, hogy használunk-e hűségkártyát, hanem az, hogy hogyan.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatásban vizsgálja, hogyan változnak a magyar vásárlók szokásai ezen a téren. Vajon még mindig a plasztikkártya a nyerő, vagy a mobilalkalmazások és digitális tárcák vették át a vezetést? Mennyire zavarja a vásárlókat az adatkezelés kérdése, és valóban elkerülhetetlen lett a hűségprogramok használata, ha valaki spórolni akar?

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem kutatásának éppen ezért az a célja, hogy pontos képet kapjunk arról, mit gondolnak erről az olvasók. Mennyire használják a hűségprogramokat, mi motiválja vagy épp mi tartja vissza őket, és hogyan viszonyulnak a digitalizációhoz.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, nem gyűjt személyazonosításra alkalmas adatokat, és mindössze néhány percet vesz igénybe. A kutatás független, nem szponzorált, a kérdések pedig a válaszoknak megfelelően, dinamikusan jelennek meg.