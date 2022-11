Fillérekért is megkaphatod a karácsony slágertermékét: kevés magyar család ismeri ezt a praktikát

Habár az akciós újságokban még nem szerepel, a Pénzcentrum megtudta, hogy november 17-től lesz kapható az Lidl üzleteiben a karácsonyi szezon egyik legkeresettebb slágerterméke, a fa játékkonyha. Nem véletlenül várják annyira a kisgyermekes családok, hiszen a 20 ezer forintos árért rengeteg kiegészítő is tartozik a kis konyhához, de van benne LED-világítás, ennek az ikeás változata 45 ezer forintba kerül. De nem kell feltétlenünk ezek közül választanunk, hiszen rengeteg webáruház árul fa, műanyag, sőt papírból készített gyerekkonyhát is. Megnéztük, mi elérhető és mennyibe kerülnek.

Mint ahogy arról a Pénzcentrum pár napja elsőként beszámolt, a Lidl elkezdi árusítani karácsonyi slágertermékét, a játékkonyhát, ami sok üzletláncnál csak ebben az időszakban elérhető, ráadásul jellemzően hamar elkapkodják.

Ugyan a diszkontlánc játékkonyhája még nem került be a teljes láncra vonatkozó, online is elérhető akciós újságba, a Pénzcentrum elfogott egy diszkont-tematikus Facebook-csoportos beszélgetést, amely szerint az idei játékkonyha már kapható bizonyos üzletekben.

Cikkünk megjelenése után a cég jelezte szerkesztőségünknek, hogy az országos bevezetés előtt valóban lehetett kapni a cikkben szereplő játékkonyhát (amiről élelmes fórumozók hamar tájékoztatták egymást különböző Facebook-csoportokban), de igazából csak az ország egyetlen diszkontjában. Mégpedig Kecskeméten, ahol új üzletet nyitott a lánc, és a nyitás alkalmából, több más kedvezményes vásárlási lehetőség mellett, a vásárlók itt a játékkonyhát is be tudták zsebelni, még az országos megjelenés előtt.

Az országos megjelenés egyébként november 17-től várható.

A Lidl-s játékkonyhák boltokba kerülését nem véletlenül várja rengeteg kisgyerekes család: a 20 ezer forintos árért rengeteg kiegészítő is tartozik a kis konyhához, de van benne LED-világítás és hanghatást adó elemek a játékban.

Az üzletlánc saját márkás terméke idén 20 ezer forintba kerül, ami kevesebb mint a fele az IKEA-ban kapható játékkonyha 45 ezer forintos árának.

Élet a Lidlin túl

De persze nem csak a Lidl vagy az IKEA üzleteiben lehet gyerekkonyhát venni, sok online áruház szortimentjében is megtalálható. A mall.hu-n például 21 290 forintba kerül, rengeteg kiegészítővel akciósan találunk 26 350 forintért a 2energy-n. A Játékneten kínált kiskonyha ugyan nem fából van, hanem műanyagból, de szintén rengeteg kiegészítő van hozzá, 24 699 forint, és bár felmerült a szerkesztőségben, hogy tulajdonképpen kartonpapírból is el lehet készíteni, ez már előttünk is eszébe jutott valakinek: az Emagon árulnak gyerekkonyhát papírból: 17 750 forintért!