Megrohamozhatják a Lidl-boltokat a magyar családok: erre a termékre várnak 1 éve, újra kapható

A karácsonyi időszakban a hiper- és szupermarketek, áruházak rengeteg szezonális terméket árusítanak, amelyekre az év nagy részében hiába is várnak a vásárlók. Ezek között rengeteg az élelmiszer, viszont akad sok olyan áru is, ami a játék kategóriában esik, és jellemzően ilyenkor lehet megvenni. Ugyan a karácsonyi katalógusok még nem jelentek meg, de néhány Lidl-üzletben már kaphatóak voltak a héten a kisgyermekes családok favoritjának számító fa játékkonyhák.

A karácsonyi szezon közeledtét mi sem jelzi jobban, mint hogy a boltokban megjelennek a szezonális termékek. Ezek közül évek óta népszerű termék a játékkonyha, ami sok üzletláncnál csak ebben az időszakban elérhető, ráadásul jellemzően hamar elkapkodják ezt a terméket.

A játékkonyhák közül az egyik legnépszerűbb a Lidl saját márkás terméke, ami általában csak decemberben kerül a boltokba. Ugyan a Lidl játékkonyhája még nem került be a teljes láncra vonatkozó, online is elérhető akciós újságba, a Pénzcentrum most elfogott egy diszkont-tematikus Facebook-csoportos beszélgetést, amely szerint az idei játékkonyha már kapható bizonyos üzletekben.

Korán indul a karácsony

Ugyan az országos akciós újságban nem szerepel még a termék, nagyon úgy tűnik, hogy bizonyos városok Lidl szóróanyagába már bekrült, és ezeken a helyeken már kapható is a játék. Különböző zárt Lidl-s csoportokban ugyanis már terjed a hír, hogy egyes helyi Lidl-üzletekben már a héten ott volt a polcokon az idei a fából készült játékkonyha.

Mennyibe kerül a játékkonyha 2022-ben?

A Lidl-s játékkonyhák boltokba kerülését nem véletlenül várja rengeteg kisgyerekes család: a 20 ezer forintos árért rengeteg kiegészítő is tartozik a kis konyhához, de van benne LED-világítás és hanghatást adó elemek a játékban.

Az üzletlánc saját márkás terméke idén 20 ezer forintba kerül, ami kevesebb mint a fele az IKEA-ban kapható játékkonyha 45 ezer forintos árának.

Érdemes lesz tehát figyelni, hiszen lehet, hogy egyre több üzletben fognak felbukkanni a játékkonyhák az elkövetkező hetekben. Sőt, lehet hogy már december előtt be fog kerülni az országos szortimentbe is.