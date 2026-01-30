Ki dönthet arról, mi épülhet, ki költözhet és milyen feltételekkel a Balatonnál? Milyen eszközökkel próbálják meg kordában tartani a betelepülés hatásait? Utánajártunk!
Luxuspazarlás a Balaton-parton: érthetetlen, miért is áll évek óta üresen ez az egykori BM-üdülő + Fotók
A Belügyminisztérium egykori üdülője évek óta elhagyatottan áll a Balaton partján. A Magyarország elhagyottan – BCO urbex oldalára most zavarbaejtő fotók kerültek fel az épületről. A kommentelők szerint bár a nyaralókomplexum külső és belső állapota lehetővé tenné a használatot, hosszú évek óta nem történt felújítás, miközben az épület falai között igazi kincsek rejtőznek.
A Balaton mentén álló BM-üdülő kívülről rendezettnek tűnik: a homlokzat nem romos, az udvar gondozott, a növényzet karbantartott. Az urbexfotók szerint azonban az épület évek óta kihasználatlan - ezt erősítette meg a Veol.hu cikke is.
Az egyik hozzászóló korábban így fogalmazott: „Nem értem, miért kellett gyakorlatilag majdnem az összeset bezárni. Siófokon is csak van BM-üdülő, 2017 óta hozzá se nyúltak, sajnálom, még én is dolgoztam ott. Elküldtek minket, mindenkit, hogy majd felújítás, így, úgy, aztán azóta is csak árválkodik szegény.” Sokak szerint a BM-nél dolgozók megérdemelnék, hogy felújítás után újra pihenhessenek itt családjukkal.
Az épület belső terében a fotók tanúsága szerint több érdekes és értékes tárgy is található. A könyvtárban több száz könyv várja, hogy valaki a kezébe vegye őket – a kommentelők között sokan felajánlották, hogy megmentik a köteteket, hiszen közöttük igazi kincsek is rejtőzhetnek a gyűjtők vagy könyvmolyok számára.
Emellett az épületben négy nagy főzőüst is található, amelyeket korábban nagyüzemi konyhákban használtak. Állapotukról nem tudni pontosat, de a fotók szerint már belepte a kosz, így a felújítás költségétől függően akár érdemes lenne újrahasznosítani vagy lecserélni őket.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az egykori BM-üdülő látszólag jó állapotban van, és a fotók alapján egy alapos tisztasági festés, és nagytakarítás után akár szállásként, közösségi térként vagy akár szociális célú intézményként is hasznosítható lenne. A kérdés már csak az, hogy ki és mikor dönt arról, hogy új életet adjon a balatoni épületnek.
Íme, 10+1 legjobb belföldi nyaralóhely Magyarországon, amelyeket érdemes már most felírni a 2026-os terveid közé!
Bakancslistás téli varázslat hazánk egyik legszebb vizes élőhelyén: sétálj rigók és vörösbegyek között!
Ha szeretnéd testközelből látni a téli madárvilágot, ne hagyd ki a január 31-i Dinnyési-fertői madárles túrát.
Újra felbukkant a börzsönyi vadmacska: a ritka ragadozót kameracsapdák rögzítették, ahogy nappal portyázik és jelöli a területét.
A hír ennyi: eladó Egerben a Retro Múzeum! A kérdés azonban sokakat foglalkoztat: mi lesz a rengeteg retró kinccsel?
Nem állt meg a Rákos-pataknál az olajszennyezés: az anyagot már a Dunában is észlelték. A hatóságok szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben, hanem...
Sümeg várát mostantól vizuálisan is felfedezhetjük: a látogatók virtuálisan végigkövethetik a vár fejlődését a 13. századtól a 17. századig.
Váratlanul lehúzta a rolót Győr egyik forgalmas útja mentén működő üzlet. A Tihanyi Árpád úton található Angel Pékség helyisége nyitvatartási időben is zárva volt, a...
Ha a közeljövőben gemenci kirándulást terveznél, érdemes előbb tájékozódni. Az erdőgazdaság februártól ideiglenes látogatási tilalmat vezet be.
Több tízmilliárd forintos állami támogatással indulhat el hamarosan Székesfehérvár egyik legnagyobb fejlesztése: az Óbudai Egyetem és a város közös Tudományos és Innovációs Parkja.
Hónapokig tartó civil tiltakozás, szakmai kifogások és hatósági vizsgálatok után elkaszálta a kormányhivatal a csobánkai dolomitbánya újranyitásának tervét.
Egyre dominánsabb a budapesti agglomeráció: egyre több településről ingáznak ide a dolgozók. De mi marad így a vidéki városoknak? Hardi Tamás friss kutatása erre is...
Nem mindennapi sportesemény érkezik Veszprémbe: február 21-én, szombaton lépcsőfutó versenyt rendeznek a város ikonikus épületében, a Húszemeletesben.
A tél legnagyobb gasztrobulija jön: Miskolci Kocsonyafesztivál 2026 – teljes program és sztárfellépők
A 2026-os Kocsonyafesztivál február 6. és 8. között várja a téli gasztronómia rajongóit, akik idén nemcsak az ízek miatt látogathatnak Miskolcra. Íme a részletes programajánló!
A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett. Az előkelő listára felkerült egy vidéki nagyváros is,...
Sokan töltötték a hétvégét a Balatonnál. Volt, aki csak sétált, mások korcsolyáztak – és akadt olyan is, aki bevállalta a „Balcsi-átbringázást”.
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsán: a civilek az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki a kiszáradt területen.
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Január vége van, de még korai lenne temetni a telet: így etetheted a madarakat otthon készített eleséggel! Mutatjuk, hogyan állj neki!
Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház
A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.