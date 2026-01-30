2026. január 30. péntek Martina, Gerda
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
régi ház
HelloVidék

Luxuspazarlás a Balaton-parton: érthetetlen, miért is áll évek óta üresen ez az egykori BM-üdülő + Fotók

HelloVidék
2026. január 30. 17:15

A Belügyminisztérium egykori üdülője évek óta elhagyatottan áll a Balaton partján. A Magyarország elhagyottan – BCO urbex oldalára most zavarbaejtő fotók kerültek fel az épületről. A kommentelők szerint bár a nyaralókomplexum külső és belső állapota lehetővé tenné a használatot, hosszú évek óta nem történt felújítás, miközben az épület falai között igazi kincsek rejtőznek.

A Balaton mentén álló BM-üdülő kívülről rendezettnek tűnik: a homlokzat nem romos, az udvar gondozott, a növényzet karbantartott. Az urbexfotók szerint azonban az épület évek óta kihasználatlan - ezt erősítette meg a Veol.hu cikke is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik hozzászóló korábban így fogalmazott: „Nem értem, miért kellett gyakorlatilag majdnem az összeset bezárni. Siófokon is csak van BM-üdülő, 2017 óta hozzá se nyúltak, sajnálom, még én is dolgoztam ott. Elküldtek minket, mindenkit, hogy majd felújítás, így, úgy, aztán azóta is csak árválkodik szegény.” Sokak szerint a BM-nél dolgozók megérdemelnék, hogy felújítás után újra pihenhessenek itt családjukkal.

Az épület belső terében a fotók tanúsága szerint több érdekes és értékes tárgy is található. A könyvtárban több száz könyv várja, hogy valaki a kezébe vegye őket – a kommentelők között sokan felajánlották, hogy megmentik a köteteket, hiszen közöttük igazi kincsek is rejtőzhetnek a gyűjtők vagy könyvmolyok számára.

Emellett az épületben négy nagy főzőüst is található, amelyeket korábban nagyüzemi konyhákban használtak. Állapotukról nem tudni pontosat, de a fotók szerint már belepte a kosz, így a felújítás költségétől függően akár érdemes lenne újrahasznosítani vagy lecserélni őket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az egykori BM-üdülő látszólag jó állapotban van, és a fotók alapján egy alapos tisztasági festés, és nagytakarítás után akár szállásként, közösségi térként vagy akár szociális célú intézményként is hasznosítható lenne. A kérdés már csak az, hogy ki és mikor dönt arról, hogy új életet adjon a balatoni épületnek.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #ingatlan #felújítás #turizmus #facebook #belföld #szociális ellátás #siófok #állami #szálláshely #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:03
17:29
17:15
17:03
16:28
Pénzcentrum
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
2
2 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
1 hete
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
4
1 hete
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
5
2 hete
Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamlebegtetés
Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 18:03
Kvíz: Te is olvastad Gerald Durell regényeit? Nézzük, ideje-e már újraolvasni a könyveket!
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 17:29
Meglepő vallomás: ennyit keresne most eredeti szakmájában Kiara Lord
Agrárszektor  |  2026. január 30. 17:34
Váratlan fordulat: ennyibe kerül most az ukránoknál a sárgarépa