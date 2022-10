Luxus lett a rakott krumpli 2022-re: botrányosan megdrágult a magyarok spórolós ebédje

2022. szeptemberében az élelmiszer-infláció átlépte a 35,2 százalékot, ám az egyes termékek árának egyenletlen emelkedése miatt előfordulhat, hogy a család kedvenc étele ennél sokkal nagyobb ütemben drágult. Példaként megnéztük, egy tál rakott burgonya elkészítése mennyivel kerül többe, mint 2021. azonos időszakában.

Szeptemberben az élelmiszer-drágulás átlépte a 35,2 százalékot, de a fogyasztói árak emelkedése is 20 százalék felett volt. Az utóbbi hónapokban az élelmiszerárak inflációja jóval meghaladta az átlagos áremelkedés ütemét, amely önmagában is hónapról hónapra rekordokat dönt. Ez az ütem pedig egyre csak gyorsul: júliusban még 27, augusztusban már 31, míg szeptemberben 35 százalékkal kerültek többe az élelmiszerek, mint egy évvel ezelőtt.

Ez azt jelenti, hogy minden étel, ami az asztalunkra kerül, sokkal drágább, mint volt egy évvel ezelőtt, így a magyarok egyik nagy kedvence, a rakott burgonya is, igaz nem 35 százalékkal, hanem duplájával, összesen 70 százalékkal kerül többe.

A Mit eszik az ország? tavalyi gasztrofelmérésén kiderült, hogy a magyarok abszolút kedvenc étele a húsleves, de helyet kapott a listán a bableves, a rántott hús, a lecsó és a csirkepaprikás is. Ugyan nem ért a TOP10 ételek közé főszereplőnk, a rakott krumpli, de szoros volt a verseny. Amúgy szeretünk rá úgy gondolni, mint tipikus magyar étel, de sok nemzet kedvencei között megtalálhatjuk közeli vagy távoli rokonát, például a franciáknál, de a Balkánon is népszerű ételnek számít. Nyilván ahány ház, ahány ország, annyiféleképpen készítik el, mi most egy autentikus receptet választottuk ki, méghozzá a Youtube sztár, Elek Zoltán rakott krumpliján szemléltetjük az elszabaduló inflációt.

A rajongók által csak Mesternek becézett influenszer arról is híres, hogy szereti a tömlős sajtot, és korábban több receptjében is használta bőséggel, nyilván a rakott krumplijából sem maradhatott ki:

1 kg burgonya

2 fej (lila) hagyma

5 db tojás

250 g (bacon) szalonna

250 g füstölt kolbász

200 g tejföl

a tömlős sajt (10 dkg trappista sajt)

Mivel a tömlős sajt árváltozásást a KSH nem követi, ezért mi most 10 dkg trappista sajttal számolunk.

A rakott krumpli legdrágább összetevője a szárazkolbász, annak az ára drágult a legmeredekebben, de 25 dkg csemegeszalonna ára is nagyot nőtt az utóbbi időben. Legolcsóbb benne a hagyma, bár annak is gyakorlatilag megduplázódott az ára 4 év alatt.

2021 és 20200 között 1 kg burgonya 244 forintról 352-re nőtt, 5 darab tojás 231 forintról 361 forintra, 15 dkg hagyma 43,3 forintról 58,6 forintra, 25 dkg csemegeszalonna 497,5 forintról 665 forintra, 25 dkg szárazkolbász 1007 forintról 1315 forintra, 10 dkg trappista sajt 197 forintról 385 forintra, egy pohár tejföl pedig 176 forintról 328 forintra.

A fenti összetevőkből készült étel 2396 forintba került 2021 szeptemberében, 2022 szeptemberében pedig már több mint ezer forinttal többől, 3465 forintból tudtuk kihozni a KSH statisztikai adatai szerint.

Ez 69,1 százalékos drágulást jelent.

(És akkor még a szükséges fűszereket, és az elkészítéshez szükséges energiát nem is számoltuk hozzá!)

80 ezres plusz költség havonta

Egy friss felmérés arra kereste a választ, hogy mennyivel emelkedett az elmúlt hónapokban az egy főre jutó havi élelmiszerkiadás. A kutatásból kiderült, hogy egy négytagú család esetében akár 100 ezer forintot is megközelítheti ez az összeg, ami a magyar bérviszonyok mellett egy nehezen kigazdálkodható többlet terhet jelenthet.

A felmérésen a válaszadók relatív többsége, 35 százaléka azt mondta, hogy egy év alatt fejenként 10-20 ezer forint között emelkedtek meg az ilyen kiadásai, ami egy négytagú család esetében már 40-80 ezer forint is lehet. További 21-21 százalék tette ezt az árnövekedést 5-10 ezer forint közé, illetve 20-25 ezer forint közé. Azok aránya, akik ennél is nagyobb növekedést tapasztaltak mindössze 15 százalék, és aki 5 ezer forint alá tette a havi többletet, azoké 8.